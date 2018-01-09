10 трендов, которые будут популярны в 2018 году по версии модниц со всего мира

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Подводя итоги уходящего года, эксперты известного сервиса Pinterest поделились списком трендов, которые будут популярны в 2018 году. Представители сервиса ориентировались на количество изображений, которые сохраняли пользователи в конце года. Многие из этих тенденций уже появились в коллекциях именитых модных домов. AdMe.ru делится с вами списком ожидаемых хитов, которые выбрали девушки со всего мира.

1. Яркие носки

Носки с рисунками уже давно популярны у молодежи, а в 2018 году к этому тренду стоит присмотреться модникам и модницам всех возрастов. Мировые дизайнеры начали сочетать яркие носки не только со спортивной обувью, но и с классическими сапогами, открытыми сандалиями и босоножками. Популярность фотографий ярких и дерзких носков выросла на 72 %.

2. Многослойность

Данный тренд уже не нов и снова набирает обороты. В 2018 году девушки планируют экспериментировать с длиной и фактурой элементов в одном образе. Особо популярны будут длинные свитера и туники, удобные кимоно и халаты. Фотографии с многослойными нарядами к концу года пользователи начали сохранять на 102 % чаще.

3. Пластик

Многие мировые дизайнеры уже в 2017 году включили «пластиковые» вещи в свои коллекции. В этом году на прилавках модных магазинов появится больше футуристичной одежды и аксессуаров: обувь, сумки, плащи и даже брюки из цветного и прозрачного пластика. Интерес к фотографиям с вещами из лаковой кожи и винила увеличился на 110 %.

4. Простые джинсы .

Классика всегда в моде, и в 2018 году пользователи Pinterest обращают внимание не на вычурные рисунки и вышивку на джинсах, а на обычные прямые модели без особых изысков. Качественные неброские джинсы отлично впишутся в любой повседневный образ. Количество сохраненных фотографий простого денима выросло к концу года на 115 %.

5. Платья и юбки с разрезами

Такие фотографии пользователи начали сохранять на 147 % активнее, чем раньше. Разрезы на юбке в 2018 году добавят вашему стилю элегантности и женственности. Также этот смелый элемент можно будет увидеть на туниках и брюках.

6. Логотипы на видном месте

Многие люди считают, что кичиться брендовой одеждой некрасиво и нескромно. Однако крупные изображения логотипов теперь встречаются все чаще. Эксперты предлагают немного потешить свое тщеславие и приобретать базовые футболки с заметным брендингом. Количество подобных запросов в последние месяцы выросло на 200 %.

7. Широкие брюки

Узкие джинсы не теряют своей популярности, но уже порядком поднадоели. Внимание к широким брюкам у пользователей выросло на 213 %. Эксперты из Pinterest считают, что такие брюки станут must-have 2018 года, а затем повлияют на новые тренды — широкие рукава и одежду oversize.

8. Обувь с украшениями

Эксперты считают, что в 2018 году модницам стоит смелее относиться к пестрой и необычной обуви. Ноги девушек будут украшать разнообразные пряжки и застежки, оригинальные каблуки и платформа, бусины, стразы и вышивка. Количество подобных сохраненных картинок в конце года выросло на 222 %.

9. Береты

Милый берет обычно ассоциируется с француженками, а уж они-то знают толк в прекрасном. Теперь же девушки со всего мира обратили внимание на этот головной убор. Популярность фотографий с этим элементом гардероба выросла на 269 %, так что стоит выбрать подходящую модель и дождаться окончания морозов.

10. Огромные серьги

Яркие и броские аксессуары уже стали хитом в 2017 году и продолжат завоевывать сердца женщин в 2018-м. Пользователи выбирают крупные, необычные серьги как из металла, так и из пластика. На такие украшения точно стоит обратить внимание всем, кто хочет быть в тренде, ведь популярность сохраненных изображений больших сережек выросла на 947 %!

Какие тренды больше всего порадовали вас? Расскажите об этом в комментариях.