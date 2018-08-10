Тест: Попробуйте угадать, для чего нужны эти странные штуковины (На 8-й вы наверняка споткнетесь)

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В нашем мире полным-полно неизведанного. И речь идет не только о природе, но и о разнообразных изобретениях, которые для одной страны могут быть привычными, а в другой — абсолютно неизвестными. Некоторые из них довольно практичны, другие скорее созданы ради забавы, и тем не менее большинство вызывает противоречивые эмоции из-за внешнего вида. Как думаете, вы смогли бы отгадать только по одной картинке, для чего предназначено то или иное устройство?

AdMe.ru предлагает вам включить фантазию и честно поразмышлять о данных предметах, прежде чем смотреть ответы под ними.

1.

Данное изделие называется «бамбуковая жена», оно популярно в странах Юго-Восточной Азии, особенно в жаркую погоду. Оно полое, сплетено из бамбука и чуть меньше размера человека. Предназначено изделие для комфортного засыпания: обнимая данное приспособление вместо одеяла или подушки, вы обеспечиваете приток к телу прохладного воздуха, который циркулирует через отверстия.

2.

Это странного вида устройство продается в японском магазине Japan The Trend и носит смешное название «бюстгальтер для лица». На самом деле это, конечно, не лифчик в привычном понимании, а некая повязка из силиконового каучука, которая, по словам производителей, является простым и эффективным устройством для борьбы с признаками старения. Она приподнимает щечки и делает черты лица более выразительными.

3.

В 2012 году таксидермист по профессии и любитель музыки по призванию Дэвид Кранмер явил свету нечто крайне эпатажное. Ему пришло в голову поместить терменвокс внутрь чучела барсука. Инструмент был создан в единственном экземпляре, и до сих пор непонятно, в чем был смысл. Однако на этом «барсуквоксе» 1 января 2012 года даже состоялось выступление.

4.

Может показаться, что данная штука скорее должна выставляться в магазине эротических товаров, нежели в отделе с бьюти-гаджетами, но нет. На самом деле эти маски относятся к популярному в Японии методу коррекции формы лица, который называется «когао». Сводится он к тому, что лицо должно стать меньше и, вследствие этого, красивее. Эта маска сделана из недышащего материала, из-за которого лицо потеет и вроде как уменьшается. Эффективность вызывает сомнения, однако продукт является одним из самых востребованных в Стране восходящего солнца.

5.

Это не стул, а уницикл-скутер Honda U3-X, который позиционируется как сверхкомпактное персональное транспортное средство. Он свободно перемещается во всех направлениях благодаря технологии Omni-Traction drive system, суть которой заключается в том, что колесо состоит из целой цепочки автономных колесиков, что позволяет двигаться влево и вправо, никуда не поворачивая. В свободной продаже аппарат пока не появился, но он наверняка завоюет множество симпатий.

6.

Несколько смахивает на орудие пыток, однако это лишь очередной японский чудо-гаджет, на этот раз под названием Nose Lifter. Он корректирует форму носа, избавляя от горбинки без хирургического вмешательства. Работает прибор за счет электрической вибрации, которая стимулирует носовую кость и видоизменяет ее. Для коррекции требуется время, так как прибор действует постепенно: надевать гаджет достаточно буквально на 3 минуты, но делать это нужно ежедневно.

7.

Эта маска под названием Rejuvenique, несмотря на свой устрашающий вид, также предназначена для ухода за кожей лица — в целях поддержания молодости. Она снабжена электродами, которые, по заверению производителей, оказывают такой же очевидный эффект, как хирургическая подтяжка лица.

8.

А это изобретение нового поколения: удивительная (и слегка жуткая) роботизированная силиконовая маска, которая способна отслеживать эмоции и меняться в ответ на них. Дело в том, что она снабжена датчиком электромиографии, который измеряет активность мышц. Таким образом, когда человек хмурится, улыбается и так далее, маска отвечает выведением цветной жидкости через специальные капилляры, что приводит к постоянно меняющемуся калейдоскопу ярких пятен. К сожалению, практического применения изобретению пока нет, однако стоит признать, что задумка и исполнение удачны, особенно если учесть, что сделали это студенты.

9.

Показалось, что это инопланетное сооружение? Все гораздо проще: это лишь устройство для завивки волос, или проще говоря электробигуди, образца 1938 года. В те годы кудрявая прическа была крайне популярна, каждая женщина мечтала о завивке, чем объясняется активное развитие подобных инструментов.

10.