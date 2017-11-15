Пройдите тест и узнайте, есть ли у вас чувство стиля

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Пройдите тест, составленный AdMe.ru, и узнайте, есть ли у вас вкус, чувство стиля и насколько хорошо вы разбираетесь в моде. Не забудьте записывать номер выбранного вами ответа, чтобы после теста узнать результат. Дополнительный бонус: прохождение теста позволяет прокачать свое чувство стиля и лучше разбираться в актуальных модных тенденциях.

1. Допустимо ли в одном ансамбле сочетание нескольких принтов?

1. Да 2. Нет

2. Какая из представленных вариантов юбок необходима для создания базового гардероба?

3. Удачно ли подобрана обувь в этом ансамбле?

1. Да. 2. Нет, потому что обувь должна сочетаться по цвету с сумкой.

4. Можно ли носить вещи из блестящих тканей днем?

1. Да, конечно. 2. Нет, блестящие ткани днем выглядят неуместно.

5. Удачно ли составлен этот образ с точки зрения стиля?

1. Да. 2. Нет, классический костюм с принтованной майкой смотрится неуместно. 3. Все хорошо, но вот обувь бы заменить на более современную.

6. Какие из представленных на картинке брюк делают ноги визуально длиннее?

7. Можно ли использовать в одном образе ожерелье и серьги из жемчуга?

1. Да. 2. Нет, это неактуально.

8. Какой элемент этого образа можно назвать элементом базового гардероба?

1. Пиджак 2. Рубашку 3. Джинсы 4. Ботильоны

9. Что не так в этом образе?

1. Все так! 2. Стоит поменять обувь 3. Вся одежда в образе мешковатая — это минус. 4. В образе может быть только один элемент одежды oversize, да и обувь стоит выбрать более современную.

10. Какая пара обуви из представленных сделает ноги визуально длиннее?

Ответы Каждый правильно данный ответ — это 1 балл. Суммируйте свои баллы, чтобы узнать результат прохождения теста.

1. Правильный ответ — 1

Запрет на сочетание нескольких разных принтов в одном образе считается устаревшим правилом. Так что можно смело сочетать разные принты, а примеры для вдохновения черпать в практически каждой дизайнерской коллекции последних лет и у модных блогеров.

2. Правильный ответ — 3

Классическая юбка-карандаш является основой базового гардероба. Сложно найти верх, который не подойдет к юбке-карандашу, и количество образов, которые с ней можно составить, стремится к бесконечности. А то, что «база» гардероба должна быть непременно белого / черного / серого цветов, не более чем заблуждение.

3. Правильный ответ — 1

Правило о том, что сумка и обувь должны сочетаться друг с другом, давно устарело. Более того, если вы хотите выглядеть современно, то ничто в вашем образе не должно говорить, что вы очень старались.

4. Правильный ответ — 1

То, что блестящие ткани днем выглядят неуместно, — это еще одно правило, с которым стоит немедленно распрощаться. Правда, желательно, чтобы в повседневном образе была только один блестящий предмет, в компаньоны к которой подобраны максимально простые вещи: джинсы, майки, джинсовые рубахи, простые водолазки, свитера, кроссовки и т. п.

5. Правильный ответ — 3

Для современной моды характерно смешение стилей. Поэтому элегантные костюмы смело сочетают с элементами спортивной одежды: простыми майками, худи и т. п. И это выглядит куда более свежо и интересно, чем с классической блузой. А вот обувь стоило бы поменять на более актуальную — без платформы в подносочной части.

6. Правильный ответ — 2

Классические белые брюки делают ноги визуально длиннее и вытягивают силуэт, благодаря чему фигура выглядит более стройной.

7. Правильный ответ — 2

К сожалению, жемчужные пуссеты и нитка жемчуга проходят по категории «так уже не носят». Кроме того, жемчужные украшения накидывают несколько лет и «взрослят» свою обладательницу.

8. Правильный ответ — 2

Классическая рубашка в тонкую полоску — это та вещь, которая «стерпит» любой, даже самый горячий модный тренд: и юбку из перьев, и кожаные легинсы, и жакет с акцентированно увеличенными плечами, как в данном случае. Джинсы тоже относятся к «базе» гардероба, но в данном конкретном образе у них не вполне классические пропорции.

9. Правильный ответ — 4

Образ будет смотреться гораздо гармоничнее, если в нем будет только одна мешковатая вещь. Поэтому если мы выбираем жилет oversize, то нижнюю часть образа лучше выбрать по фигуре. Например, классическую юбку-карандаш, брюки-дудочки или классические прямые брюки. Да и обувь в этом образе стоило бы поменять на более современную.

10. Правильный ответ — 1

Телесные туфли — универсальный способ сделать ноги визуально длиннее, а рост выше. Такой эффект происходит благодаря тому, что туфли сливаются с кожей и становятся словно бы продолжением ног.

Результаты теста 1–4 правильных ответа. К сожалению, вы не слишком хорошо разбираетесь в моде и вам необходимо развивать свое чувство стиля. Однако не расстраивайтесь — чувство стиля тренируется, как и другие навыки. Почитайте модные журналы и сайты, понаблюдайте за образами модных блогеров.

5–7 правильных ответов. Вы получили средний результат. Ваших навыков достаточно, чтобы подобрать хороший комплект одежды, вы неплохо разбираетесь в модных трендах и достаточно умело сочетаете цвета и вещи в образе. Но все-таки вам есть куда расти.

8–10 правильных ответов. Поздравляем! Вашему безупречному чувству стиля можно позавидовать. Вы отлично разбираетесь в современных модных трендах и знаете, как компоновать цвета, составлять стильные образы и корректировать фигуру с помощью одежды.