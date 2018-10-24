Посмотрите, как выглядели знаменитые красотки, когда были совсем малышками

Мы восхищаемся фото знаменитостей на ковровых дорожках и в журналах, но вот парадокс: больший интерес часто вызывает не идеально отретушированное изображение, а простой снимок. Тот, что показывает звезду с неизвестной нам стороны. Согласитесь, любопытно взглянуть нынешнюю обладательницу «Оскара» в то время, когда она еще и не задумывалась о карьере в кино.

Мы в AdMe.ru поискали старые фотографии знаменитых красоток и заметили, что очарования им было не занимать еще до главных ролей и подиумов. Посмотрите, как они менялись, но сохраняли свое обаяние.

Анджелина Джоли

Ким Кардашьян

Кендалл Дженнер

Моника Беллуччи

Джулия Робертс

Джейн Фонда

Сьюзан Сарандон

Николь Кидман

Кара Делевинь

Скарлетт Йоханссон

Галь Гадот

Эмилия Кларк

Джессика Честейн

Энн Хэтэуэй

Пенелопа Крус

Кто из знаменитых красоток очаровал вас больше всего?

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  • 24 октября 2018
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