Татуировки превращают шрамы в произведения искусства, которые больше не хочется скрывать

Тату — это не только способ самовыражения, но еще и возможность украсить участки кожи, на которых остались шрамы или ожоги. Мы представляем вашему вниманию людей, которые не дали внешним изъянам портить им жизнь и украсили их необычными татуировками. Получилось смело, красиво и чертовски вдохновляюще.

AdMe.ru собрал 18 маленьких шедевров, которые скрыли недостатки кожи и помогли людям вновь обрести уверенность в себе.

«Я попросил своего тату-мастера сделать что-то оригинальное, чтобы скрыть шрам на плече. Реальность оказалась круче любых ожиданий»

Можно бесконечно вглядываться в эту татуировку

Шрам на животе превратился в изящный узор

Веселая рыбка

Кто проживает на дне океана?

Аккуратные стежки

На месте шрамов «вырос» прекрасный цветок

Оригинальная молния

Шикарное исполнение — и снова цветочная тема

Никакой боли — только цветы

Теперь на руке всегда «сидит» птица

Гипнотически прекрасное тату

Обращать внимание хочется только на пунктирную линию

Безмятежные птицы

Когда ваше вера всегда с вами

Трогательный минимализм

Немного волшебства

Запредельно нежно

Тату, которое меняет реальность

Как вы относитесь к идее делать тату, чтобы скрыть шрамы или ожоги? Вам понравились эти работы тату-мастеров?

Фото на превью SloDilf1493 / reddit, hattanman0203 / imgur

15 На склад!
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