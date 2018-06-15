Татуировки превращают шрамы в произведения искусства, которые больше не хочется скрывать
Тату — это не только способ самовыражения, но еще и возможность украсить участки кожи, на которых остались шрамы или ожоги. Мы представляем вашему вниманию людей, которые не дали внешним изъянам портить им жизнь и украсили их необычными татуировками. Получилось смело, красиво и чертовски вдохновляюще.
AdMe.ru собрал 18 маленьких шедевров, которые скрыли недостатки кожи и помогли людям вновь обрести уверенность в себе.
«Я попросил своего тату-мастера сделать что-то оригинальное, чтобы скрыть шрам на плече. Реальность оказалась круче любых ожиданий»
Можно бесконечно вглядываться в эту татуировку
Шрам на животе превратился в изящный узор
Веселая рыбка
Кто проживает на дне океана?
Аккуратные стежки
На месте шрамов «вырос» прекрасный цветок
Оригинальная молния
Шикарное исполнение — и снова цветочная тема
Никакой боли — только цветы
Теперь на руке всегда «сидит» птица
Гипнотически прекрасное тату
Обращать внимание хочется только на пунктирную линию
Безмятежные птицы
Когда ваше вера всегда с вами
Трогательный минимализм
Немного волшебства
Запредельно нежно
Тату, которое меняет реальность
Как вы относитесь к идее делать тату, чтобы скрыть шрамы или ожоги? Вам понравились эти работы тату-мастеров?
Фото на превью SloDilf1493 / reddit, hattanman0203 / imgur