Обратите внимание на эти нюансы, и вы больше не попадетесь на брендовую подделку
Пока крупные бренды ведут борьбу с нелегальными копиями, потребители по-прежнему поддаются искушению и покупают подделки — конечно, за меньшие деньги, чем оригинал. Но самое неприятное, когда мошенники продают дешевую копию, выдавая ее за оригинальный продукт.
AdMe.ru сделал для вас подборку 10 наиболее подделываемых брендов и рекомендации, как избежать обмана.
10. Косметика MAC
- Внимательно рассмотрите футляр: продукция МАС продается в футлярах с крошечными блестящими частицами на поверхности, которые придают им легкое мерцание. Поддельные товары часто производятся в более тусклых футлярах с другим блеском.
- Проверьте название товара. Часто поддельная продукция продается под другими названиями, в отличие от подлинных товаров МАС. Чтобы проверить подлинность товара, просто зайдите на сайт компании и поищите название товара. Если там его нет, то это либо подделка, либо снятый с производства товар.
- Изучите фирменный логотип и буквы на упаковке. МАС имеет свой собственный фирменный знак с уникальным шрифтом, который используется на всех упаковках. Поддельные косметические средства имеют такой же логотип, но в этом случае буквы будут либо растянуты, либо каким-то образом искажены. Помимо этого буквы могут располагаться не в том месте, например фирменный знак МАС всегда располагается по центру, в то время как логотип на поддельном товаре может быть размещен ближе к верхней или нижней части упаковки.
9. Сапоги UGG
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Проверьте страну производителя. UGG — это зарегистрированная торговая марка, которой владеет американская компания Deckers Outdoor Corp., производства которой не имеют никакого отношения к Австралии / Новой Зеландии. Оригинальные угги производятся только в 3 странах: Китай, Вьетнам, США. Любые заявления продавца о том, что обувь производится в Австралии, — гарантия подделки.
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Наклейка на коробке с QR-кодом и ярлык с QR-кодом в левом сапоге — самые эффективные средства защиты от подделок. Достаточно просканировать QR-код через специальное приложение в смартфоне, чтобы удостовериться, что перед вами оригинал. Если обувь не подделка, вас автоматически переадресует на страницу официального сайта, где будет написано, что вы приобрели подлинный товар UGG.
8. Сумки Michael Kors
- Подвесной металлический логотип, отличающий многие модели сумок Michael Kors, в оригинальном варианте должен совпадать по цвету с остальной фурнитурой. Кроме того, на аутентичность может указать вес замочков, цепочек и прочей декоративной фурнитуры. В оригинале они выполняются из высококачественного металла, который достаточно тяжелый.
- Модели изготавливаются в Китае, Вьетнаме, Индонезии и Турции. Мошенники могут рассказывать покупателям историю о том, что продаваемая сумка сделана в Италии, Франции или США.
- С 2015 года бренд размещает в шве внутренней отделки бирку с 10-значным кодом. Он обозначает номер модели и номер фабричной партии. Этот код вы можете проверить на официальном сайте. Также под обшивкой внутреннего кармашка имеется кожаный ярлык в тон основному цвету сумки.
7. Украшения PANDORA
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Стандартный знак изготовителя на украшениях PANDORA — три буквы ALE, что расшифровывается как Algot Enevoldsen, это имя отца-основателя ювелирной компании PANDORA. Все фирменные украшения, за исключением самых мелких деталей, будут иметь гравировку ALE.
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На браслете следует обращать внимание на саму надпись PANDORA.
Она должна быть выполнена ровно и аккуратно, шрифт не смазан. Отличительная особенность с 2008 года — корона над буквой «О».
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Начиная с 2011 года компания PANDORA добавила заглавные буквы в пробы драгоценных металлов с последующим указанием чистоты: «S» для серебра (S925) и «G» для золота (14-каратное золото — G585 — или 18-каратное — G750). Эти маркировки стоят на каждом шарме, браслете, кольце и подвеске. Их отсутствие либо расположение отдельно от штампа ALE является верным признаком подделки.
6. Зажигалка Zippo
- Откройте зажигалку: при откидывании крышки подлинной Zippo раздается узнаваемый уникальный щелчок. Звук Zippo-клика обусловлен особенностями конструкции и запатентован, поэтому его можно смело считать одним из признаков оригинальности.
