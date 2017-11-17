Обратите внимание на эти нюансы, и вы больше не попадетесь на брендовую подделку

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Пока крупные бренды ведут борьбу с нелегальными копиями, потребители по-прежнему поддаются искушению и покупают подделки — конечно, за меньшие деньги, чем оригинал. Но самое неприятное, когда мошенники продают дешевую копию, выдавая ее за оригинальный продукт.

AdMe.ru сделал для вас подборку 10 наиболее подделываемых брендов и рекомендации, как избежать обмана.