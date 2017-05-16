Попробуйте отгадать, чем на самом деле является этот уютный домик
Недавно в сети появились фотографии одного уютного строения без двери. Оказалось, что об истинном назначении объекта не так-то просто догадаться.
Узнав, что именно изображено на снимках, мы в AdMe.ru решили поделиться и с вами этим удивительным открытием. Вот одна из фотографий этого домика.
На самом деле это автобусная остановка в английском Дартмуре. Совсем недавно она выглядела вот так: белые стены и не самые лучшие граффити.
Преобразилось строение в День всех влюбленных — 14 февраля. Кто-то принес туда красные розы, а вскоре на скамейках появились пестрые подушки и тематические светильники. После этого жители Дартмура дополнили интерьер плетеным креслом, растениями и картинами.
A few more photos of the bus stop in Walkhampton on Dartmoor which has been hit by vandals in the past. Every bus stop needs a Constable. pic.twitter.com/Gw5GY9pKdV— Adrian Hearn (@adrian_hearn) February 20, 2017
Люди, украшающие эту маленькую остановку, считают, что добро должно быть анонимным. Имен стихийных «дизайнеров интерьера» не знает никто. Зато нам удалось выяснить, где именно находится этот симпатичный павильон. Он располагается в красочном местечке Уолкхемптон.
«Это отличный повод для добрых новостей, не так ли? — написал местный житель Никк Шат. — Я рад, что моих гостей из Франции встретит такая нарядная остановка».
Лично мы считаем, что все автобусные остановки должны быть такими же уютными. А что вы думаете по этому поводу? Может ли такая маленькая деталь, как остановочный павильон, сделать чье-то утро более радостным?
Фото на превью Nick Shutt
По материалам messynessychic.com