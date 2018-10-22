Кюлоты, тренчкот и 18 других слов, знание которых пригодится при общении с консультантом в магазине

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В мире моды не может быть так, чтобы вещи, которые имеют хоть малейшие различия, назывались одним словом. И потому появляются пуловеры, свитшоты, джемперы, худи, которые по сути являются свитерами. Причем даже не все модники могут сразу их различить. Чтобы научиться хоть чуточку разбираться в некоторых похожих моделях одежды, мы составили небольшой гид с яркими примерами.

AdMe.ru подготовил для вас 20 названий модных вещей, знание которых исключит неловкие ситуации при общении с консультантом в магазине.

1. Свитшот

Это разновидность свитера, покрой которого такой же, как у толстовки. Обычно шьется из плотного трикотажа, всегда имеет широкие резинки или рифленые края на манжетах, поясе и узкую резинку на воротнике. У свитшотов отсутствуют капюшон и шнуровка, часто нанесены различные логотипы и надписи.

2. Пуловер

Это разновидность свитера, вязаное или трикотажное изделие с V-образным вырезом, без воротника и застежек. Классический пуловер обычно имеет узкие длинные рукава, хотя в целом они могут быть любой длины и кроя. Традиционно пуловер изготавливается из тонкой и мягкой пряжи.

3. Джемпер

Это разновидность свитера, трикотажное или вязаное изделие с квадратным или круглым вырезом. Длина джемпера и его рукавов может быть разной, иногда у горловины могут находиться пуговицы или молния длиной до 10 см.

4. Худи

Это разновидность свитера, больше похожая на толстовку. Она изготавливается из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса. Отличительной чертой худи является наличие капюшона и отсутствие молнии. Как правило, спереди худи имеют большие накладные карманы-«кенгурятники», а на капюшоне — шнуровку-утяжку.

5. Кроп-топ

Кроп-топ напоминает укороченную майку, оголяющую живот. Он бывает на бретельках, с длинным рукавом, в виде водолазки и даже толстовки. Кстати, существует также платье кроп-топ, представляющее собой наряд, где юбка и топ являются отдельными элементами.

6. Лонгслив

Это обыкновенная футболка, только с длинными рукавами. Обычно лонгслив шьют из мягкой, тонкой и эластичной ткани.

7. Косуха

Это короткая кожаная куртка с зауженной талией и молнией наискосок, отчего она и получила свое название. Косое расположение молнии придавало куртке сходство с военными мундирами времен Гражданской войны в США. Впоследствии косуха стала исключительно мотоциклетной одеждой, а еще позднее — символом «тяжелой» музыки.

8. Парка

Это длинная зимняя куртка, которая прикрывает верхнюю часть бедер, имеет капюшон с натуральным или искусственным мехом, большое количество карманов, а также шнурок на поясе, позволяющий затягивать или расслаблять куртку. Характерный цвет таких курток — хаки.

9. Блейзер

Это приталенный пиджак, имеющий один или два борта, а также накладные карманы без застежки. Часто имеет металлические пуговицы, которые располагаются в один или два ряда, и нанесенную на грудь эмблему. Блейзер иногда путают со спортивным пиджаком, но роднит их только наличие накладных карманов. Спортивный пиджак же считается неформальной одеждой и обычно заменяет ветровку.

10. Бомбер

Эта короткая куртка-«пилот» имеет молнии, может утепляться мехом, иметь разные воротники. Отличительные черты такой куртки — резинки на рукавах и на поясе, причем на талии ширина резинки может достигать 20 см. Классическая куртка-бомбер имеет оранжевую подкладку.

11. Дафлкот

Это однобортное пальто прямого силуэта с капюшоном, изготовленное из плотной шерстяной ткани. У такого пальто оригинальные застежки из 3–4 крупных вытянутых пуговиц, которые продеваются через петли. Также отличительными чертами дафлкота являются боковые накладные карманы с клапанами.

12. Макинтош

Это плащ с прямым классическим покроем длиной чуть выше колен (мужской вариант) и с одним или двумя бортами и дополнительными накладками. Женский макинтош немного длиннее, он приталенный, обладает дополнительными карманами и иногда капюшоном. Некоторые модели женского макинтоша иногда декорируются поясом.

13. Тренчкот

Это дождевой плащ, обязательными атрибутами которого являются погоны, большой отложной двубортный воротник, манжеты, пояс, кокетка и разрез сзади. Обычно шьется из хлопчатобумажной или шерстяной материи с водонепроницаемой пропиткой.

14. Трегинсы

Это разновидность легинсов, которые выполнены из плотного и эластичного материала, а внешне напоминают обтягивающие брюки. Иногда могут иметь декор, свойственный брюкам: карманы, клепки, застежки, стрелки. Но могут декорироваться стразами, принтами, шнуровкой, лентами. Легинсы, напомним, полностью лишены каких-либо деталей (карманов, молний, застежек и декоративных элементов).

15. Джегинсы

Это разновидность брюк, которые сочетают джинсы-стретч и легинсы. Обычно шьются из тонкого эластичного денима или из похожей ткани. Также у джегинсов есть широкий эластичный пояс.

16. Джоггеры

Это брюки свободного прямого кроя, напоминающие обычные спортивные штаны, но зауженные внизу и обязательно с широкой и мягкой резинкой на талии и щиколотках. Как правило, линия талии заниженная, иногда присутствуют декоративные элементы. Кстати, изначально они были придуманы для бега трусцой (джоггинга).

17. Палаццо

Это брюки с широкими длинными штанинами (практически до пола) и завышенной линией талии. Такие брюки могут расклешаться как от линии талии, так и от бедра. Чаще всего палаццо шьются из легких тканей.

18. Кюлоты

Это укороченные брюки (длина чуть ниже колена) с широкими штанинами и высокой посадкой по талии.

19. Чиносы

Это что-то среднее между брюками и джинсами, они имеют свободный покрой, изготавливаются из 100%-го хлопка или льна. Правда, в последние годы к натуральным материалам стали добавлять синтетические волокна. У таких брюк высокая или средняя линия посадки, часто они слегка заужены внизу. Классические чиносы сшиты из материи диагонального плетения.

20. Бермуды

Это один из вариантов шорт, длина которых всегда выше колена, они отличаются свободным кроем. Бермуды чаще всего шьются из костюмной ткани, а их фасон имитирует верхнюю часть классических брюк.