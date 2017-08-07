Простой гид, который сделает вас экспертом в стилях интерьера

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Наши дома являются отражением не только нас самих, но и культуры, в которой мы живем. Так и дизайн интерьера меняется в зависимости от страны.

Мы в AdMe.ru разобрали для вас некоторые из наиболее узнаваемых стилей, которые теперь стали ближе, чем кажется.

Скандинавский стиль Простота, минимализм, функциональность

Светлые и приглушенные цвета

Полы, стены и потолки, как правило, окрашены в белый, чтобы сохранить пространство ярким в течение долгой и темной зимы. Натуральные материалы

Будь то пол, мебель или элементы декора — скандинавский дизайн включает в себя много дерева. Обычно используется светлая древесина, такая как бук, ясень и сосна. Естественный свет

Поскольку в скандинавских странах темно в течение всего года, необходимо больше естественного света. Приветствуются большие окна и легкие занавески. Простые линии и формы

Стиль интерьера направлен на максимальный комфорт, его должно быть просто поддерживать в чистоте, поэтому в нем отсутствуют вычурные детали и формы. Свободное пространство

Традиционно скандинавские дома были очень маленькими и не допускали большого количества вещей. Сейчас дома стали больше, но идея сохранения пространства от беспорядка осталась важным аспектом дизайна. Уютный текстиль

В странах с холодным климатом неудивительно, что часть декора приходит в виде шкур, ковров, подушек и пледов. Они не только создают ощущение тепла и уюта, но также добавляют еще один слой текстуры в пространство. Освещение

Освещение в Скандинавии жизненно важно и крайне почитается, потому светильники и лампы присутствуют в большом количестве.

Для кого? Для минималистов с любовью к натуральным материалам. Также подходит для небольших квартир и пространств, лишенных естественного света.

Марокканский стиль Богатство, роскошь, экзотика

Яркие акценты

Цветовая гамма, присущая марокканскому интерьеру, чаще всего представлена пустынными или морскими оттенками. Преобладают яркие красные, оранжевые, зеленые и синие тона в сочетании с нейтральным фоном. Арки и закругленные дверные проемы

Красивые арки и изогнутые дверные проемы в виде замочной скважины — одни из самых узнаваемых элементов стиля. Подвесные фонари

Красочные фонари из тонированного стекла и латуни или меди создают экзотическую атмосферу и используются как снаружи, так и внутри. Роскошные ковры

На сегодняшний день марокканские ковры — одни из самых узнаваемых в мире. Традиционно их орнамент сосредоточен на абстрактных и геометрических узорах в красочной или в современной нейтральной палитре. Смелые узоры

Геометрические принты, вдохновленные традиционными марокканскими мотивами, великолепно отображены на подушках, ковриках и мягкой мебели. Низкие кушетки и пуфы

Расшитые вручную во всевозможных цветах и стилях, низкие сидения являются идеальным дополнением к зоне отдыха. Обилие ткани

Марокканские ткани, такие как шелк или другой мягкий текстиль, могут использоваться в качестве драпировки или защиты мебели.

Для кого? Теплый и приветливый облик стиля идеально подходит для любителей экзотики, не лишенной элегантности.

Японский стиль Гармония, традиции, гибкость

Многофункциональность

Эффективное использование ресурсов является фундаментальной частью японской культуры. По этой причине мебель выбирается раздвижная. Низкая, компактная мебель

Традиционно низкие и компактные предметы мебели в Японии помогают извлечь выгоду из ограниченного жилого пространства. Природные материалы

Японцы известны своим уважительным отношением к природе, поэтому в интерьере, как правило, используются натуральные материалы, такие как кедр, бамбук, шелк, рисовые соломенные маты и бумага. Простота

Стремление к минимализму, заложенное в японской культуре, и пространство в комнате не менее важны, чем элементы дизайна. Комната не должна содержать лишних предметов интерьера и иметь загроможденный вид. Нейтральные цвета

В японском интерьере часто используются натуральные, естественные цвета, чтобы обеспечить простой фон. Кроме того, естественные цвета минимизируют чувство беспорядка, что также важно для восточного дизайна. Дополнительное освещение

Искусственные источники света вводятся таким образом, чтобы извлекать максимальную пользу, но не привлекать внимание. Раздвижные двери и перегородки

Жилье в Японии — одно из самых дорогих в мире, а дома, как правило, небольшие. Чтобы сэкономить пространство, в интерьере используются раздвижные двери.

Для кого? Из-за использования устойчивых материалов и строгих линий этот стиль привлекает эколюбителей и тех, кому нравится минимализм.

Мексиканский стиль Яркость, аутентичность, уют

Яркие цвета

Огромная цветовая палитра является отличительной чертой мексиканского дизайна интерьера, включая в себя насыщенные тона и яркие оттенки красного, оранжевого, синего и зеленого. Керамика, расписанная вручную

Традиционная мексиканская керамика подразумевает ручную роспись и широко представлена в виде ваз, плиток и цветочных горшков. Текстиль ручной работы

Этот стиль — богатый источник тканого и вышитого текстиля, который можно использовать в виде цветных одеял, декоративных подушек и ковров. Геометрические узоры

Аксессуары, расписанные и расшитые племенными узорами, часто украшают дома в качестве предметов, передающихся из поколения в поколение. Терракота

Плитка из обожженной красной или желтой глины является ключевым элементом дизайна. Традиционно она покрывает пол не только в ванной и кухне, но и в жилых комнатах. Простая деревянная мебель

Предметы мебели изготавливаются вручную из максимально доступного и недорогого дерева, например, из сосны. Декоративные коврики

Яркие ковры ручной работы занимают центральное место в комнате, исполняя декоративную роль. Голые полы из твердых пород дерева или каменной плитки больше соответствуют простому мексиканскому декору, чем застеленные плотным ковром.

