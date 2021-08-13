Тест: Держим пари, что вы не сможете угадать, где здесь всемирно известный логотип

Многие логотипы сегодня стали настолько популярны и узнаваемы, что их печатают на одежде, различных сувенирах, а особо преданные фанаты даже делают себе татуировки, посвященные любимым брендам. Некоторые товарные знаки компаний и международных организаций уже давно являются частью мировой культуры, а их стоимость оценивается в десятки миллионов долларов.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы знаете, как выглядят подлинные логотипы знаменитых компаний, которые мелькают у вас перед глазами практически каждый день. В каждой паре изображений только один настоящий логотип, а другой лишь немного изменен.

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