Работы этой художницы заставят усомниться во всем, что вы видели до этого
Украинскую художницу Викторию Солидарных по праву можно назвать настоящим мастером своего дела. Ее работы завораживают, уводят нас в яркий мир детских сказок и настоящего волшебства. В чем секрет?
AdMe.ru решил приоткрыть завесу тайны и показать, как художница создает свои прекрасные работы.
Виктория собирает несколько, на первый взгляд, не связанных друг с другом фотографий и с помощью фотошопа мастерски комбинирует их в одну работу. Итоговое фото выглядит безупречно, и о том, что это коллаж, не возникает даже мысли.
Источник simka48
Фото на превью Виктория Солидарных
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