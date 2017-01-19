Семья из Норвегии построила дом под куполом, где тепло и уютно даже полярной зимой
Бенджамин и Ингрид Яртефёльгер (Benjamin and Ingrid Hjertefølger) осуществили свою мечту и поселились на острове Сандхорноя в 1 000 км от Осло. Их выбор может показаться странным, ведь север Норвегии отличается суровым климатом, но не стоит торопиться с выводами.
AdMe.ru предлагает вам убедиться, что жизнь за полярным кругом может быть волшебной, несмотря на непростые условия, — нужно всего лишь построить правильный дом.
Бенджамин, Ингрид и их четверо детей живут в удивительном доме, который они построили с помощью друзей и соседей
Он сделан из натуральных материалов: глины, песка, дерева и всего, что можно найти на острове, и накрыт геокуполом площадью 180 кв. м
Если бы не купол, то проживание в глинобитном доме было бы крайне некомфортным
Геокупол возвела компания Solardome, и хотя это сооружение не из дешевых, оно того стоит
Благодаря вентиляционной системе внутри купола и зимой и летом поддерживается комфортная температура
Дом, по словам хозяйки, не нуждается в особом уходе, ведь он не страдает от воздействия окружающей среды
В нем 3 этажа, 5 спален, 2 ванные комнаты, гараж и терраса на крыше
Тут можно заниматься йогой, любоваться звездами и великолепным северным сиянием, лежа в гамаке
Семья поселилась на острове в 2013 году, и их четвертый ребенок родился уже после переезда
У дома под куполом есть имя — Naturhuset, что означает «природный дом»
Вокруг дома Бенджамин и Ингрид устроили сад, где они выращивают цветы, овощи, фрукты и ягоды
В качестве удобрения применяется компост, а для полива растений фильтруют уже использованную для бытовых нужд воду
Благодаря куполу семья не испытывает недостатка в свежей зелени, хотя зимой для ее выращивания все же не хватает света
Зато в любое время года в этом северном краю просто ошеломительно красиво
«Здесь уникальная атмосфера, — говорит Ингрид. — Дом наполнен спокойствием, и я буквально слышу эту безмятежность. Это трудно объяснить. Но я уверена, что если бы кто-то другой спланировал и построил этот дом для нас или это был обычный дом с углами и прямыми линиями, то почувствовать все это было бы невозможно».
Фото на превью Ingrid Marie Hjertefølger / instagram.com
По материалам Bored Panda, naturhuset.blogg.no, Inhabitat