Для кого? Этот стиль для творческих людей, стремящихся к уютному дому, наполненному яркими оттенками и вещами, сделанными своими руками.

Французский стиль Мягкость, элегантность, изысканность

Пастельные тона

Интерьер во французском стиле наполнен пастельными тонами: бежевым, белым, бледно-розовым, карамельным, бледно-голубым, бледно-желтым, светло-зеленым. Обилие декоративных элементов

Это могут быть предметы искусства, рамки с фотографиями на полке, вазы, зеркала в резной позолоченной раме, свечи. Но ничто не отражает очарование этого стиля больше, чем присутствие всех деталей сразу. Золочение

Позолота, чаще состаренная, является важным элементом французского стиля. Применяясь к различным объектам, таким как рамы картин и зеркал или подсвечники, она характеризует богатство и роскошь. Плавные линии

Во французском интерьере практически отсутствуют острые углы. Декор, мебель — все, вплоть до изогнутых ножек кресла, имеет плавные очертания. Винтажная мебель

Франция славится своими блошиными рынками, на которых можно найти множество предметов декора. Заполучить вещь, имеющую немного потертый, но не изношенный вид, — редкая удача, ведь она добавит интерьеру особый шик. Элегантное освещение

Люстра является отличным решением для создания еще более «французской» атмосферы. Наилучшим выбором станет шелковый абажур с бахромой или бусинами или полностью кованый канделябр. Лепнина

Французы любят этот элемент декора и не упускают возможности использовать его везде, где только можно. Обычно лепнина подчеркивает высокий потолок, карнизы или камин.

Для кого? Стиль подходит для тех, кто хочет создать обстановку, на которую не влияют веяния моды, а также для любителей подбирать и сочетать предметы декора.

Английский стиль Традиционность, вещизм, камерность

Открытые полки

Шкафы или стеллажи с открытыми полками заставлены книгами, декоративной посудой, фотографиями в рамках и всевозможными семейными реликвиями. Обои

Современный интерьер отошел от типичных для викторианской эпохи темных красок и перешел на светлую цветовую гамму, оставив свойственный цветочный орнамент и текстуру. Благородное дерево

Для английского стиля дерева просто не бывает много. Шкафы, деревянные панели, паркет, карнизы, только натуральный массив и ценные породы. Обилие аксессуаров

Небольшие мраморные бюсты, вазы, сувениры, декоративные подушки — все это может и должно присутствовать в английском интерьере. При этом все предметы должны хорошо просматриваться. Теплые тона

Стиль характеризуется натуральными, приглушенными цветами. Наиболее подходящими будут различные оттенки коричневого, красного и желтого, а также теплый зеленый и серый. Загроможденность

В английском интерьере предметы не принято ставить к стенам, чтобы сэкономить и освободить пространство. Напротив, все должно стоять в центре комнаты, создавая уютную, наполненную обстановку. Кресло с «ушами»

Непременный атрибут стиля — кресло с высокой спинкой и характерными выступами в верхней части. Такой дизайн фокусирует тепло и защищает от сквозняков — идеальный вариант для времяпрепровождения с книгой у камина.

Для кого? Для тех, кто не желает обходиться малым количеством вещей и кому не хватает спокойной и размеренной атмосферы.

Русский стиль Простота, естественность, традиции

Натуральные материалы

Русский интерьер не допускает пластика, стекла или блестящего металла. Предпочтительно использование натурального дерева как для внутренней отделки, так и в качестве основного материала для мебели. Простая мебель

Мебель деревянная или плетеная, максимально простая, функциональная и с грубой обработкой. Главная особенность — незатейливые правильные формы и простота исполнения. Традиционные элементы

Особый уют создают плетеные коврики, вязаные накидки и лоскутные одеяла (пэчворк), тонкие занавески из прозрачного кружева, глиняные горшки, медная посуда и расшитые полотенца и салфетки. Естественные цвета

Базовые цвета максимально естественных, приглушенных оттенков — коричневых, красных, бежевых. Акценты и аксессуары могут быть яркого красного, синего, желтого и оранжевого цветов. Грубые ткани

Текстиль выбирается с учетом русских традиций. По большей части это необработанный лен, хлопок и ситец, которые используются для штор, чехлов для мебели, скатертей и постельного белья. Роспись

Свойственную стилю традиционную роспись в различных стилях можно наблюдать на посуде, декоративной плитке, шкафах и даже стенах. Элементы хранения

Традиционный сундук для хранения вещей чаще встречается как декоративный элемент и заменяется буфетом или открытыми полками, куда выставляются самые красивые вещи.

Для кого? Для поклонников колоритных вещей, уважающих традиции, или любителей простой и уютной обстановки.