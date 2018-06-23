Проверьте себя: признаки дешевого гардероба, которые испортят любой образ

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Образ — это отражение индивидуальности. Он может быть любым, главное — слушать свое чувство вкуса и полагаться на ощущение внутренней гармонии. Но зачастую досадно видеть, как образ симпатичной девушки отдает «дешевизной». И речь тут идет вовсе не о стоимости вещей, иначе дорогой меховой жилет вряд ли оказался бы в этом списке.

AdMe.ru подготовил перечень из нескольких предметов, которые даже гардероб красавицы сделают нелепым и антистильным.

Велюровый спортивный костюм

В начале 2000-х Пэрис Хилтон однажды вышла за покупками в велюровом спортивном костюме розового цвета. С этого момента его ввели в свой гардероб все модницы начала нулевых. Стоит ли говорить, что даже тогда этот костюм, то ли предназначенный для спорта, то ли только имитирующий это, да еще вульгарного оттенка «Барби», был совсем не для городских прогулок? А уж сегодня о нем и говорить нечего, скорее отвезите этот наряд на дачу. Чем заменить? Чем угодно: джинсовым комбинезоном, джинсами прямого кроя в сочетании с жакетом или брючным костюмом в пастельных тонах.

Шапки с вуалью

Странно, что кому-то вообще пришло в голову соединить вуаль и вязаную шапку. Такой ансамбль вызывает противоречивые чувства. Вуали и вуалетке место на шляпках для королевских приемов и уж точно никак не на головных уборах спортивного стиля. Чем заменить? Любой шапкой, которая вам идет. Например, шапкой бини oversize.

Кроссовки на танкетке

Кроссовки на танкетке ворвались в мир моды в 2011 году, и с тех пор девушки никак не расстанутся с этой обувью. Между тем такие кроссовки выглядят массивно, при этом комфорта отнюдь не прибавляют. Один сезон можно было поносить (модные тенденции часто идут вразрез с логикой), но и только. Так что с этим предметом гардероба стоило расстаться еще несколько лет назад. Чем заменить? Кроссовками или кедами, в которых сегодня дамы ходят, что называется, и в пир, и в мир.

Меховые жилеты

Явная непрактичность такого жилета налицо: вряд ли кто-то осмелится прогуляться зимой в мороз с голыми руками. А весной и летом мех выглядит неуместно. Некоторые девушки умудряются странным образом сочетать жилеты с кожаной курткой, что вызывает лишь недоумение у стилистов. К тому же мода на мех давно прошла, что не может не радовать всех, кто обеспокоен проблемой защиты животных. Чем заменить? Стильным пуховиком на ваш вкус.

Туфли на каблуке и платформе

Туфли на каблуке и скрытой (или явной) платформе выглядят на ноге весьма комично и напоминают копытца. Не говоря уже о бесчисленных мучениях, которые выпадают на долю такой жертвы моды, ведь ходить по улицам города в такой обуви безумно неудобно. К тому же можно ненароком подвернуть ногу. Чем заменить? Классическими лодочками.

Прозрачные юбки макси

Длинные прозрачные юбки, скрывающие под собой мини-юбку из плотной ткани, вызывают массу вопросов. Почему вообще девушка решила это надеть? Хотелось выйти в мини, но не хватило храбрости? Предмет гардероба странный. А уж если он выполнен из далеко не самой качественной ткани, то носить такое настоящей леди не стоит. Чем заменить? Если вы консервативны и стесняетесь ультракороткой длины, которая, впрочем, вполне актуальна сейчас, выберите юбку солнце. Они по-прежнему не сдают своих позиций в мире моды и смотрятся очень женственно.

Джинсы с заниженной талией

Джинсы, которые оголяют предательски торчащие «ушки» по бокам и демонстрируют окружающим ваше нижнее белье, недостойны жить в вашем гардеробе. Чем заменить? Джинсами с высокой посадкой. Они визуально удлинят ваши ноги.

Капроновые водолазки

Начнем с того, что выставленное напоказ белье не добавляет очков ни одной девушке. А прозрачную водолазку и вовсе лучше не использовать как самостоятельный предмет гардероба. Этим грешат даже звездные модницы, а особенно вульгарно смотрится прозрачная светлая водолазка поверх черного белья. Чем заменить? Обычной водолазкой — она вне моды и всегда актуальна.

Трикотажные кофточки

От привычки дополнять любой образ неказистой трикотажной кофточкой на пуговицах лучше избавиться как можно скорее. Кофточки поверх платьев-футляров или под офисные брюки придают образу оттенок провинциальности и дешевизны и выглядят сиротливо. Чем заменить? Удлиненным кардиганом или свитшотом свободного кроя.

Угги

О том, что угги уже стали настоящим антитрендом, пожалуй, не говорит только ленивый. И все же вытравить из гардероба некоторых модниц эту удобную и комфортную обувь очень сложно. Даже качественные угги смотрятся не слишком притягательно на женских ножках, а уж обувь из сегмента масс-маркет очень быстро приходит в негодность и теряет всякий вид. Чем заменить? Традиционными сапогами и грубыми зимними ботинками выше косточки.

А какие предметы гардероба вы бы добавили в этот список?