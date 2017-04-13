Стилисты AdMe.ru дали 7 советов, как миниатюрным девушкам казаться выше и стройнее

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У небольшого роста есть свои преимущества. Вспомним хотя бы поговорку про маленькую собачку, которую каждая невысокая девушка слышала в своей жизни раз, наверное, сто. Но есть и минусы: нужно тщательно подбирать одежду, поскольку неудачные сочетания могут запросто укоротить фигуру и лишить ее изящества. Редакция AdMe.ru попросила совета у стилистов и проверила их рекомендации на миниатюрной красотке.

Топ и юбка

Чтобы выглядеть отлично, важно не забывать о пропорциях фигуры, которые можно задать с помощью одежды. Выпущенный наружу топ «разрежет» фигуру пополам, сделает туловище более массивным и длинным, а ноги — укоротит. Топ лучше заправить в юбку — так мы акцентируем талию, удлиним ноги и в целом сделаем фигуру более хрупкой и стройной. Еще вариант — укороченный топ с юбкой.

Ремни и обувь

Если вы выбираете туфли или босоножки с застежкой на щиколотке, то лучше предпочесть обувь с ремешком в тон коже. Контрастная по цвету или массивная обувь заберет у ножек несколько сантиметров длины. Избегайте также широких ремней. На фото слева ремень создает заметную горизонтальную линию и делает тело более широким. Между тем вертикальные линии (платье без ремня, ноги в более светлых туфлях) делают нас визуально выше и стройнее.

Жакеты и куртки

Невысоким девушкам не стоит носить объемные и удлиненные жакеты, пиджаки и куртки — они визуально укорачивают ноги и делают силуэт размытым и неуклюжим. Жакеты и куртки лучше выбирать небольшие по обьему, укороченные и приталенные, длиной до талии или чуть ниже. Также обратите внимание на размер сумки. Лучший выбор для миниатюрных девушек — небольшая сумка шириной не более 25–30 см. Модная сейчас сумка-шопер сделает ваш образ более громоздким. Если вы предпочитаете рюкзак, то он также должен быть небольшим и аккуратной геометрической формы.

Кардиган

Длинный кардиган — это удобный способ зрительно добавить себе пару сантиметров без каблуков. Кардиган успешно справляется с созданием той самой ничем не прерываемой вертикальной линии, которая зрительно увеличивает рост. Конечно, он не должен быть слишком объемным или иметь крупные детали вроде больших накладных карманов.

Платья

Объемные платья более выгодно будут выглядеть на девушках высокого роста. Миниатюрных красоток большие и объемные формы как бы притягивают к земле, укорачивая фигуру и, в частности, ноги. А вот приталенные платья-футляры на них смотрятся просто отлично, поскольку позволяют выстроить правильные пропорции и «вытянуть» верх.

Контраст и монохром

Контрастные цвета в одежде, например яркий верх и темный низ, будут разбивать фигуру на части и создавать выраженную горизонтальную линию границы, тем самым подчеркивая маленький рост. Монохромные же комплекты зрительно удлиняют силуэт. Кроме того, обратите внимание, что одежда ярких цветов выглядит объемнее: тот же самый свитшот, только другого цвета (слева), кажется чуть больше.

Джинсы и топ