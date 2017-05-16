Попробуйте отгадать, чем на самом деле является этот уютный домик

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Недавно в сети появились фотографии одного уютного строения без двери. Оказалось, что об истинном назначении объекта не так-то просто догадаться.

Узнав, что именно изображено на снимках, мы в AdMe.ru решили поделиться и с вами этим удивительным открытием. Вот одна из фотографий этого домика.