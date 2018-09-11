Тест на внимательность: Угадаете, какой логотип настоящий?

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По статистике, за день человек видит от 4 000 до 10 000 рекламных сообщений. Вот почему компании по всему миру тратят большие суммы денег, чтобы их узнавала аудитория. А для этого требуется в первую очередь запоминающийся логотип бренда.

AdMe.ru предлагает вам проверить свою внимательность с помощью простого теста. Необходимо ответить на вопрос: какой из представленных в каждом пункте логотипов является настоящим, а какой — фальшивым. Узнать правильный ответ можно, если нажать на изображение. Не забудьте честно посчитать баллы в конце.

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Результаты теста: 0–5 правильных ответов: Скорее всего, логотипы не ваш конек. Но в этом есть и плюс: возможно, рекламе не удается воздействовать на вас так сильно, как ей хотелось бы.

правильных ответов: Скорее всего, логотипы не ваш конек. Но в этом есть и плюс: возможно, рекламе не удается воздействовать на вас так сильно, как ей хотелось бы. 6–11 правильных ответов: Хороший результат! Вероятно, у вас даже есть собственный список любимых брендов, логотипы которых вы помните наверняка.

правильных ответов: Хороший результат! Вероятно, у вас даже есть собственный список любимых брендов, логотипы которых вы помните наверняка. 12–16 правильных ответов: Потрясающе, вы настоящий гуру логотипов! Запоминать такое большое количество визуальной информации — феноменальная способность. А как вы справились с тестом? Какие логотипы вызвали наибольшее сомнение при ответе?