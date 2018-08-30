Российские кондитеры создают торты, которые покоряют весь мир своей элегантностью
Сегодня сложно удивить публику и потенциальных покупателей, если ты кондитер. Кажется, все самые смелые фантазии уже были воплощены инстаграм-виртуозами. Чего только стоит один торт «Невеста». Однако, если отойти от порядком поднадоевшего гиперреализма, удивить можно, и еще как. Тортами московской кондитерской студии «Тортик Аннушка» удивляются в инстаграме уже почти полмиллиона человек. О них пишут в модных журналах, таких как Elle и Vogue. При первом взгляде их легко принять за произведения современного искусства — настолько необычны их формы и линии, цвета и фактуры.
AdMe.ru предлагает вам лично убедиться в этом, посмотрев нашу подборку. И, чтобы у вас не осталось сомнений насчет съедобности тортов-скульптур, в конце вас ждет сладкий бонус.
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Бонус: вот как выглядит начинка
А какой тортик понравился вам больше всего?
Фото на превью tortikannuchka / Instagram, tortikannuchka / Instagram