Попробуйте отгадать, чем на самом деле является этот уютный домик

Недавно в сети появились фотографии одного уютного строения без двери. Оказалось, что об истинном назначении объекта не так-то просто догадаться.

Узнав, что именно изображено на снимках, мы в AdMe.ru решили поделиться и с вами этим удивительным открытием. Вот одна из фотографий этого домика.

На самом деле это автобусная остановка в английском Дартмуре. Совсем недавно она выглядела вот так: белые стены и не самые лучшие граффити.

Преобразилось строение в День всех влюбленных — 14 февраля. Кто-то принес туда красные розы, а вскоре на скамейках появились пестрые подушки и тематические светильники. После этого жители Дартмура дополнили интерьер плетеным креслом, растениями и картинами.

Люди, украшающие эту маленькую остановку, считают, что добро должно быть анонимным. Имен стихийных «дизайнеров интерьера» не знает никто. Зато нам удалось выяснить, где именно находится этот симпатичный павильон. Он располагается в красочном местечке Уолкхемптон.

«Это отличный повод для добрых новостей, не так ли? — написал местный житель Никк Шат. — Я рад, что моих гостей из Франции встретит такая нарядная остановка».

Лично мы считаем, что все автобусные остановки должны быть такими же уютными. А что вы думаете по этому поводу? Может ли такая маленькая деталь, как остановочный павильон, сделать чье-то утро более радостным?

Фото на превью Nick Shutt
По материалам messynessychic.com

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