8 секретов шведского дизайнера IKEA, которые помогают создать уют в комнате

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Наверняка многим из нас нравятся простота, красота и уют скандинавских интерьеров. Самым ярким воплощением данного стиля являются интерьеры IKEA. Мы в AdMe.ru решили узнать основные правила, которыми руководствуется компания при создании своих интерьерных шедевров. Для этого мы внимательно изучили советы дизайнера IKEA Пеллы Хедебю (Pella Hedeby), и теперь с удовольствием делимся ими с вами в этой статье. Читайте и применяйте на практике.

8. Стремитесь к минимализму

Прежде чем начать декорировать комнату, примите во внимание ее пропорции и обдумайте желаемый функционал. С меньшим количеством вещей гораздо проще поддерживать порядок, а в доме появляется больше свободного пространства, благодаря чему он выглядит воздушным и комфортным. Старайтесь отдавать предпочтение плоской и многофункциональной мебели. Например, рельефный стол рядом с кроватью и диваном можно использовать и как дополнительную мебель для сидения. Важно уметь создавать ощущение гармонии и уюта, чтобы человек получал удовольствие от того, что он находится в данном месте.

7. Естественное освещение играет большую роль в интерьере

Постарайтесь выжать максимум из естественного освещения комнаты. Выбор ламп и количество освещения также сильно влияют на восприятие дома. Используйте функциональное освещение, которое может меняться в зависимости от ваших действий. Установите диммеры для ламп в прихожей и для потолочного освещения в столовой: они позволят вам регулировать его силу. Имейте в виду, что различные лампы распространяют свет в зависимости от наличия у них «открытого» или плотного экрана, который его направляет. Экран влияет на то, как свет распространяется в пространстве. Поэтому, например, в качестве прикроватного светильника лучше использовать лампы с закрытым экраном, чтобы избежать нежелательного ослепительного света.

6. Важен каждый уголок дома

Чтобы ваш дом был комфортным и стильным, продумайте систему хранения вещей. Так, например, настенная полка в ванной с гладкими баночками и носовыми платками придаст комнате изысканный вид. Декоративные элементы из натуральных материалов с красивыми текстурами помогут сделать интерьер более утонченным. К примеру, ванную можно декорировать различными аксессуарами более темных цветов, что создаст ощущение «мягкости» и уюта. Главное здесь — выбрать правильный цвет и подобрать подходящую мебель. При этом учитывайте, что полностью белая комната с яркими акцентами будет выглядеть более просторной, чем комната в темных тонах.

5. Играйте с текстурами

Расслабленной атмосферы скандинавского минимализма можно добиться правильным подбором мебели, текстур и деталей. Сделайте выбор в пользу натуральных материалов — красивая керамика, лен, шерсть привнесут в дом гораздо больше уюта, чем большое количество вещей. Также обратите внимание на дерево, кожу и камень — они очень выносливы и к тому же красиво стареют.

4. Чтобы создать потрясающий интерьер, совсем не обязательно использовать яркие цвета

Не бойтесь использовать светлые и приглушенные цвета: они помогают создать ощущение спокойствия и умиротворенности. Серо-синие, серо-зеленые и коричневые оттенки в правильном контексте могут быть безумно красивыми. В эту палитру также можно добавить черный — для контраста. Различные оттенки белого, серого и натуральные оттенки темных цветов также способны привнести в ваш интерьер ощущение гармонии и покоя.

3. Базовые предметы интерьера разбавляйте интересными деталями

Чтобы стиль вашего дома был по-настоящему уникальным и неповторимым, разбавляйте простейшие базовые предметы интерьера необычными деталями. Например, можно использовать мраморные столешницы — они добавят в ваш интерьер нотку роскоши и шика. Можно покрасить табуретки в другой цвет, постирать и высушить ткань, придав ей мятый вид, чтобы использовать в качестве фактурного покрывала на кровати или диване. Проявите фантазию!

2. Соберите декоративные предметы в группы по функциям

Для хранения вещей, выбивающихся из основной идеи вашего интерьера, используйте закрытое пространство. Позвольте шкафчикам и комодам как бы «раствориться» в пространстве — покрасьте их в тон стены. А вместо того, чтобы расставлять милые безделушки по всей квартире, соберите их в группы по функциям или создайте из них интересную композицию.

1. Чтобы освежить интерьер, вовсе не обязательно тратить большие средства

Цвет способен легко изменить настроение дома и его восприятие. Наибольший эффект достигается при окрашивании стен. Мебель и картины начинают восприниматься совершенно иначе. Тот или иной предмет мебели (книжный шкаф, тумбочка или даже скатерть), подобранный в тон стен, также станет стильным дополнением вашего интерьера.