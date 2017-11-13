Посмотрите, как эти 20 деревьев выходят за рамки и медленно захватывают мир

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Деревья — «легкие нашей планеты», впечатляющие долгожители, чей возраст может доходить до нескольких сотен лет. У нас они ассоциируются с постоянством и силой. К тому же без них у нас бы не было бумажных книг, деревянной мебели. Но всегда ли они такие, как мы представляем, — ровные, высокие, с пышной кроной, никогда не меняющие своего месторасположения? AdMe.ru подобрал для вас фото, на которых деревья выходят за рамки наших о них представлений. Расскажите, какие из них вас удивили или заставили улыбнуться.

1. Как настоящий Грут из «Стражей Галактики»

2. Это дерево точно что-то замышляет

3. Когда тебе очень сильно понравился дом и ты не хочешь его отпускать. Никогда!

4. Ну или хотя бы чуть-чуть пообнимать

5. Заискивающий взгляд — и план по захвату мира готов!

6. Когда стараешься выйти за рамки и у тебя это получается слишком хорошо

7. Кажется, будто дерево распевалось, а его застукали в самый неподходящий момент

8. Это точно корни, а не щупальца?

9. Это дерево явно хочет что-то сказать

10. Когда устал и присел отдохнуть на ближайшее здание. И неважно, что ты — дерево

11. Отдохнули, и хватит! Нужно размять косточки

12. Деревьям тоже хочется ласки

13. Когда никакие запрещающие знаки не встанут на твоем пути

14. Когда на самом деле ты пытался сделать идеальный камуфляж, но на тебя, напротив, стали обращать больше внимания

15. Понастроили тут!

16. Вам тоже кажется, что это лицо с сигаретой?

17. Деревья что-то знают?

18. Когда завоевываешь мир, но делаешь это медленно

19. Черепашки-ниндзя?