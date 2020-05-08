Стилист рассказала, как создать современный образ с вещами, которые уже вышли из моды

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Не всегда есть возможность обновить гардероб к новому сезону в соответствии с последними трендами. А зачастую вещь нравится настолько, что избавляться от нее попросту не хочется. И сколько бы стилисты ни говорили о том, что, к примеру, джинсы скинни уже вышли из моды, мы продолжаем носить их или даже обзаводимся новой парой. Как оказалось, есть небольшие хитрости, которые помогут выглядеть стильно, если даже в образе присутствуют неактуальные вещи. О таких хитростях рассказала в своем инстаграме стилист Яна Лунькова.

AdMe.ru заинтересовала идея стилиста о том, что можно создать современный образ, используя уже вышедшие из моды вещи. Для этого достаточно лишь изменить стилизацию комплекта и грамотно сочетать эти предметы гардероба с другими. Мы внимательно изучили посты Яны Луньковой в инстаграме и делимся с вами ее советами.

Облегающая футболка / майка

Слишком облегающую футболку или майку можно спрятать под пиджак или объемную рубаху. В комплект стоит добавить актуальные аксессуары.

Жакет устаревшего облегающего кроя

Жакет устаревшего кроя можно спасти стильным ремнем. Нередко жакеты, которые вышли из моды, имеют укороченные рукава. В таком случае их лучше закатать либо подтянуть выше.

Джинсовая куртка устаревшего кроя

Джинсовую куртку устаревшего приталенного кроя можно использовать в многослойных комплектах под верхнюю одежду или объемный жакет. Главное, чтобы на ней не было элементов декора, таких как стразы, шипы или аппликации.

Облегающая водолазка

Слишком облегающую водолазку либо водолазку с декоративными элементами, которые стали неактуальны (к примеру, аппликация из стразов), можно использовать как нижний слой под современную одежду. Это может быть объемная рубашка или кардиган.

Еще один вариант обыграть слишком облегающую водолазку — надеть ее под платье. Все эти комплекты позволяют создать многослойность и утеплиться в прохладную погоду или холодное время года.

Кардиган тонкой вязки

Ансамбль с кардиганом тонкой вязки выглядит современно только в том случае, если этот предмет гардероба надет на голое тело. Также вещи подобного кроя нужно заправлять в брюки или юбку. Ну а пуговицы на изделии лучше заменить на более массивные.

Рубашка приталенного кроя

Рубашку приталенного кроя можно спрятать под свитер. Нижний край рубашки при этом может выглядывать из-под него.

Облегающий джемпер

Джемпер, с которым не хочется расставаться, можно носить на плечах в виде шарфа. При этом носить свитер подобным образом можно и с топом, и с пальто, и с пиджаком.

Джинсы скинни

Важное правило — не носить скинни с обтягивающим верхом. Если же очень хочется, то создайте многослойный комплект, надев сверху объемный пиджак, джинсовку, жилетку, косуху.

Такие джинсы смотрятся современно с толстовками, худи или свитерами крупной вязки и достаточно свободного кроя, а также объемной верхней одеждой.