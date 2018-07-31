С носками или без? 10 видов мужской обуви, которые стоит наконец-то научиться носить правильно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Только мы успели отвыкнуть от комичного вида сандалий с носками, как стилисты подбросили новые ребусы: кеды, броги, монки, оксфорды. Стоит ли запасаться чемоданом однотонных носков или сейчас всю обувь можно носить на босу ногу?

Мы в AdMe.ru решили раз и навсегда разобраться в правилах сочетания пары «обувь — носки», рассмотрели тренд sockless, а заодно узнали, какая одежда подходит к каждой модели.

1. Мокасины

Мокасины — невесомый «кокон» для ног, выполненный из кожи или замши. Их придумали американские индейцы для бесшумного перемещения в долгих вылазках. Этот вид обуви идеально подходит для прогулок в теплые дни, когда на небе нет ни облачка. С носками или без? Без, особенно если поверхность обуви перфорированная и ткань будет просматриваться через отверстия. В других случаях можно позволить себе незаметные носки-следки. С чем носить? Брюки, бриджи или шорты до колен светлых оттенков из натуральных материалов: хлопок, лен.

2. Топсайдеры

У этой обуви есть характерное отличие от мокасинов — круговая шнуровка вокруг пятки, затягивающаяся спереди. На скользкой палубе, для которой топсайдеры и создавались (topside переводится как «верхняя палуба»), это не позволит обуви соскользнуть. Поверхность подошвы всегда рифленая. С носками или без? Исключительно без. Топсайдеры часто приходится обувать после купания, когда ноги еще влажные — только представьте, как неудобно будет натягивать носки в такой ситуации. Вот и мы не хотим об этом думать. С чем носить? Любая одежда, подходящая для прогулки на яхте, особенно брюки светлых оттенков с подворотами, футболки поло или свободные рубашки.

3. Лоферы

Лоферы — творение норвежского сапожника, модифицировавшего традиционную обувь северных рыбаков. Особенность лоферов — отсутствие шнурков и горизонтальный ремешок спереди. Эта деталь может быть украшена кисточками (tassels-лоферы) или ромбовидной прорезью (пенни-лоферы). Слиперы — тоже разновидность лоферов, выполненная из мягкой замши или бархата. С носками или без? С носками, если дополняете ими деловой костюм. Причем, в отличие от классических туфель, к лоферам стоит выбирать в том числе и необычные контрастные варианты. Для слиперов носки не нужны. С чем носить? С подачи модного дома Gucci лоферы можно носить даже с деловыми костюмами, но без галстука. Также мы предлагаем сочетать модель с джинсами и плотными брюками любых оттенков. Слиперы изначально создавались для домашней носки, сейчас их можно встретить и на улице в демонстративно небрежных образах.

4. Эспадрильи

Когда в городе становится слишком жарко, мужчине необязательно переходить на открытые сандалии. Эспадрильи — обувь, придуманная измученными постоянным зноем испанцами еще в XIV веке. Ее легко узнать по плетеной джутовой подошве и прочному верху из плотной ткани канвас, носок в классических моделях закрыт. С носками или без? Без. Эспадрильи прекрасно пропускают воздух, поэтому ноги в них потеют незначительно. С чем носить? К такой обуви подойдут все виды летней мужской одежды, кроме пляжной и классической деловой. Можно надеть светлые джинсы, брюки чинос, с подворотами или длиной выше щиколотки, бриджи или шорты.

5. Слипоны

Обувь серфингистов появилась в 1997 году. Особенности слипонов — полное отсутствие шнуровки (ее заменяют две эластичные вставки), прочная ровная подошва без каблука. Современные модели могут быть выполнены из кожи, замши, ткани или высокотехнологичных волокон. С носками или без? Без. Поскольку слипоны — «околопляжная» обувь, надевать носки — признак плохого вкуса. С чем носить? Поклонникам слипонов доступны самые разнообразные сочетания: пляжная одежда, casual, расслабленные деловые костюмы. Правда, в качестве дополнения к костюму или темным строгим брюкам лучше выбирать модели из кожи. Замшевые и текстильные слипоны дополнят образ с шортами, брюками чинос, яркими и светлыми джинсами, стильными рубашками.

6. Низкие кеды

Легендарные Converse All Star и любые вариации на их тему, открывающие щиколотку, пожалуй, самый удобный вариант для перемещения по городу. В 1957 году компания Converse совместно с баскетболистом Чаком Тейлором (Charles `Chuck` H. Taylor) представила новые кеды с низкой посадкой — из мира большого спорта модель переместилась на обувные полки обычных студентов, бизнесменов и богачей. С носками или без? По желанию. Изначально предполагалось, что низкие кеды нужно носить только на босу ногу, чтобы они плотно облегали ее. Сейчас таких строгих правил уже нет, главное — выбирать незаметные носки. С чем носить? Предполагают полную свободу выбора одежды — от чисто спортивных вещей до стиля casual и элементов из 90-х вроде огромных бомберов и джинсов-варенок. Впрочем, одно правило все-таки есть: низкие кеды лучше смотрятся с зауженными брюками, а не с прямыми.

