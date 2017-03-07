Работы этой художницы заставят усомниться во всем, что вы видели до этого

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Украинскую художницу Викторию Солидарных по праву можно назвать настоящим мастером своего дела. Ее работы завораживают, уводят нас в яркий мир детских сказок и настоящего волшебства. В чем секрет?

AdMe.ru решил приоткрыть завесу тайны и показать, как художница создает свои прекрасные работы.