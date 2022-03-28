15+ победительниц конкурса «Мисс мира», чья красота покорила людские сердца

«Мисс мира» — это праздник красоты, которого с нетерпением ждут многие люди. Чаще всего этого почетного титула удостаивались представительницы Индии и Венесуэлы: им победа доставалась 6 раз. Девушки из Ямайки побеждали 4 раза.

Мы в AdMe.ru просмотрели фото победительниц разных лет и попробовали выбрать среди них наиболее эффектных. Признаться, это было не так уж и просто.

Эва Рюбер-Штайер, Австрия (1969)

Лусия Петтерле, Бразилия (1971)

Пилин Леон, Венесуэла (1981)

Айшвария Рай, Индия (1994)

Ирене Склива, Греция (1996)

Приянка Чопра, Индия (2000)

Азра Акын, Турция (2002)

Мария Хулия Мантилья, Перу (2004)

Чжан Цзылинь, Китай (2007)

Ивиан Саркос, Венесуэла (2011)

Юй Вэнься, Китай (2012)

Меган Янг, Филиппины (2013)

Ролин Страусс, ЮАР (2014)

Мирея Лалагуна, Испания (2015)

Мануши Чхиллар, Индия (2017)

Ванесса Понсе де Леон, Мексика (2018)

Тони-Энн Сингх, Ямайка (2019)