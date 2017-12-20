Стилисты назвали 15 главных ошибок, делающих образ для корпоратива неуместным

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Какими бы универсальными ни были рекомендации стилистов, порой, конечно, случаются и исключения. Это связано с тем, что некоторые компании выбирают для праздника определенную тематику и, следовательно, соответствующий дресс-код, либо со специфическим местом проведения мероприятия. Тем не менее не стоит забывать, что новогодний корпоратив — это праздник в кругу коллег, и есть некоторые стандартные правила, которых стоит придерживаться, поскольку подобные мероприятия служат источником впечатлений не только от поведения коллег, но и от их вкуса и внешнего вида. AdMe.ru подготовил список ошибок, которых, по мнению стилистов, лучше избегать при выборе наряда для грядущего праздничного события.

1. Торжественное платье длины макси

Слишком торжественное и (или) длинное платье — не самый лучший выбор для корпоратива, если только вы не звезда на красной ковровой дорожке какой-нибудь кинопремии. Также не стоит забывать о том, что программа вечера среди коллег зачастую предполагает подвижные конкурсы и танцы, в большинстве своем — не бальные. Длинное платье для всего вышеперечисленного не совсем удобно и уместно. Существует масса вариантов платьев длины мини и миди, которые также могут выглядеть сногсшибательно и невероятно нарядно.

2. Тотальный черный

Впадать в крайность и выбирать каждую без исключения деталь образа в черном цвете — не самая лучшая идея. Даже если коллеги не особо интересуются вопросами моды и стиля, впечатление о «женщине в черном» вряд ли будет благоприятным. Все вышеперечисленное относится также и к тотальному синему, красному, желтому и прочим цветам и оттенкам: создавая свой праздничный образ, не стоит выбирать и использовать только один цвет. Классика — это, конечно, беспроигрышный вариант, однако и ему необходимо обрамление, поэтому лучше разбавить образ яркими или контрастными акцентами, в роли которых могут выступить аксессуары или обувь.

3. Ткань низкого качества

Дешевый блеск мало кого красит. Это относится не только к платьям, но и к блузкам и топам из низкокачественного атласа, которые иногда надевают на корпоративные мероприятия, аргументируя подобный выбор тем, что так якобы можно выглядеть торжественно. Корпоратив — это все-таки праздник и, соответственно, еще один повод примерить какой-нибудь новый, а главное, полноценный наряд достойного качества. Для этого существует множество вариантов. А если хочется сияния, то блеск дешевых тканей можно с успехом заменить благородством тканей «зимних», например бархата.

4. Слишком обтягивающее платье

Платье «в облипку» способно коварно акцентировать внимание не только на том, что нужно подчеркнуть, но и на том, что требуется скрыть, особенно в районе живота после плотного ужина. Кроме того, с помощью такого платья вашим коллегам не составит труда определить, какое на вас белье и даже посадка колготок. А для некоторых это является весьма занимательной темой для обсуждения. Существует множество видов платьев, которые подчеркивают фигуру, но если выбор все-таки безоговорочно пал на обтягивающее платье, стоит обратить внимание на фактуру и плотность ткани. Именно они определяют, насколько грамотно подобран образ.

5. Колготки с узором

Что касается колготок, то экспериментировать с их рисунком стоит в самую последнюю очередь. Даже если вы считаете, что ноги являются самой красивой частью вашего тела, не следует привлекать внимание только к ним и только с помощью подобных «спецэффектов». То же самое относится и к лайкре. Кстати, именно она так предательски нелепо выглядит на фотографиях, которые будете пересматривать не только вы, но и коллеги. Продемонстрировать красоту стройных ножек способны обычные однотонные колготки, подобранные по сезону.

6. Обилие меха и перьев, боа

Подобные интересные и эффектные вещицы лучше отложить для костюмированных мероприятий с соответствующим дресс-кодом. «Дорого-богато» — это не тот стиль, который в хорошем смысле впечатлит коллег и начальство. Особенно неприятно, что тот же мех вместе с настроением может быть безнадежно испорчен — к примеру, заливной рыбой, которую коллега пытался аккуратно транспортировать в свою тарелку, а вместо этого случайно уронил прямо на вашу горжетку. Как вариант, мех и перья, если очень хочется, можно использовать в небольших и не слишком вычурных аксессуарах, например серьгах или сумочке.

7. Животные принты

Свободу в проявлении своей индивидуальности и соблазнительности никто не отменял. Однако скромность на корпоративе еще никому не навредила. Стилисты считают, что хищные принты удешевляют образ, поэтому не стоит лишний раз представать перед коллегами в подобном наряде. Кроме того, по мнению некоторых экспертов моды, те, кто носит одежду с леопардовым рисунком, визуально кажутся старше на несколько лет. Выбирая нейтральные и спокойные фактуры и принты, можно добиться большего расположения и симпатии окружающих, нежели бросая им вызов своим нарочито-сексуальным обликом.

