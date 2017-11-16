Стилисты назвали 10 основных уловок, которые позволят выглядеть дорого и ухоженно. И дело вовсе не в деньгах!

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Мы редко задумываемся, однако образ ухоженной женщины — это всего лишь следование некоторым принципам (например, таким, как использование правильного парфюма и уход от большого количества лишних вещей), внимательность и внутренний настрой. И финансы в этом вопросе не играют решительной роли. AdMe.ru собрал 10 советов от стилистов, следуя которым шикарно выглядеть не составит труда. Посмотрите, может, среди них есть тот, который нужен именно вам.

1. Единый цвет

Подбирая образ, важно придерживаться основного нейтрального цвета в одежде. Выбранный цвет должен быть в приоритете, а все остальное лишь дополнительная игра с оттенками. Кроме того, утонченности добавит разнообразие текстур: пальто из грубого плотного материала и нежный кашемировый свитер — невероятно эффектное сочетание. Главное правило: чем элегантнее и проще вы одеты, тем шикарнее выглядите.

2. Стиль «вне времени»

Бежать за модой не всегда хорошее решение. Во-первых, подобная погоня отнимает много финансов, во вторых — есть риск не угадать и выглядеть довольно смешно. Кроме того, вещи масс-маркет, которые повторяют одежду с показов, не всегда выглядят гармонично (из-за дешевизны материалов). Оптимальным решением будет создать базовый гардероб, к которому в зависимости от настроения можно добавлять модные аксессуары. В таком случае они подчеркнут и освежат образ.

3. Украшения с характером

Безусловно, дорогие украшения по-прежнему пользуются спросом, однако в современном обществе все больший вес набирает качественная и оригинальная бижутерия. Залог роскошного образа — малое количество хорошо сделанных и интересных украшений. Главное правило: украшение в первую очередь должно отражать вашу индивидуальность.

4. Сумки правильной формы

Сумка — одна из главных вещей в женском гардеробе. По значению она сравнима с часами у мужин — это показатель статусности. Выбирайте сумки правильной геометрической формы — они придадут большую завершенность образу. Также не стоит экономить на этом предмете гардероба: лучше купить 1–2 сумки, но дорогие и универсальные. Кроме того, стоит покупать изделия из натуральной кожи — так они прослужат вам дольше (кстати, то же касается обуви и ремней).

5. Подходящая укладка

Это кажется довольно банальным, однако любой удачный образ потеряется, если волосы будут неуложенными. Прическа — это всегда завершающий штрих, самая пикантная изюминка образа. Правильной укладкой можно самый простой образ сделать запоминающимся. Главное правило: превратите укладку в ежедневное и любимое творческое занятие. Смело используйте бигуди или утюжок. Помочь в этом могут, например, такие видеоуроки.

6. Минимум косметики

В современном обществе действует негласное правило: чем выше статус женщины, тем менее броский у нее повседневный макияж. В первую очередь его задача — скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Приемы вроде «3 слоя штукатурки» лучше оставить бьюти-блогерам. Главное правило: стоит больше заботиться о чистоте лица и его подтянутости — делать больший упор на питание и уход за кожей. Тогда броский макияж просто не будет нужен.

7. Индивидуальный парфюм

Основная фишка качественного парфюма: какой бы ни был у вас образ, если вы пахнете крайне дорого — окружающие уже иначе воспринимают вас. Кроме того, правильный парфюм поможет и вам самой ощущать себя увереннее в любой ситуации. Главное правило: подбирайте аромат, ориентируясь на собственные предпочтения, а не на рекламу. Тогда он будет идеально «лежать» на вас. И да, экономить на парфюме лучше не стоит.

8. Руки — отражение ухоженности

Иногда нам кажется, что на наши руки никто не смотрит. Однако для многих именно они являются зеркалом, отражающим то, насколько мы аккуратны. Ухоженные руки, без цыпок, с опрятным маникюром (это может быть даже прозрачный лак) всегда признак принадлежности к высшему обществу. Главное правило: заботиться о руках нужно регулярно. Превратите уход за ними в приятный ритуал.

9. Круговорот одежды

Очень важно избавиться от привычки покупать много одежды. Только задумайтесь: за стоимость 3 свитеров, которые «хорошие, но так себе», можно купить классную брендовую вещь, которая прослужит значительно дольше. Главное правило: покупать лишь то, что действительно того стоит.

10. Открывать лишь одну часть тела

Если вы решили приоткрыть какую-либо часть тела, добавив образу соблазнительности, всегда выбирайте что-то одно (ноги, или зону декольте, или плечи). Открывать все сразу — верх непристойности. Главное правило: в любом образе важна загадка, чтобы было пространство для фантазии.

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