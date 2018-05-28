19 изобретений на грани гениальности и абсурда, которые позарез необходимы каждому из нас

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Каждый день в мире появляются сотни изобретений — крупных и мелких, нужных и не очень, выпускаются десятки новых продуктов, придумываются и разрабатываются новые вещи. Вам кажется, что у человечества есть все? Тогда загляните в нашу подборку. Шлем для мизинца или держатель для чупа-чупса — полагаем, об этих вещах вы пока не слышали.

AdMe.ru собрал пусть не самые великие, но такие нужные изобретения от истинных гениев. И если вы считаете, что вам они не очень-то и нужны, то подумайте еще раз хорошенько.

1. Потому что мизинец нуждается в шлеме, как никто другой

2. Котику каска тоже необходима

3. Чтобы ненароком не уронить

4. Приложение по поиску туалета. А еще тут можно оценить уборные, которые вы посещали

5. Чтобы есть Cheetos

6. Защитное стекло с блестками. В выключенном состоянии экран вашего телефона будет радовать вас имитацией звездного неба

7. Фартук для бритья. Девушки оценят

8. Обувь с открывалкой для бутылок. Чтобы всегда быть подготовленным

9. Для тех, кому разрезать продукты кажется непосильной задачей

10. Съедобные тени для век, которые к тому же можно сделать самому

11. Карты с мемами

12. Автомат с шампанским на непредвиденный случай

13. Для самых модных автоледи

14. Наконец-то придумали безопасный способ помыть кота

15. Стеклоочиститель для зеркала в ванной

16. Молоко со вкусами сухих завтраков

17. Спиннер — бомбочка для ванны. Двойная порция успокоения нервов

18. Для любителей чупа-чупсов. Чтобы не расставаться с любимой конфетой

19. Излюбленный летний тренд теперь и в виде носков