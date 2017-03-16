Попробуйте посмотреть на эти штуковины и не захотеть их купить

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Дизайнеры продолжают радовать нас все новыми и новыми изобретениями, а мы радуемся их неистощимой фантазии. Сегодня AdMe.ru нашел 15 необыкновенных вещей, которые вам наверняка захочется приобрести в подарок близким или себе любимому.

Удобный нож для масла

Благодаря своей необычной конструкции нож ButterUp легко справится даже с самым твердым сливочным маслом.

Гаджет, превращающий смартфон в ретротелевизор

Smartphone Magnifier представляет собой симпатичную коробку с лупой. Она позволяет пользователям смотреть любимые фильмы на смартфоне с бо́льшим удобством, чем прежде, увеличивая изображение на экране вдвое.

Магнитный держатель для смартфона

Держатель Mengo подходит для большинства смартфонов и GPS-навигаторов. 4 сильных магнита надежно удерживают устройство под любым углом.

Шнурки, которые не нужно постоянно завязывать

Эти гибкие шнурки не придется постоянно завязывать и развязывать — достаточно продеть их в обувь и застегнуть. Они прекрасно тянутся, тем самым превращая кроссовки или кеды в слипоны, которые удобно надевать и снимать.

Клейкая лента для тех, кто любит «Лего»

Эта лента совместима с блоками конструктора «Лего» и позволяет размещать их на любой поверхности, например на стене или дверце холодильника. Кроме того, при помощи «лего-ленты» можно строить изогнутые объекты, такие как дороги, реки и мосты.

Удерживающее приспособление для наушников

BudStraps будет полезен тем людям, чьи наушники постоянно падают, например во время занятий спортом.

Кубик, который помогает сфокусироваться

Fidget Cube — кубик, на гранях которого находятся кнопки, колесики и переключатель — словом, все то, чем можно занять руки. Создатели игрушки утверждают, что она сможет заменить человеку ручки и другие предметы, которые он любит вертеть в руках. Таким образом, кубик поможет своему владельцу снять стресс и сосредоточиться на выполнении повседневных задач.

«Умный» фитнес-трекер

Недорогое устройство Misfit Shine автоматически подсчитывает пройденное расстояние и потраченные калории, распознает фазы сна и синхронизируется со смартфоном. К тому же трекер оснащен заменяемой батарейкой, емкости которой хватает на 6 месяцев.

Живые розы, которые не вянут в течение 3 лет

Не самое дешевое удовольствие, но зато как красиво! Впрочем, имеется и более доступный и не менее привлекательный вариант. Как уверяют производители, он будет радовать своего обладателя от полугода до 5 лет.

Левитирующие колонки для фанатов «Звездных войн»

Поклонники культовой саги будут на седьмом небе от такого подарка. Пожалуй, его одобрил бы даже сам Дарт Вейдер.

Компактный мультитул 15 в 1

Это приспособление легко умещается на ладони и содержит в себе целых 15 инструментов: плоскую и крестовую отвертки, комплект шестигранных ключей, ключ-звездочку Т25, комплект гаечных ключей, гвоздодер, монтировку и фонарик.

Набор линз для камеры смартфона или планшета

В наборе GoStellar Universal содержатся три линзы: широкоугольная, сверхширокоугольная («рыбий глаз») и макролинза. Очень удобно для тех, кто любит фотографировать, но не может постоянно носить с собой громоздкий фотоаппарат.

Обувь-трансформер

Обувь Shooz состоит из двух частей: верха и подошвы, которые соединены друг с другом при помощи молнии. Благодаря такому решению различные виды подошв и верхних частей можно комбинировать, каждый раз получая новую пару обуви.

Подсветка для розеток

Прекрасное решение для тех, кому порой приходится искать розетку в темноте. Такая подсветка потребляет минимум электроэнергии и может быть использована в качестве ночника.

«Археологическое» мыло

Внутри Archaeology Soap спрятаны пластиковые фигурки динозавров, которые предстоит «открыть» по мере использования мыла по прямому назначению. Каждый слой представляет определенную археологическую эпоху. И практично, и познавательно, особенно для детей.