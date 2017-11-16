Талантливые бариста создают нечто на грани кофе и искусства
Даже если вы не поклонник кофе, равнодушно взглянуть на эти умопомрачительные работы у вас не получится. Перед вами напитки, над которыми трудились не просто опытные бариста, а настоящие художники, владеющие различными техниками кофе-арта. Каждый герой этой статьи обладает узнаваемым стилем работы и толпой восторженных фанатов.
В сегодняшней подборке AdMe.ru — лучшие творения кофейного искусства, с которыми каждое утро точно будет добрым.
Этот милейший 3D-кофе-арт от Дафны Тан (Daphne Tan), по ее собственным словам, «просто хобби».
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Эмили Коумбис (Emily Coumbis) — бариста, создающая настоящую радугу в кружке! Даже не верится, что это действительно можно пить.
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Японский художник-бариста Казуки Ямамото (Kazuki Yamamoto) работает в кофейне «Café 10g» в Осаке и успел прославить заведение своей необычной техникой кофейной рисовки.
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«Sweet Moment NYC» — кофейня, прославившаяся своим цветным кофе с милыми мордашками-эмодзи.
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Кофейня C.Through в Сеуле не знает отбоя от клиентов благодаря мастерству Канбина Ли (Kangbin Lee). И недаром: 26-летний бариста вывел кофе-арт на какой-то совершенно космический уровень. Сам он называет свою технику «сremart».
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Фото на превью DAPHNE TAN, Emily Coumbis