Кондитер превращает десерты в миниатюрные произведения искусства, и это чертовски милое зрелище
24-летний Маттео Стукки (Matteo Stucchi) работает шеф-кондитером в итальянском городе Монца. А в свободное от работы время ведет фотоблог в инстаграме. Стукки создал целую страну Лилипутию, жители которой увлеченно трудятся над созданием кулинарных шедевров. Все его работы объединены под названием «Сладости Гулливера», что вполне отражает их суть. Реквизитом для этих милых и необычных сюжетов служат бытовые предметы и игрушечные человечки.
AdMe.ru приглашает вас на прогулку по волшебной стране, где маленькие строители создают десерты. Неужели эти кондитерские шедевры можно еще и съесть?
Работа в Лилипутии никогда не останавливается
Создавать десерты — тяжелый труд. Но кто-то же должен заниматься и этим
Пожалуй, на любой стройке есть мужик с руками за спиной, критикующий рабочих
Осень в Лилипутии — это что-то волшебное. Золотые листья и ароматы печенья характеризуют этот сладкий сезон. А помочь маленьким друзьям в уборке осенней листвы можно, съев опавшие листья
Добро пожаловать в гольф-клуб лилипутов
Фруктовый лед похож на белый холст. Вам просто нужно знать, как использовать кисть, и выбрать правильные цвета
Лучшим удобрением для десерта является сахарная пудра
Фирма «Лилипут-конструкция» в течение многих лет является синонимом качества при строительстве стен из печенья и полов из джема для чизкейков
Здесь самые милые горнолыжные курорты
Над идеальными блинами трудятся отдельные мастера
Замок Маскарпоне — одно из самых волшебных мест в Лилипутии
Пожалуй, десерты и мечты в чем-то схожи
Сегодня в Космическом центре Гулливера незабываемый день — начались космические испытания
Монстры тоже заботятся о своих руках, а здесь, в Лилипутии, лучшие специалисты по маникюру
Романтичный момент — женится сладкая парочка. В прямом смысле
Жители Лилипутии собирают вкусные плоды
А после сбора почему бы не залить их сиропом? И катапульта — идеальный способ перемещения плодов в банку
Такой сладкой музыки, как в Лилипутии, вы больше нигде не услышите
Охотники за привидениями против призраков из безе
Кто не мечтал о возможности плыть по шоколадной реке? Иногда мечты становятся реальностью!
После просмотра фотографий возникает чувство, что теперь мы точно знаем, как создаются тирамису и другие десерты, когда никто не видит. А какой сюжет вам понравился больше всего?
Фото на превью Matteo Stucchi / instagram