Российские кондитеры создают торты, которые покоряют весь мир своей элегантностью

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Сегодня сложно удивить публику и потенциальных покупателей, если ты кондитер. Кажется, все самые смелые фантазии уже были воплощены инстаграм-виртуозами. Чего только стоит один торт «Невеста». Однако, если отойти от порядком поднадоевшего гиперреализма, удивить можно, и еще как. Тортами московской кондитерской студии «Тортик Аннушка» удивляются в инстаграме уже почти полмиллиона человек. О них пишут в модных журналах, таких как Elle и Vogue. При первом взгляде их легко принять за произведения современного искусства — настолько необычны их формы и линии, цвета и фактуры.