Прежде чем идти к парикмахеру, посмотрите на 9 причесок, которые уже неактуальны

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Даже самую лучшую прическу нужно менять. Рано или поздно твой парень приобретает к ней иммунитет, как бактерии к пенициллину», — сказала однажды польская писательница Янина Ипохорская. Действительно, носить одну и ту же прическу годами, даже если она вам очень идет и вы к ней привыкли, — это скучно. Мода обновляется каждый сезон, и хотя за всеми современными трендами не угнаться, иногда стоит прислушаться к советам стилистов и избавиться от стрижки, которая давно устарела и лишь прибавляет вам возраста.

Мы в AdMe.ru собрали главные антитренды из мира причесок и противоядия для них — укладки и стрижки, которые смотрятся современно и актуально. Благодаря им вы будете выглядеть по-настоящему круто.

1. Ступенчатая стрижка на длинные волосы

Так называемая лесенка давно вышла из моды. Слишком много коротких слоев спереди — неудачное решение: из-за них подбородок визуально приобретает форму буквы «V», которая никому не идет. «Такая стрижка — мой наименее любимый запрос, — признается американский стилист Дженна Маст. — У вас получается стрижка, которую можно укладывать только в одном варианте. Это не сексуально и не прибавляет длины или объема вашим волосам. Забудьте об этом!» Чем заменить. Стрижкой боб или лоб (удлиненный боб) с мягкими, легкими слоями без тупого ровного среза. Слои должны создавать ощущение воздушности и легкой небрежности, а не быть идеально ровными. Если хотите оживить вид длинных волос, выберите мягкий каскад или просто сделайте пару более коротких прядей у лица и ниже, не обязательно одной длины. Не стригите все волосы спереди ступенями.

2. Выбритая сторона

Несколько сезонов назад сотни модниц щеголяли выбритыми висками и/или затылком, а самые смелые полностью выбривали одну сторону головы, оставляя длинные волосы на другой. «Такой стиль подойдет только девушкам-бунтаркам, у которых есть свой собственный креативный стиль, либо спортивным девушкам. Лица с мужеподобными чертами и массивным подбородком эта стрижка сделает еще грубее», — говорит американский стилист Мулей Якуби. И предупреждает: чтобы поддерживать форму этой стрижки, придется посещать салон каждые 4 недели, а когда она вам надоест, потребуется очень много времени и терпения, чтобы отрастить волосы на выбритой стороне. Чем заменить. Если хочется чего-то дерзкого, можете выбрить небольшую часть волос сбоку или сзади, но так, чтобы их легко можно было прикрыть основной массой волос. И по-прежнему актуальны и смотрятся очень стильно всевозможные вариации на тему стрижки пикси.

3. Обратный маллет

Маллет (англ. «кефаль») — это мегапопулярная стрижка из 70–80-х, когда спереди и по бокам волосы подстрижены коротко, а сзади остаются длинными. В 2000-е стал популярен обратный вариант: коротко выстриженные затылок и макушка и длинная челка спереди. Такая стрижка отлично смотрелась на Джастине Бибире в юные годы, но среди женщин она мало кому идет и требует особого мастерства для идеального исполнения. «Короткую стрижку необходимо очень тщательно подбирать под ваш тип лица и структуру волос, и на этом пути может быть много проб и ошибок. Проблема обратного маллета в том, что он не сбалансирован. Короткая макушка требует тонну лака для укладки, а спереди свисает слишком длинная челка», — говорит Гай Риджио, стилист из Лос-Анджелеса. Чем заменить. Среди коротких стрижек в тренде остаются пикси и гарсон. Самые смелые модницы могут попробовать ультракороткий ежик. Но помните, что любая короткая стрижка открывает лицо, тем самым подчеркивая все его особенности и состояние кожи.

