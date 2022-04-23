Давайте узнаем, ориентируетесь ли вы в современной моде или она для вас темный лес
Уследить за трендами — задача не из легких. Одни уходят, задержавшись лишь на сезон, другие правят бал долгие годы. Одни появляются из ниоткуда, а другие вдруг снова возвращаются из прошлого. В любом случае знать модные тенденции полезно хотя бы для того, чтобы не покупать лишнее в магазинах. Вдруг эти вещи уже давно хранятся в вашем гардеробе.
AdMe.ru подготовил тест с каверзными вопросами о трендах и стиле. Проверьте, разбираетесь ли вы в модных тенденциях или что-то упустили.
1. Какие кольца сейчас в тренде?
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2. Как называется такая обувь?
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3. Какие штаны получили особое признание в этом сезоне?
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4. Как называется эта модель джинсов?
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5. Какую сумку взять, чтобы быть в тренде?
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6. Какой образ с белой рубашкой более современный?
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7. Какой вариант сочетания обуви с носками уместен?
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8. Как называется такая вязаная одежда?
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9. Какая шуба в тренде?
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10. Как называется эта трендовая стрижка?
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11. Какая зимняя обувь пережила возрождение в этом году?
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12. Какой макияж из 90-х снова в моде?
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13. На какой руке украшения по последнему писку моды?
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14. На каком фото кюлоты?
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15. Какую длину юбки выбрать, чтобы быть в тренде?
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16. Трендовый цвет этого года называется Very Peri. На каком фото одежда этого оттенка?
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На сколько вопросов вы смогли дать верный ответ?
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