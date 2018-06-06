С помощью подручных материалов и без лишних затрат парень из Таиланда способен превратиться в кого угодно

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Чтобы повторить образ любимого героя, нужно потратить немало времени и средств: купить подходящий парик, одежду и также не забыть про грим. Но есть косплейщик, который полюбился многим за то, что разрушил эти стереотипы и доказал, что креативность гораздо важнее финансовых затрат. Ануча Саенгчарт (Anucha Saengchart) по прозвищу Ча знает, как при помощи пары леденцов превратиться в белого ходока и как, не выходя из ванной комнаты, стать Споком.

Редакция AdMe.ru уверена, что у фантазии нет границ, и мы по достоинству оценили эти смешные и оригинальные перевоплощения.

1. Пара куриных ножек — и боксерские перчатки готовы

2. Если в вашем доме есть зажигалка, то вам больше не нужно мечтать о лазерных очках

3. Самый успокаивающий костюм

4. Иногда для косплея требуется только одна часть тела

5. Каждый может стать Споком, не выходя из ванной комнаты

6. Такой супергерой спасет от жары летом

7. У всех были такие линейки, и только Ча нашел им настоящее применение

8. Технологии будущего не такие сложные, как могло казаться

9. Базз Лайтер и мыльный пузырь

10. Уверены, именно так и снимали заставку к фильму об агенте 007

11. Неожиданное использование куриных лап

12. Вариант для тех, кто в детстве не наигрался

13. Если в доме есть коты, то и их нужно обязательно задействовать

14. Огурчик Рик, или Для чего нужны компакт-диски в 2018 году

15. Для образа белого ходока понадобятся: кот, 2 леденца синего цвета и немного клавиатур

Познакомиться со всеми работами косплейщика можно на его официальной страничке в фейсбуке. А что вы думаете о творчестве Ча?