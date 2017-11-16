Талантливые бариста создают нечто на грани кофе и искусства

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Даже если вы не поклонник кофе, равнодушно взглянуть на эти умопомрачительные работы у вас не получится. Перед вами напитки, над которыми трудились не просто опытные бариста, а настоящие художники, владеющие различными техниками кофе-арта. Каждый герой этой статьи обладает узнаваемым стилем работы и толпой восторженных фанатов.

В сегодняшней подборке AdMe.ru — лучшие творения кофейного искусства, с которыми каждое утро точно будет добрым.