- Изучите дно зажигалки: у подлинных Zippo там находится штамп, который подтверждает оригинальность и позволяет установить дату производства каждой индивидуальной зажигалки. В подделках этого штампа может не быть вообще, либо он будет отличаться от оригинального.
- Осмотрите фитиль: в оригинальной Zippo он изготавливается из полимерного материала и обязательно содержит вплетенную металлическую нить, а в подделках часто применяется дешевый фитиль более низкого качества.
5. Ботинки Timberland
- К правому ботинку оригинальной пары обуви Timberland производитель всегда крепит бирку из нубука. На брендовом кожаном ярлыке изображен логотип и надпись Guaranteed waterproof. В поддельных моделях часто добавляют картонные бирки. Также важно рассмотреть фирменный логотип, который наносится выжиганием на внешней стороне ботинка.
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Timberland — американская компания, но ее официальные заводы находятся в Китае и Доминиканской Республике, в то время как фальсификаторы часто пишут на своих изделиях Made in USA. Будьте бдительны: ботинки Timberland, предназначенные для импорта, сейчас не производят в США.
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Еще одна особенность оригинальных Timberland — наличие у каждой модели своего уникального номера. По номеру модели ее можно найти в интернете и проверить, существует ли она вообще в природе.
4. Наушники Beats
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На оригинальной коробке серийный номер должен быть напечатан на наклейке, которая находится на нижнем торце коробки. У подделки он часто просто впечатан в упаковку.
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Описание на оригинальной коробке дано на 5 языках: английском, немецком, французском, испанском и итальянском. Если меньше или больше — перед вами определенно подделка.
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На корпусе наушников, на внутренней стороне и на кабеле название бренда Beats должно быть нанесено гравировкой и отчетливо читаться. В подделках надпись чаще всего сделана дешевой краской или вообще отсутствует.
3. Кроссовки Adidas
- Внимательно изучите коробку. Все надписи должны быть выполнены ровно и без ошибок. Серийный номер изделия на коробке обязательно должен совпадать с номером на внутренней части язычка. Серийный номер на правом и левом кроссовке обязательно разные. Если номера на обоих язычках совпадают — перед вами подделка.
- Логотип в настоящих кроссовках выполнен тиснением, а в поддельных наклеен или просто нарисован. Также обратите внимание на дырочки для шнурков: на многих классических моделях они отсутствуют, а в подделках их обычно ставят без разбора. В таком случае обязательно проверьте изделие на официальным сайте.
- Очень часто сигналом подделки служит крошечный треугольник не обрезанной кожи на пятке обуви. В оригинальных моделях этого треугольника быть не должно.
2. Сумки Louis Vuitton
- Внимательно посмотрите на сумку: мастера марки никогда не сшивают сумку так, чтобы монограмма LV на орнаменте уходила в швы. Другие детали — возможно, монограмма — никогда.
- Загляните внутрь сумки: цветовая гамма внутренней отделки кармана, ремешков с кольцами для ключей, а также другие детали внутренней отделки должны полностью соответствовать цветовой гамме ручек и кожаной отделки изделия.
- Все сумки Louis Vuitton имеют штамп на кожаном ярлыке изделия. На нем обозначена страна производства (вариантов всего 5: Франция, Италия, Испания, США, Германия). А еще у каждой сумки есть особый код — 2 буквы и 4 цифры. Буквы — это еще один указатель на место изготовления, который в подделках часто не совпадает с тем, что написано на внешнем элементе.
1. iPhone, iPod и iPad
- Самый надежный способ избежать подделки — это проверить серийный номер на сайте Apple. Для проверки нужно найти серийный номер в системных настройках, убедиться, что он идентичен номеру на лотке сим-карты и коробке, после чего ввести его в форму проверки на этом сайте. Если устройство настоящее, то сайт выдаст сведения о модели, остаток гарантии и другую информацию.
- Еще один гарантированный метод определения подлинности продукции Apple — это синхронизация с iTunes. Программа автоматически определяет подключенное устройство, показывая всю информацию о нем, и молниеносно определит подделку. Просто возьмите на встречу с продавцом ноутбук с установленным iTunes и доступом к интернету.