7. Кроссовки

Кроссовки — традиционная обувь для занятий спортом. Сейчас разновидностей кроссовок очень много, но все они отличаются эргономичностью и повышенным комфортом при ходьбе, беге, любых активностях. С носками или без? С носками. В отличие от кед, кроссовки носятся только с носками, чтобы обеспечить защиту стопы от повышенного потоотделения и трения. Для повседневных моделей лучше выбирать короткие спортивные носки, которые видны в боковых вырезах обуви. Что касается профессиональных кроссовок, в которых вы ходите на тренировки, лучший выбор — высокие носки из дышащих натуральных материалов. С чем носить? Поскольку кроссовки успешно перекочевали из залов на улицы, советы по их сочетаемости с другими вещами очень актуальны. Дополнением к обуви могут стать брюки карго, прямые джинсы, любые тренировочные спортивные штаны. В качестве верха можно выбрать футболку, свитшот, клетчатую рубашку.

8. Дерби

Прочные туфли из плотной кожи с открытым типом шнуровки впервые были сконструированы для тучного графа Дерби. В 1872 году о них заговорили в прессе как о наиболее популярной и удобной модели. Сейчас дерби — близкие родственники классических туфель, но при этом менее официальные. Броги — разновидность дерби, отличающаяся перфорированной поверхностью. С носками или без? В большинстве случаев обувь предполагает высокие носки до середины голени. Исключение — сочетание дерби на спортивной подошве со светлыми брюками чинос или джинсами. С чем носить? Темную обувь из гладкой кожи можно сочетать с деловым костюмом, но не смокингом. Светлые или насыщенных цветов модели подходят к любым брюкам и джинсам. Дерби на двойной подошве темно-коричневого цвета носят с твидовыми костюмами, вельветом, шерстяной одеждой, куртками и плащами. Броги идеальны с парками, кожей, фланелью и денимом.

9. Монки

Пара обуви с солидными пряжками вместо шнурков — вариант, по формальности равный дерби. Своим названием монки (от англ. monk — монах) обязаны истории создания: считается, что именно священнослужитель придумал обувь с закрытым задником и пряжками. Эта обувь делится на 2 вида: сингл-монки (с одной пряжкой) и дабл-монки (с двумя). Первый вариант считается более формальным. С носками или без? Зависит от времени года, материала и модели. Светлые или яркие монки из замши можно надевать на босу ногу, темные классические сингл-монки требуют носков из тонкой шерсти или шелка, неформальные кожаные монки с двумя пряжками выигрышно смотрятся с контрастными высокими носками. С чем носить? Отлично подходят любые зауженные или с подворотами брюки, непарные костюмы, блейзеры. Усердствовать с яркими необычными элементами одежды не стоит — монки настолько самодостаточны, что им лучше отвести роль изюминки. Сингл-монки темных оттенков из гладкой кожи сочетаются с деловыми костюмами, за исключением смокинга.

10. Оксфорды

Утонченные консервативные оксфорды — идеальный вариант для похода на свадьбу лучшего друга, интервью или свидание в самом пафосном ресторане города. Из всех видов мужской обуви они считаются наиболее формальными, и не зря. Оксфорды отличаются более тонкой по сравнению с дерби подошвой, лаконичностью декора и закрытой шнуровкой, плотно фиксирующей ногу. С носками или без? Только с носками. Для строгой деловой встречи лучше выбирать носки в тон брюкам, неофициальная встреча и стиль smart casual допускают контрастные варианты из-под укороченных или подвернутых брюк. С чем носить? Оксфорды хороши тем, что с классикой переборщить невозможно: выбирайте торжественный черный смокинг, аристократичный серый или шоколадного оттенка деловой костюм, а также все варианты сдержанного smart casual. Сочетать замшевые оксфорды можно даже с рубашкой с коротким рукавом и темными зауженными брюками, но это уже отступление от правил.

Бонус

Тренд sockless сложно назвать синонимом удобства: обувь может натирать или сдавливать голую ногу. Мы предлагаем не жертвовать комфортом и предотвратить все неприятные ситуации. Перед выходом из дома ноги нужно вымыть и высушить полотенцем — это уберет пот и неприятный запах.

Воспользуйтесь качественным дезодорантом или пудрой для ног — средство будет впитывать лишнюю влагу и дезодорировать стопы.

Летом как минимум раз в месяц делайте гигиенический педикюр, чтобы избавиться от мозолей и натоптышей, предотвратить врастание ногтей.

Если обувь натирает в определенном месте, помогут силиконовые вкладыши для стопы.

Мы рассмотрели классические правила сочетания мужской обуви с одеждой и носками, актуальные в любой ситуации. Теперь можно отправляться хоть в путешествие на яхте, хоть на прием к королеве и при этом выглядеть безукоризненно. А каких правил в сочетании обуви с одеждой придерживаетесь вы?