Продавец Zara рассказала, как покупать вещи в этом магазине и не попасться на удочку маркетологов

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Модный директор дома моды Louis Vuitton Даниэль Пьет однажды описал популярный бренд одежды Zara как «возможно, наиболее инновационную и сокрушающую розничную сеть в мире». Сейчас магазин Zara есть почти в каждом крупном городе, а вещи торговой сети носят не только простые люди, но и знаменитости. Пока блогеры и стилисты спорят о качестве моделей, модники приходят в дикий восторг от новинок и спешат в бутики за новыми покупками. Однако при приобретении вещей в популярных сетях важно не забывать, что абсолютно любой потребитель может попасть в ловушку опытных маркетологов.

AdMe.ru пообщался с бывшим сотрудником Zara, и она раскрыла нам 9 секретов бренда, которые стоит намотать на ус каждому, кто хоть раз в жизни делал покупки в этом магазине.

1. Работники Zara не покупают понравившиеся вещи в магазине

Сотрудники не покупают одежду в магазине, даже если она им очень понравилась. Вместо этого они заказывают приглянувшиеся модели на сайте. Такая уловка поможет получить совершенно новый товар, который никто не мерял: в этом случае исключается вероятность того, что вещь окажется грязной, мятой или будет иметь какие-либо дефекты. Кроме того, если вашего размера нет в магазине, а модель пришлась по вкусу, ее также можно заказать в интернет-магазине. Заказ обычно приходит в бутик в течение нескольких дней в зависимости от вашего местонахождения. Если вещь не подошла, всегда можно оформить возврат.

2. Вы можете не найти вещь, если придете за ней на следующий день

Когда идет распродажа, вещи в магазине очень часто меняют местами. Это делается для того, чтобы у покупателей создавалась иллюзия, что коллекции обновляются. Чем ближе к концу сезона скидок, тем дальше в конец зала уходят более дешевые вещи. У входа начинают располагать товары подороже — новинки из свежей коллекции.

3. У всех сотрудников есть карта, по которой они могут получить скидку не только в Zara

Сотрудники Zara могут воспользоваться эксклюзивной картой, которая дает скидку на покупки не только в Zara, но и во всех бутиках испанской сети Indetex. В нее входят такие магазины, как Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Zara Home, Stradivarius и Uterque.

4. Вещи, которые надевают на манекены, выбирают по особому принципу

Существует мнение, что на самых заметных местах в магазине выкладывают наиболее дорогие модели. На самом деле это не совсем так: на витринах и манекенах демонстрируют вещи, которые стали бестселлерами в других странах. Главная задача магазина не продать подороже, а продать как можно больше вещей. Поэтому если одежда вызвала ажиотаж у зарубежных покупателей, то высока вероятность того, что новинка будет иметь успех и в остальных точках.

5. Если хотите приобрести более качественную одежду, внимательно смотрите на ярлыки

Zara выпускает 4 коллекции вещей: Basic, Woman, TRF и Studio. Basic представляет собой базовую одежду на каждый день, Woman включает модели эксклюзивного дизайна и более высокого качества. TRF — молодежная, неформальная и спортивная одежда, ориентированная на любителей стритстайла. Также есть секция Zara Studio — это вещи премиум-качества, которые продаются далеко не во всех магазинах, но их легко можно заказать на сайте.

6. Если осталась вещь одного размера, то, скорее всего, это не случайно

Если во время шопинга вы с ужасом заметили, что понравившееся платье осталось одного размера и он не ваш, не стоит паниковать. Уточните у продавца наличие других размеров. Причем сделать это рекомендуется, даже если речь идет о вещи со скидкой и распродажа в самом разгаре. Дело в том, что иногда в магазине специально вывешивают только одну единицу товара, чтобы создать видимость эксклюзивности. Покупатель захочет скорее приобрести вещь, пока ее не забрал кто-то другой. Ведь если вы зайдете в бутик и обнаружите, что таких платьев целая куча, возможно, вы отложите покупку, захотите забежать в другие бутики, чтобы сравнить цены и модели, или вообще передумаете.

7. В магазинах намеренно демонстрируются уже готовые образы

Если посмотреть на полки и витрины, то можно обнаружить, что все вещи, которые висят рядом, подходят друг другу, создают комбинацию. Это делается для того, чтобы человек покупал целую линейку одежды и с удивлением замечал, как, например, здорово подходит эта блузка к той юбке. «Почему бы не взять целый комплект?» — мелькнет в голове у покупателя. Так Zara заставляет купить больше, чем вы планировали.

8. Zara копирует модели люксовых брендов, но с одним условием

Многие вещи Zara — точные копии или «полукопии» известных культовых брендов. Дизайнеры торговой сети следят за неделями моды и выбирают модели, которые позже воспроизведут в своих коллекциях. Zara отслеживает мировые тенденции и дает возможность следовать трендам тем, кто уважает капризы моды, но не желает тратить на них много денег. Однако очевидно, что вещи торговой сети изготавливаются из более дешевых тканей и их качество сильно уступает люксу. Например, туфли Gucci, в отличие от похожей модели от Zara, изготовлены из натуральной кожи, более легкие и удобные.

9. Покупать одежду выгоднее зимой и летом

Масштабные распродажи в Zara проводятся 2 раза в год: зимняя начинается перед Новым годом и продолжается до конца января, а летняя длится с середины до конца лета. Поэтому покупать вещи из новых коллекций перед началом сезона скидок — пустая трата денег. Лучше набраться терпения и дождаться, пока цены на товары снизятся, чтобы сделать более выгодные покупки.

А вы покупали одежду в Zara? Остались ли вы довольны приобретенными вещами?