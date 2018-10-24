Посмотрите, как выглядели знаменитые красотки, когда были совсем малышками
Мы восхищаемся фото знаменитостей на ковровых дорожках и в журналах, но вот парадокс: больший интерес часто вызывает не идеально отретушированное изображение, а простой снимок. Тот, что показывает звезду с неизвестной нам стороны. Согласитесь, любопытно взглянуть нынешнюю обладательницу «Оскара» в то время, когда она еще и не задумывалась о карьере в кино.
Мы в AdMe.ru поискали старые фотографии знаменитых красоток и заметили, что очарования им было не занимать еще до главных ролей и подиумов. Посмотрите, как они менялись, но сохраняли свое обаяние.
Анджелина Джоли
Ким Кардашьян
Кендалл Дженнер
© Byron Purvis/AdMedia/Capital Pictures/EAST NEWS © kendalljenner / Instagram © kendalljenner / Instagram
Моника Беллуччи
Джулия Робертс
Джейн Фонда
Сьюзан Сарандон
Николь Кидман
Кара Делевинь
Скарлетт Йоханссон
Галь Гадот
Эмилия Кларк
Джессика Честейн
Энн Хэтэуэй
Пенелопа Крус
Кто из знаменитых красоток очаровал вас больше всего?