Стилисты из Латвии доказывают, что каждый человек может выглядеть сногсшибательно
Константин Богомолов — стилист № 1 в Риге, который уже больше 30 лет помогает мужчинам и женщинам разного возраста найти свой стиль. Он руководит центром Bogomolov’ Image School, в котором учатся будущие специалисты модной индустрии. Под руководством опытного преподавателя они преображают внешность клиентов, постигают азы профессии и вырабатывают свой собственный почерк в фешен-индустрии.
Мы в AdMe.ru присмотрелись к работам учеников Константина Богомолова и решили показать вам некоторые из них.
1. Динара, 35 лет, домохозяйка
2. Юргита, 39 лет, архитектор
3. Евгения, 30 лет, совладелица фотостудии
4. Василий, 27 лет, заместитель начальника отдела
5. Инна, 33 года, преподаватель
6. Арина, 31 год, графический дизайнер
7. Татьяна, 40 лет, программист
8. Павел, 30 лет, фотограф
9. Светлана, 39 лет, домохозяйка
10. Ирина, 30 лет, дизайнер одежды
11. Ольга, 39 лет, семейный врач
12. Екатерина, 20 лет, студентка
13. Галина, 68 лет, физик-ядерщик
14. Сергей, 37 лет, фотограф
15. Надежда, 28 лет, менеджер
16. Наталья, 30 лет, редактор журнала
Какое преображение впечатлило вас больше всего?