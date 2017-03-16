Попробуйте посмотреть на эти штуковины и не захотеть их купить

Попробуйте посмотреть на эти штуковины и не захотеть их купить

Дизайнеры продолжают радовать нас все новыми и новыми изобретениями, а мы радуемся их неистощимой фантазии.

Сегодня AdMe.ru нашел 15 необыкновенных вещей, которые вам наверняка захочется приобрести в подарок близким или себе любимому.

Удобный нож для масла

Благодаря своей необычной конструкции нож ButterUp легко справится даже с самым твердым сливочным маслом.

Гаджет, превращающий смартфон в ретротелевизор

Smartphone Magnifier представляет собой симпатичную коробку с лупой. Она позволяет пользователям смотреть любимые фильмы на смартфоне с бо́льшим удобством, чем прежде, увеличивая изображение на экране вдвое.

Магнитный держатель для смартфона

Держатель Mengo подходит для большинства смартфонов и GPS-навигаторов. 4 сильных магнита надежно удерживают устройство под любым углом.

Шнурки, которые не нужно постоянно завязывать

Эти гибкие шнурки не придется постоянно завязывать и развязывать — достаточно продеть их в обувь и застегнуть. Они прекрасно тянутся, тем самым превращая кроссовки или кеды в слипоны, которые удобно надевать и снимать.

Клейкая лента для тех, кто любит «Лего»

Эта лента совместима с блоками конструктора «Лего» и позволяет размещать их на любой поверхности, например на стене или дверце холодильника. Кроме того, при помощи «лего-ленты» можно строить изогнутые объекты, такие как дороги, реки и мосты.

Удерживающее приспособление для наушников

BudStraps будет полезен тем людям, чьи наушники постоянно падают, например во время занятий спортом.

Кубик, который помогает сфокусироваться

Fidget Cube — кубик, на гранях которого находятся кнопки, колесики и переключатель — словом, все то, чем можно занять руки. Создатели игрушки утверждают, что она сможет заменить человеку ручки и другие предметы, которые он любит вертеть в руках. Таким образом, кубик поможет своему владельцу снять стресс и сосредоточиться на выполнении повседневных задач.

«Умный» фитнес-трекер

Недорогое устройство Misfit Shine автоматически подсчитывает пройденное расстояние и потраченные калории, распознает фазы сна и синхронизируется со смартфоном. К тому же трекер оснащен заменяемой батарейкой, емкости которой хватает на 6 месяцев.

Живые розы, которые не вянут в течение 3 лет

Не самое дешевое удовольствие, но зато как красиво! Впрочем, имеется и более доступный и не менее привлекательный вариант. Как уверяют производители, он будет радовать своего обладателя от полугода до 5 лет.

Левитирующие колонки для фанатов «Звездных войн»

Поклонники культовой саги будут на седьмом небе от такого подарка. Пожалуй, его одобрил бы даже сам Дарт Вейдер.

Компактный мультитул 15 в 1

Это приспособление легко умещается на ладони и содержит в себе целых 15 инструментов: плоскую и крестовую отвертки, комплект шестигранных ключей, ключ-звездочку Т25, комплект гаечных ключей, гвоздодер, монтировку и фонарик.

Набор линз для камеры смартфона или планшета

В наборе GoStellar Universal содержатся три линзы: широкоугольная, сверхширокоугольная («рыбий глаз») и макролинза. Очень удобно для тех, кто любит фотографировать, но не может постоянно носить с собой громоздкий фотоаппарат.

Обувь-трансформер

Обувь Shooz состоит из двух частей: верха и подошвы, которые соединены друг с другом при помощи молнии. Благодаря такому решению различные виды подошв и верхних частей можно комбинировать, каждый раз получая новую пару обуви.

Подсветка для розеток

Прекрасное решение для тех, кому порой приходится искать розетку в темноте. Такая подсветка потребляет минимум электроэнергии и может быть использована в качестве ночника.

«Археологическое» мыло

Внутри Archaeology Soap спрятаны пластиковые фигурки динозавров, которые предстоит «открыть» по мере использования мыла по прямому назначению. Каждый слой представляет определенную археологическую эпоху. И практично, и познавательно, особенно для детей.

Фото на превью cnet.com

10 На склад!
13 Комментарии

ВОТ ПРОСТО ДА!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!