Давайте узнаем, ориентируетесь ли вы в современной моде или она для вас темный лес

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Уследить за трендами — задача не из легких. Одни уходят, задержавшись лишь на сезон, другие правят бал долгие годы. Одни появляются из ниоткуда, а другие вдруг снова возвращаются из прошлого. В любом случае знать модные тенденции полезно хотя бы для того, чтобы не покупать лишнее в магазинах. Вдруг эти вещи уже давно хранятся в вашем гардеробе.

AdMe.ru подготовил тест с каверзными вопросами о трендах и стиле. Проверьте, разбираетесь ли вы в модных тенденциях или что-то упустили.

1. Какие кольца сейчас в тренде?

2. Как называется такая обувь?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

3. Какие штаны получили особое признание в этом сезоне?

4. Как называется эта модель джинсов?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

5. Какую сумку взять, чтобы быть в тренде?

6. Какой образ с белой рубашкой более современный?

7. Какой вариант сочетания обуви с носками уместен?

8. Как называется такая вязаная одежда?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © face to face aktuell / Reporter / East News

9. Какая шуба в тренде?

10. Как называется эта трендовая стрижка?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Invision / Invision / East News

11. Какая зимняя обувь пережила возрождение в этом году?

12. Какой макияж из 90-х снова в моде?

13. На какой руке украшения по последнему писку моды?

14. На каком фото кюлоты?

15. Какую длину юбки выбрать, чтобы быть в тренде?

16. Трендовый цвет этого года называется Very Peri. На каком фото одежда этого оттенка?