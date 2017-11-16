Кондитер превращает десерты в миниатюрные произведения искусства, и это чертовски милое зрелище

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24-летний Маттео Стукки (Matteo Stucchi) работает шеф-кондитером в итальянском городе Монца. А в свободное от работы время ведет фотоблог в инстаграме. Стукки создал целую страну Лилипутию, жители которой увлеченно трудятся над созданием кулинарных шедевров. Все его работы объединены под названием «Сладости Гулливера», что вполне отражает их суть. Реквизитом для этих милых и необычных сюжетов служат бытовые предметы и игрушечные человечки. AdMe.ru приглашает вас на прогулку по волшебной стране, где маленькие строители создают десерты. Неужели эти кондитерские шедевры можно еще и съесть?

Работа в Лилипутии никогда не останавливается

Создавать десерты — тяжелый труд. Но кто-то же должен заниматься и этим

Пожалуй, на любой стройке есть мужик с руками за спиной, критикующий рабочих

Осень в Лилипутии — это что-то волшебное. Золотые листья и ароматы печенья характеризуют этот сладкий сезон. А помочь маленьким друзьям в уборке осенней листвы можно, съев опавшие листья

Добро пожаловать в гольф-клуб лилипутов

Фруктовый лед похож на белый холст. Вам просто нужно знать, как использовать кисть, и выбрать правильные цвета

Лучшим удобрением для десерта является сахарная пудра

Фирма «Лилипут-конструкция» в течение многих лет является синонимом качества при строительстве стен из печенья и полов из джема для чизкейков

Здесь самые милые горнолыжные курорты

Над идеальными блинами трудятся отдельные мастера

Замок Маскарпоне — одно из самых волшебных мест в Лилипутии

Пожалуй, десерты и мечты в чем-то схожи

Сегодня в Космическом центре Гулливера незабываемый день — начались космические испытания

Монстры тоже заботятся о своих руках, а здесь, в Лилипутии, лучшие специалисты по маникюру

Романтичный момент — женится сладкая парочка. В прямом смысле

Жители Лилипутии собирают вкусные плоды

А после сбора почему бы не залить их сиропом? И катапульта — идеальный способ перемещения плодов в банку

Такой сладкой музыки, как в Лилипутии, вы больше нигде не услышите

Охотники за привидениями против призраков из безе

Кто не мечтал о возможности плыть по шоколадной реке? Иногда мечты становятся реальностью!

После просмотра фотографий возникает чувство, что теперь мы точно знаем, как создаются тирамису и другие десерты, когда никто не видит. А какой сюжет вам понравился больше всего?