8. Обилие акцентов и блестящих деталей

Асимметричная юбка со сложным узором, блузка с рюшами и воланами, необычная обувь, несколько колец и браслетов, объемные серьги, массивное ожерелье — для одного образа это явно перебор. А если все вышеперечисленное вдобавок блестит и сияет, то ассоциации, в лучшем случае, с новогодней елкой неизбежны. Когда деталей слишком много, образ становится неуравновешенным, и он может быть для окружающих не просто непонятным, но и отталкивающим. Всегда следует стремиться к балансу. Например, когда дело касается украшений, лучше остановиться на чем-то одном — либо длинные серьги, либо объемное колье, но не все вместе.

9. Неуместная обувь

Стилисты в один голос говорят о том, что для корпоратива лучше выбирать туфли либо ботильоны, а зимние сапоги с вечерним нарядом просто несовместимы. Здесь лучше отталкиваться как раз от самого образа: ботфорты и коктейльное платье — не самое подходящее сочетание, но, к примеру, сочетать в наряде ботфорты и мини до сих пор актуально. Главное при этом, чтобы мини не оказалось ультракоротким. Предстать перед коллегами в образе героини Джулии Робертс в начале фильма «Красотка» — сомнительная перспектива.

10. Пижама или спортивный костюм

В одежде пижамного и спортивного стилей, безусловно, можно чувствовать себя комфортно и удобно. В широких брюках, кофтах и рубашках из мягких тканей действительно очень уютно. Однако, несмотря на всю актуальность последней, корпоратив и пижама несовместимы — опять же, если речь не идет о специфической вечеринке с заявленной тематикой. То же касается и спортивной одежды. Прекрасной альтернативой может стать элегантный комбинезон. Он не только будет выглядеть стильно, но и позволит (в хорошем смысле) выделиться на фоне других коллег.

11. «Голое» платье

Чрезмерно откровенный наряд — не лучшая идея для корпоратива. Безусловно, просвечивающее платье без подклада или экстремальное декольте не останутся без внимания, однако подобный образ больше подходит для праздника в кругу друзей, нежели коллег. Для последних все-таки должны оставаться некие границы, каким бы открытым человек ни был. Альтернативой могут стать те же кружевные платья, юбки или блузки, но с подкладом, либо наряды с небольшими кружевными вставками, которые ничуть не лишают образ притягательности.

12. Детские аксессуары

Не стоит приходить на корпоратив, где взрослые дяди и тети отмечают Новый год в кругу сослуживцев, в пластиковой короне или с такой же волшебной палочкой. Как минимум было бы логично создать законченный образ в соответствующей тематике, однако при этом есть риск стать похожей на аниматора с детского утренника. В настоящее время все чаще (на корпоративах в том числе) организовываются специальные фотозоны с бутафорскими усами, коронами и шляпками. Именно там можно на время впасть в детство с дорогими сердцу коллегами и повеселиться от души, позируя для фотографа.

13. Летние платья и сарафаны

Если новогодний корпоратив действительно «зимний» (то есть проходит не в какой-либо жаркой стране), лучше отказаться от летних платьев и сарафанов, особенно если они пошиты из полупрозрачных тканей типа шифона. Подобная одежда с открытой обувью на босу ногу на вечеринке будет выглядеть неуместно, а если сочетать ее с закрытой обувью (туфлями или, того хуже, сапогами), да еще и с колготками, то нелепый образ вам гарантирован. Лучше отдать предпочтение коктейльным платьям, которые вне зависимости от сезона способны придать своим обладательницам воздушность и легкость.

14. Неудобный наряд

Когда одежда живет своей жизнью — постоянно высовывается бретелька, сползает вниз корсет, расстегивается молния на платье или вращается «вокруг своей оси» юбка — приятного мало. Наряд для корпоратива лучше продумать заранее, учитывая, что, как уже было сказано, подобные мероприятия предполагают динамичные конкурсы, танцы и прочие развлечения. Одежда должна быть не только удобной, но еще и уместной и подходящей — по типу фигуры, по цвету и поводу. Так у вас будет больше шансов запомнить сам праздник, а не свое чувство сожаления по поводу неудачно выбранного образа.

15. Офисный стиль

Некоторые сотрудники слишком буквально воспринимают корпоратив как мероприятие, проводимое среди коллег, и приходят на коллективный праздник в своем повседневном деловом образе. В данном случае есть большая вероятность быть «не как все» — для некоторых это звучит как исполнение амбициозной мечты. Однако здесь подобная броскость не сыграет на руку. Если от делового стиля отходить никак не хочется, стоит отдать предпочтение лаконичным элегантным нарядам, но с интересными акцентами, в роли которых могут выступить те же аксессуары, необычная фактура или ткань.