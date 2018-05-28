19 изобретений на грани гениальности и абсурда, которые позарез необходимы каждому из нас
Каждый день в мире появляются сотни изобретений — крупных и мелких, нужных и не очень, выпускаются десятки новых продуктов, придумываются и разрабатываются новые вещи. Вам кажется, что у человечества есть все? Тогда загляните в нашу подборку. Шлем для мизинца или держатель для чупа-чупса — полагаем, об этих вещах вы пока не слышали.
AdMe.ru собрал пусть не самые великие, но такие нужные изобретения от истинных гениев. И если вы считаете, что вам они не очень-то и нужны, то подумайте еще раз хорошенько.
1. Потому что мизинец нуждается в шлеме, как никто другой
2. Котику каска тоже необходима
3. Чтобы ненароком не уронить
4. Приложение по поиску туалета. А еще тут можно оценить уборные, которые вы посещали
5. Чтобы есть Cheetos
6. Защитное стекло с блестками. В выключенном состоянии экран вашего телефона будет радовать вас имитацией звездного неба
7. Фартук для бритья. Девушки оценят
8. Обувь с открывалкой для бутылок. Чтобы всегда быть подготовленным
9. Для тех, кому разрезать продукты кажется непосильной задачей
10. Съедобные тени для век, которые к тому же можно сделать самому
11. Карты с мемами
12. Автомат с шампанским на непредвиденный случай
13. Для самых модных автоледи
14. Наконец-то придумали безопасный способ помыть кота
15. Стеклоочиститель для зеркала в ванной
16. Молоко со вкусами сухих завтраков
17. Спиннер — бомбочка для ванны. Двойная порция успокоения нервов
18. Для любителей чупа-чупсов. Чтобы не расставаться с любимой конфетой
19. Излюбленный летний тренд теперь и в виде носков
Без каких из этих вещей вы больше не сможете обходиться? Признавайтесь в комментариях.
Фото на превью Kuba Urbaniak/facebook, five1996/twitter