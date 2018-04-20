Посмотрите, как изменились эти 10 привычных всем вещей с момента их создания

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По мере того, как меняется наша жизнь, вещи также меняют свой облик, и порой настолько, что их с трудом можно узнать. Например, когда-то у велосипеда не было седла и педалей, фен не нуждался в электричестве, на синтезаторе можно было играть, не касаясь его руками, а пылесос был настолько огромным, что его невозможно было внести в дом.

AdMe.ru предлагает вспомнить, с чего начиналась история 10 привычных нам вещей.

Пассажирские самолеты

В начале своего существования гражданская авиация не предлагала пассажирам особых удобств: к примеру, кресла в салоне самолета Ford Trimotor (он же «Жестяной Гусь») больше напоминали обычные стулья, а о ремнях безопасности никто и не думал. После Второй мировой войны перелеты стали весьма комфортными, хотя по-прежнему спорными с точки зрения безопасности: пассажирам разрешалось курить на борту, алкоголь предлагался без ограничений, а детские люльки прикреплялись к багажной полке. В настоящее время правила перевозки пассажиров стали намного строже, а обед на фарфоровой посуде вам подадут только в первом классе и бизнес-классе. К слову, примерно до конца 1950-х годов эконом-класса не существовало: путешествия по воздуху были очень дороги, и делить салон на категории просто не имело смысла.

Автомобиль

История первых автомобилей началась с появления паровых машин, способных перевозить человека. Но первым серийным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания стал «патентованный автомобиль Бенца» (Benz Patent-Motorwagen). Эта модель была трехколесной и не имела привычного всем рулевого колеса, а мощность двигателя составляла менее 1 л. с. Любопытный факт: первым человеком, совершившим длительное по тем временам путешествие на автомобиле, стала жена Бенца Берта, которая вместе с детьми втайне от мужа благополучно проехала 194 км в оба конца, самостоятельно починила автомобиль в пути и тем самым помогла изобретателю выявить и устранить недостатки в его конструкции.

Велосипед

Первый велосипед не имел педалей и был, по сути, двухколесным деревянным самокатом или, как назвал его создатель, немецкий барон Карл Дрез, «машиной для бега». В дальнейшем изобретение получило имя «дрезина», и на его основе шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан создал велосипед, похожий на современный, добавив педали и седло. А в 1862 году, независимо от Макмиллана, подобную машину создал и позднее запатентовал французский мастер по изготовлению детских колясок Пьер Лалман. С этого момента велосипед продолжает совершенствоваться: сначала у него появились надувные шины (и велосипед наконец перестали именовать «костотрясом»), затем педальные тормоза, режим свободного хода, ручной тормоз, механизм переключения скоростей и прочие особенности, а сам велосипед стал намного легче по весу и проще в обращении.

Пылесос

Самые первые пылесосы с мотором, которые начали производить в конце XIX века в США, были настолько большими, что их перевозили на лошадях. Такие агрегаты было невозможно внести внутрь дома, поэтому их оставляли снаружи, протягивая 30-метровый шланг через окно. Постепенно, как и многие другие изобретения, пылесосы становились все тише, меньше и эффективнее. В последние годы стали популярны роботы-пылесосы, которые способны делать уборку без участия человека.

Фен

В конце XIX века приспособление для сушки волос не требовало электричества: оно представляло собой некое подобие керамической грелки, в которую наливали горячую воду, а затем проводили ею по волосам, чтобы тепло их высушило. Довольно скоро после этого начали появляться электрические фены — сначала стационарные, а затем и ручные, которые сегодня есть практически в каждом доме.

Синтезатор

Одним из первых электромузыкальных инструментов стал 7-тонный электроорган телармониум, но практическое применение получил другой инструмент — терменвокс, названный в честь русского физика Льва Термена, который изобрел его в 1920 году. На фото слева вы видите ученицу Термена Александру Степанову, которая играет на терменвоксе, не касаясь его руками. Но прикосновение и не требуется, так как звук управляется движением в зоне чувствительности специальных антенн. Удивительно, но этот прародитель современных синтезаторов ценится и поныне, несмотря на свое весьма специфическое звучание и сложность в управлении, которое требует выдающихся музыкально-слуховых данных и немалой сноровки.

Игровая приставка

Первая в мире домашняя игровая приставка Magnavox Odyssey была выпущена в 1972 году и еще не содержала в себе микропроцессора и микросхем — в ней было использовано 40 транзисторов и 40 диодов. Самой первой игрой в этом устройстве была симуляция настольного тенниса, позднее было выпущено еще несколько картриджей, в том числе и для игр со световым пистолетом. Удивительно, но даже сейчас, в эпоху приставок 8-го поколения, у ретро-консолей по-прежнему есть свои поклонники, которые коллекционируют «древние» устройства и игры к ним.

Сотовый телефон

Хотя появление подобных аппаратов было предсказано еще в 1910 году, первый работающий прототип сотового телефона появился лишь в 1973 году, и прошло еще 11 лет, прежде чем Motorola DynaTAC 8000X стал доступен всем желающим. Покупателей не остановила высокая цена устройства ($ 3 995), а в очередь на приобретение портативного телефона записывались тысячи человек. Что ж, с тех пор многое изменилось. Современный мобильник уже не напоминает формой и весом кирпич, при этом он гораздо умнее своего предка и относительно недорог. Не меняется лишь одно: люди по-прежнему охотятся за новинками от известных производителей, да так, что готовы ради них ночевать около магазинов.

Обувь

Известно, что древние народы, проживавшие в странах с теплым климатом, носили сандалии или вовсе обходились без обуви. Те же, кто жил в прохладных областях, были вынуждены изобретать более надежную обувь: к примеру, водонепроницаемые башмаки, которые носил при жизни «ледяной человек» Эци. Их подошва была сделана из медвежьей шкуры, верх — из оленьей кожи, прошнурованной лыком, а в качестве утеплителя использовалась мягкая трава. Интересный факт: в течение долгого времени обувь для правой и левой ноги изготавливалась абсолютно одинаковой. Точнее говоря, древние греки все-таки учитывали это различие, но в средневековой Европе над этим особо не задумывались, и обувь принимала форму стопы уже в процессе носки.

Бюстгальтер

Самыми первыми подобиями бюстгальтера можно считать древнеегипетские нагрудные повязки и строфион — пояс из мягкой кожи, которым подвязывали грудь женщины Древней Греции и Древнего Рима. В Средние века этот предмет гардероба был практически забыт, а позднее роль бюстгальтера на протяжении нескольких столетий выполнял корсет. По крайней мере, так было принято считать, пока в 2008 году в австрийском замке Ленгберг археологи не обнаружили сравнительно неплохо сохранившийся бюстгальтер, который был изготовлен примерно в середине XV века и своим покроем не так уж и сильно отличался от современных образцов.

Бонус: несомненный плюс технического прогресса