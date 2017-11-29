Посмотрите, как выглядит «умный дом» по-японски

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Современная японская ванна практична во всех отношениях. В первую очередь она позволяет экономить воду, электроэнергию и ваше время, а еще гарантирует удобство и возможность насладиться приятными минутами отдыха так, чтобы ничего не отвлекало. AdMe.ru познакомит вас с Аико, которая 7 лет жила в Канаде и уже 2 года проживает в Японии. Она проведет экскурсию по японской квартире, точнее, по ванной комнате, и расскажет все ее удивительные характеристики.

Санузел могут использовать одновременно 3 человека

Умывальник, туалет и ванная — это разные помещения в японской квартире. Небольшая примерочная с умывальником, где находится стиральная машина, связана с ванной комнатой, а туалет полностью отделен. Так, ванная — это место, где можно расслабиться, забыть о суете и не беспокоиться, что кто-то из членов семьи нарушит уединение, постучится в туалет или придет помыть руки.

Кран выдвигается и превращается в душ

Выдвижной кран, который крепится рядом с умывальником, дает возможность увеличить пространство над раковиной. Это очень удобно, когда нужно вымыть домашних животных или маленьких детей, постирать в раковине вещи или помыть игрушки.

Прямо в полу есть сливная решетка

Рядом с ванной есть специальный стульчик, на котором нужно вымыться с мылом, чтобы войти в воду уже чистым

Ванная для японца — это прежде всего место, где можно расслабиться, напитать тело влагой, понежиться в ароматной воде. А не место, где моются. В этом отличие от наших ванных комнат, которые заставлены всевозможными моющими средствами. Аксессуары для ванной включают в себя небольшой стул и ведерко с ручкой, чтобы зачерпывать воду и ополаскиваться. На этом стуле намыливают тело, моют голову шампунем, смывают все под душем. В воду нужно заходить уже чистым. Нырять в воду с головой также не принято. Такой подход дает возможность пользоваться одной ванной всем членам семьи и существенно сэкономить расход воды.

Можно помыть всю ванную комнату вместе со стенами

Помыть ванную комнату очень просто при помощи душа. Вся вода со стен стекает в сливное отверстие в полу. Удобно: и сам помылся, и ванну помыл.

Подогрев и резиновая крышка для ванны

В Японии нет центрального отопления жилища зимой. Вместо этого японцы используют всевозможные способы согреть себя. В каждом доме есть «котацу» — это стол с нагревательным элементом, установленным под крышкой, и с одеялом. Во многих домах есть традиционная японская баня «фуро» с очень горячей водой — примерно 40–43 °С. Париться принято каждый день — это не роскошь, а способ согреться холодными зимними вечерами. А в квартирах их заменили ванной с подогревом и резиновой крышкой, чтобы лучше сохранять тепло и экономить электричество.

В современных японских ваннах есть панели управления

Японская ванная оснащена панелью управления. При помощи кнопок вы можете: поддерживать постоянную температуру воды для всех членов семьи;

включить аварийную кнопку для вызова помощи;

вызвать кого-то из домочадцев принести полотенце, которое вы забыли взять с собой, или чашку ароматного чая, или книжку.

И в кухнях тоже

Даже созерцательные японцы не любят терять время попусту. Не нужно бегать туда-сюда, чтобы проверить, не переполнилась ли ванна. Специальный датчик отрегулирует температуру воды, заполнит ванну автоматически, остановит воду в кране и даст звуковой сигнал, что можно идти купаться.

Воду из ванны можно использовать для стирки

После того как все члены семьи помылись, вода еще достаточно чистая, чтобы повторно использовать ее в стиральной машине. Конечно, если до этого вы помылись мылом и шампунем вне ванны. Достаточно опустить в ванну с водой второй конец шланга для подачи воды и включить стиральную машину. А поскольку вода до сих пор горячая, то экономится еще и электроэнергия.

Над туалетом есть умывальник

Вы можете помыть руки сразу после того, как воспользовались туалетом. Вода включается по сигналу инфракрасного датчика и сливается в бачок унитаза, из которого потом смывается в туалет. Такая вот экономия.

Белье сушат прямо в ванной

Во избежание плесени в ванной комнате есть вытяжка, которая может работать в двух режимах — холодный и горячий воздух. Так что вы можете повесить постиранную одежду и быстро высушить ее.

В ванной комнате есть телевизор

Практической пользы нет, зато можно насладиться любимым сериалом или футбольным матчем, пока нежишься в горячей ванне.

В общественных туалетах есть специальные приспособления для детей

Для любой мамы это сомнительное удовольствие — раскорячиться над унитазом с малышом в руках. В японских общественных туалетах сделаны складные сиденья, куда можно безопасно посадить маленького ребенка, чтобы он подождал.

Возможно, японская «умная» техника стоит недешево и не у всех пол со сливом, но многие фишки экономии мы можем перенять у японцев уже сейчас бесплатно. Например, после мытья опустить в ванну шланг подачи воды в стиральную машину, так как во многих квартирах санузел совмещен. Если в семье 2 человека, то первый может сначала намылиться под душем, смыть с себя пену, а потом купаться, чтобы оставить чистую воду другому. А какими лайфхаками пользуетесь вы или ваши знакомые? Поделитесь в комментариях.