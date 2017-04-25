Профессор целый год жил в мусорном баке, но не торопитесь его жалеть

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Что нужно человеку для уютной и комфортной жизни? Много денег? Большая квартира или дом? Просторная гостиная, кухня, несколько спален? Джефф Уилсон, профессор экологии Техасского университета, считает, что все это совсем не обязательно — вы можете отказаться от доброй половины того, что у вас есть, но ничего при этом не потерять. Свою точку зрения профессор решил подкрепить крайне необычным экспериментом.

Несколько лет назад Уилсон жил в большом доме площадью 230 кв. м. Но, пережив развод, решил переехать в съемную квартирку в 5 раз меньше предыдущего жилья. Уже тогда профессор начал вынашивать свой план перебраться жить в мусорный контейнер.

Когда срок аренды квартиры подходил к концу, Уилсон начал продавать все свои вещи, оставив лишь небольшой чемодан с одеждой. После этого он еще 7 месяцев ютился на полу своего кабинета, готовясь к эксперименту. По его условиям, он должен был прожить в мусорном баке площадью в 3 кв. м целый год. И нет, он не сошел с ума.

В 2014 году Джефф переехал в свой новый дом, который явно нельзя было назвать комфортным местом для жизни. Первые 6 месяцев он не вносил никаких изменений и спал на картонных коробках, которые выложил на дне контейнера, чтобы понять, какие удобства ему действительно необходимы.

Первым делом профессор установил кондиционер — днем контейнер мог нагреваться до 55 °C, что превращало его в настоящую духовку. Следующим шагом была установка ложного пола со встроенными ящиками для вещей и покраска стен в белый цвет. Постепенно контейнер становился все уютнее.

Джефф стал постепенно обставлять свое маленькое жилище. Положил яркие ковры и повестил гобелены. При помощи небольшого матраца с подушками сделал уютную кровать. Повесил «ловец снов» и прочие симпатичные мелочи.

Теперь уже трудно поверить, что это действительно простой мусорный бак, ведь в нем есть все необходимое, включая электричество, туалет и маленькую плитку для приготовления пищи.

Конечно, техасский профессор не призывает нас всех поселиться в мусорных баках. При помощи своего необычного проекта Джефф хотел наглядно показать, что можно занимать меньше места, экономить воду, энергию и при этом оставлять минимальное количество отходов. И самое главное, что наше счастье и комфорт зависят только от нас самих, а не от условий, в которых мы оказались.