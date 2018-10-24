Посмотрите, как выглядели знаменитые красотки, когда были совсем малышками

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Мы восхищаемся фото знаменитостей на ковровых дорожках и в журналах, но вот парадокс: больший интерес часто вызывает не идеально отретушированное изображение, а простой снимок. Тот, что показывает звезду с неизвестной нам стороны. Согласитесь, любопытно взглянуть нынешнюю обладательницу «Оскара» в то время, когда она еще и не задумывалась о карьере в кино.