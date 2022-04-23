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Давайте узнаем, ориентируетесь ли вы в современной моде или она для вас темный лес

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Уследить за трендами — задача не из легких. Одни уходят, задержавшись лишь на сезон, другие правят бал долгие годы. Одни появляются из ниоткуда, а другие вдруг снова возвращаются из прошлого. В любом случае знать модные тенденции полезно хотя бы для того, чтобы не покупать лишнее в магазинах. Вдруг эти вещи уже давно хранятся в вашем гардеробе.

AdMe.ru подготовил тест с каверзными вопросами о трендах и стиле. Проверьте, разбираетесь ли вы в модных тенденциях или что-то упустили.

1. Какие кольца сейчас в тренде?

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© Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News, © face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

2. Как называется такая обувь?

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© Face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

3. Какие штаны получили особое признание в этом сезоне?

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© Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News, © Kristin Callahan / Everett Collection / East News

4. Как называется эта модель джинсов?

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© Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

5. Какую сумку взять, чтобы быть в тренде?

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© Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, © face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

6. Какой образ с белой рубашкой более современный?

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© Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News, © Depositphotos.com

7. Какой вариант сочетания обуви с носками уместен?

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© face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, © sebby72 / Shutterstock

8. Как называется такая вязаная одежда?

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© face to face aktuell / Reporter / East News

9. Какая шуба в тренде?

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© Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News, © Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News

10. Как называется эта трендовая стрижка?

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© Invision / Invision / East News

11. Какая зимняя обувь пережила возрождение в этом году?

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© TED / PacificCoastNews / East News, © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

12. Какой макияж из 90-х снова в моде?

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© face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, © face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

13. На какой руке украшения по последнему писку моды?

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© 0000001 / Reporter / East News, © 0000001 / Reporter / East News

14. На каком фото кюлоты?

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© Eric Kowalsky / PacificCoastNews / East News, © White, PacificCoastNews / East News

15. Какую длину юбки выбрать, чтобы быть в тренде?

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© BG004 / Bauergriffin.com / East News, © Kristin Callahan / Everett Collection / East News

16. Трендовый цвет этого года называется Very Peri. На каком фото одежда этого оттенка?

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© Pawel Wodzynski / East News, © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

На сколько вопросов вы смогли дать верный ответ?

Фото на превью face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
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AdMe/Дизайн/Давайте узнаем, ориентируетесь ли вы в современной моде или она для вас темный лес
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