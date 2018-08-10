Тест: Попробуйте угадать, для чего нужны эти странные штуковины (На 8-й вы наверняка споткнетесь)
В нашем мире полным-полно неизведанного. И речь идет не только о природе, но и о разнообразных изобретениях, которые для одной страны могут быть привычными, а в другой — абсолютно неизвестными. Некоторые из них довольно практичны, другие скорее созданы ради забавы, и тем не менее большинство вызывает противоречивые эмоции из-за внешнего вида. Как думаете, вы смогли бы отгадать только по одной картинке, для чего предназначено то или иное устройство?
AdMe.ru предлагает вам включить фантазию и честно поразмышлять о данных предметах, прежде чем смотреть ответы под ними.
1.
Данное изделие называется «бамбуковая жена», оно популярно в странах Юго-Восточной Азии, особенно в жаркую погоду. Оно полое, сплетено из бамбука и чуть меньше размера человека. Предназначено изделие для комфортного засыпания: обнимая данное приспособление вместо одеяла или подушки, вы обеспечиваете приток к телу прохладного воздуха, который циркулирует через отверстия.
2.
Это странного вида устройство продается в японском магазине Japan The Trend и носит смешное название «бюстгальтер для лица». На самом деле это, конечно, не лифчик в привычном понимании, а некая повязка из силиконового каучука, которая, по словам производителей, является простым и эффективным устройством для борьбы с признаками старения. Она приподнимает щечки и делает черты лица более выразительными.
3.
В 2012 году таксидермист по профессии и любитель музыки по призванию Дэвид Кранмер явил свету нечто крайне эпатажное. Ему пришло в голову поместить терменвокс внутрь чучела барсука. Инструмент был создан в единственном экземпляре, и до сих пор непонятно, в чем был смысл. Однако на этом «барсуквоксе» 1 января 2012 года даже состоялось выступление.
4.
Может показаться, что данная штука скорее должна выставляться в магазине эротических товаров, нежели в отделе с бьюти-гаджетами, но нет. На самом деле эти маски относятся к популярному в Японии методу коррекции формы лица, который называется «когао». Сводится он к тому, что лицо должно стать меньше и, вследствие этого, красивее. Эта маска сделана из недышащего материала, из-за которого лицо потеет и вроде как уменьшается. Эффективность вызывает сомнения, однако продукт является одним из самых востребованных в Стране восходящего солнца.
5.
Это не стул, а уницикл-скутер Honda U3-X, который позиционируется как сверхкомпактное персональное транспортное средство. Он свободно перемещается во всех направлениях благодаря технологии Omni-Traction drive system, суть которой заключается в том, что колесо состоит из целой цепочки автономных колесиков, что позволяет двигаться влево и вправо, никуда не поворачивая. В свободной продаже аппарат пока не появился, но он наверняка завоюет множество симпатий.
6.
Несколько смахивает на орудие пыток, однако это лишь очередной японский чудо-гаджет, на этот раз под названием Nose Lifter. Он корректирует форму носа, избавляя от горбинки без хирургического вмешательства. Работает прибор за счет электрической вибрации, которая стимулирует носовую кость и видоизменяет ее. Для коррекции требуется время, так как прибор действует постепенно: надевать гаджет достаточно буквально на 3 минуты, но делать это нужно ежедневно.
7.
Эта маска под названием Rejuvenique, несмотря на свой устрашающий вид, также предназначена для ухода за кожей лица — в целях поддержания молодости. Она снабжена электродами, которые, по заверению производителей, оказывают такой же очевидный эффект, как хирургическая подтяжка лица.
8.
А это изобретение нового поколения: удивительная (и слегка жуткая) роботизированная силиконовая маска, которая способна отслеживать эмоции и меняться в ответ на них. Дело в том, что она снабжена датчиком электромиографии, который измеряет активность мышц. Таким образом, когда человек хмурится, улыбается и так далее, маска отвечает выведением цветной жидкости через специальные капилляры, что приводит к постоянно меняющемуся калейдоскопу ярких пятен. К сожалению, практического применения изобретению пока нет, однако стоит признать, что задумка и исполнение удачны, особенно если учесть, что сделали это студенты.
9.
Показалось, что это инопланетное сооружение? Все гораздо проще: это лишь устройство для завивки волос, или проще говоря электробигуди, образца 1938 года. В те годы кудрявая прическа была крайне популярна, каждая женщина мечтала о завивке, чем объясняется активное развитие подобных инструментов.
10.
Однажды некий джазовый исполнитель поручил канадцу Лутье создать гитару с как можно большим количеством струн. Задание показалось бы странным кому угодно, однако оно было выполнено. Название «Гитара Пикассо» появилось неслучайно, ведь она действительно напоминает одну из известных картин художника. Инструмент издает огромное количество звуков: он звучит как басовая, акустическая гитара и арфа в одном лице. На этом видео запечатлено, как тот самый джазовый гитарист Пэт Метени, который сделал этот заказ, с волнующим проникновением увлекает аудиторию своей игрой на удивительном инструменте.