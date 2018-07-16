Ребята из России доказали, что для обручальных колец не должно быть никаких правил

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RingStudio — ювелирная мастерская в Москве, где не боятся экспериментировать с дизайном колец и постоянно придумывают новое и необычное. В искусных ювелирных изделиях прослеживаются природные, этнические, минималистичные и современные мотивы. Их слоган: «Обручальные кольца со смыслом», но многие из украшений подходят и для менее официальных случаев.

AdMe.ru составил подборку из самых оригинальных украшений ручной работы дружной творческой команды. Вы тоже очарованы их дизайном?

1. Сплетение золотистых нитей

2. Тонкие веточки совсем как настоящие

3. Дикий дух первобытных времен

4. Многогранная свобода современности

5. Бесконечный как само время уроборос

6. Для любителей путешествий

7. Ажурные волшебные узоры

8. Чешуя водяного дракона

9. Реалистичность ткани

10. Глубокий смысл, скрытый за простотой

11. Сохраненный навечно уникальный отпечаток пальца

12. Отражение сложной индивидуальности

13. Для тех, кого зовет море

14. Изящные журавлики оригами

Бонус: а это кот Алекс. И он является пушистым лицом студии. Мы в AdMe.ru и не сомневались, что именно котик вдохновляет мастеров на такую красоту. И любовь, конечно