4. Многослойная стрижка с кончиками наружу

Последний раз текстурированные кончики, уложенные наружу, были актуальны лет 20 назад. Каждый день укладывать многочисленные тонкие слои — так себе удовольствие. Такая стрижка не прибавит вам ничего, кроме возраста и головной боли. К тому же, чтобы добиться необходимой пышности, нужны плотные густые локоны. Тонкие и негустые волосы в такой стрижке смотрятся печально. Чем заменить. «Не относитесь к укладке кончиков слишком серьезно, — говорит нью-йоркский стилист Кевин Манкусо, — они должны лишь слегка подниматься, а не взлетать вверх». Если же ваши кончики сами упорно завиваются наружу, можете попробовать мокрую укладку, которую звездный стилист Джен Аткин применила на волосах Беллы Хадид. Также отлично смотрятся современные игривые варианты стрижек шэг и боб со слегка растрепанными кончиками. Помните: «нет» большому количеству торчащих наружу коротких слоев и «да» естественности и мягкости.

5. Отросшее каре

«Между-прическа» — так стилист Дженна Маст называет бесформенные отросшие волосы. Это и не каре, и не длинные волосы, а что-то «между» — просто висящие пряди без стиля. Такая прическа состарит и сделает скучной даже молодую женщину. Чем заменить. «Поговорите со своим мастером и решите, какой стиль вы хотите получить», — советует Дженна Маст. Чтобы голова выглядела опрятно, волосам нужно придать форму. Если вы решили отращивать длину, то выберите один из современных вариантов стрижки лоб, чтобы переход от волос средней длины к длинным прошел красиво и стильно.

6. Контрастное мелирование

«Светлые полосы, резко выделяющиеся на волосах, как у Бритни Спирс в начале карьеры, уже устарели. Современные тенденции требуют большей естественности, мягких переливов цвета», — напоминает колорист из Нью-Йорка Кали Феррара. Чем заменить. Чтобы получить более натуральный оттенок, не забывайте о тонировании после мелирования. Современные техники окрашивания позволяют получить многогранный светлый цвет. К примеру, балаяж отлично смотрится на каскадных стрижках, в технике «бэбилайтс» осветляется только одна часть волос, обычно у лица, а омбре и сомбре по-прежнему популярны (но без резкой границы цвета). Подробнее о различных техниках окрашивания и их особенностях можно почитать здесь.

7. Короткая стрижка с хвостиком сзади

На Западе эту прическу называют «стиль Кэрол Брейди», в честь героини популярного американского телесериала начала 70-х. Различные вариации на тему этой стрижки были популярны долгие годы, но теперь ее времена окончательно прошли. «Одно из самых больших достоинств короткой стрижки заключается в том, что она открывает красивую женскую шею. И потому хвост сзади совершенно не нужен», — уверен Джон Рейман. Чем заменить. «Если вы решили укоротить волосы, то идите до конца. Отрежьте хвост сзади, покажите вашу шею», — предлагает Джон. Выберите симпатичный вариант короткой стрижки и решайтесь.

8. Двухцветное контрастное окрашивание

«Мы помним этот странный тренд — резкий контраст между светлыми и темными волосами. Но сегодня он уже устарел. Гораздо более элегантно смотрится плавный переход цвета», — пишет редактор модного журнала Рахель Краузе. Чем заменить. Используйте одну из современных техник окрашивания для мягких переходов между оттенками. Если же вы любите привлекать к себе внимание, яркие цвета вам в помощь. Цветное окрашивание по-прежнему в моде, и здесь контраст только сыграет вам на руку.

9. V-образная форма

Длинноволосые красавицы, не забывайте вовремя подстригать кончики. Отросшие волосы, образующие сзади угол, выглядят неухоженно. «Это выглядит как попытка удержать как можно больше длины любой ценой. Но не стоит этого делать. Идея, что чем длиннее ваши волосы, тем вы красивее и сексуальнее, уже неактуальна — и слава богу!» — считает стилист Джон Рейман. Чем заменить. Прямым или слегка закругленным по краям срезом. Если волосы густые и тяжелые, Рейман рекомендует сделать несколько более коротких внутренних слоев, чтобы стрижка смотрелась более легкой и объемной. «С помощью слоев и текстурирования добавьте движения вашим волосам. Тяжелые неподвижные волосы старят вас. Найдите хорошего парикмахера, чтобы убрать лишнюю тяжесть в нужных местах. Правильная стрижка не сделает ваши волосы визуально тоньше, а только добавит им мягкости и движения».

А какие прически, укладки и окрашивания предпочитаете вы?