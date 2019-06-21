Почему женщины всего мира массово расстаются с каблуками и надевают кроссовки

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В средневековой Азии существовала «милая» традиция — ножки девочек перетягивали тугими повязками и тем самым останавливали рост стопы. Результатом стали искалеченные ноги тысяч и тысяч женщин. Думаете, в наши дни что-то изменилось? Работодатели нередко требуют от женщин, чтобы они минимум 5 дней в неделю проводили в обуви, деформирующей их ступни. Да-да, мы про туфли на каблуках. Впрочем, сейчас представительницы прекрасной половины человечества вполне могут отказаться надевать шпильки и демонстративно прийти в офис или на светский раут в кроссовках.

Мы в AdMe.ru попробовали выяснить, что же происходит с современным обувным дресс-кодом. И знаете, обнаружились интересные вещи.

Женщины против каблуков?

В первую очередь представительницы прекрасного пола перестали соглашаться с необходимостью травмировать ноги в угоду красоте и надуманным стандартам. Недавно интернет всколыхнула японская кампания #KuToo, во время которой жительницы Страны восходящего солнца выдвинули работодателям требование разрешить им приходить в офис в удобных балетках и кроссовках. Название KuToо возникло как игра слов — симбиоз названия знаменитой акции #MeToo («Я тоже») и японских слов kutsu («обувь») и kutsuu («боль»).

От неудобных шпилек не прочь избавиться даже звезды Голливуда

Актрисы, которым положено дефилировать по красной дорожке на высоченных шпильках, тоже решаются заявить, что им больно и неудобно. Так, на Каннском фестивале 2018 года Кристен Стюарт разулась прямо перед изумленными фотографами. Сняли обувь на высоком каблуке и актрисы Тиффани Хэддиш и Майя Рудольф. Им предстояло объявить победителя в номинации «Лучший короткометражный фильм» на церемонии вручения премии «Оскар» 2018 года. Тиффани и Майя вышли на сцену с собственными босоножками в руках. При этом одна из женщин оказалась босиком, а вторая надела домашние тапочки.

А медики, между прочим, бунтарок поддерживают

Врачи не устают напоминать женщинам, что частое ношение каблуков приводит к серьезным заболеваниям. Неестественное положение ног вызывает изменение центра тяжести тела,

перегруженность передней части стопы и повышенное напряжение в мышцах. Результатом этого могут стать артриты, артрозы, отеки, плоскостопие, варикоз, а также серьезные проблемы с позвоночником. Тем, кто пока не готов отказаться от любимых туфель, медики советуют: Выбирать обувь на толстом каблуке: она более-менее равномерно распределяет вес и снижает риск растяжения лодыжки.

Избегать узких носков, которые сжимают и деформируют пальцы.

Выбирать обувь по размеру, чтобы не заставлять ноги скользить вперед и назад (это трение является причиной появления мозолей и кровоточащих ссадин).

Выполнять упражнения для укрепления мышц лодыжек и голеней (к примеру, можно балансировать на каждой ноге по 30 секунд).

Продажи спортивной обуви растут прямо на глазах

Кажется, кроссовочный бизнес стремительно идет в гору. Сравните сами: в 2014 году компания Nike заработала на продаже спортивной обуви более $ 16 млрд, а Adidas — свыше $ 8 млрд. А в 2018 году эти производители получили уже по 22 и 12 млрд соответственно. Одновременно падают объемы продаж туфель на каблуках: только в 2017 году они снизились на 11 %. Во многом это связано с тем, что все больше женщин отдают предпочтение удобной обуви. Да и дресс-код претерпел серьезные изменения. Если раньше сочетание кроссовок с легким летним платьем воспринималось как дурной тон, то сейчас подобный наряд считается ультрамодным.

С чем же связан современный кроссовочный бум?

Большую роль здесь сыграла работа маркетологов, которые научили нас смотреть на кроссовки не как на обычную обувь, а как на предмет дизайнерского искусства. В результате мир получил удобную обувь массового производства, к которой к тому же прилагаются дополнительные ощущения и впечатления. Есть кроссовки, связанные с андеграундом и субкультурами. Существует обувь, приуроченная к знаковым событиям (к примеру, Олимпиада в Лондоне). А весной 2019 года компания Adidas выпустила серию кроссовок «Игра престолов», приуроченную к финалу популярного сериала. Теперь фанаты могут примерить такие модели, как «Дом Ланнистеров» или «Дом Таргариенов».

Кроссовки как стиль жизни

Классические белые, под цвет ногтей или волос, на платформе, перфорированные, с замшевым верхом и эластичными ремешками... В наши дни можно выбрать кроссовки на любой вкус. Но есть и специальные эксклюзивные модели, за которыми охотятся коллекционеры (да-да, они ищут необычные или «звездные» кроссовки). Они с нетерпением дожидаются официальных релизов той или иной серии, объединяются в закрытые сообщества и участвуют в выставках типа «Сникеркона». Некоторые «болеют» этим делом уже не первый год и собирают огромные коллекции, стоимость которых может достигать $ 500 тыс.

Кому сложнее всего отказаться от каблуков?

Нежная любовь к шпилькам — довольно распространенное явление среди жительниц России. Наши соотечественницы могут надеть каблуки в гололед или взять неудобные туфли в отпуск и ковылять в них по брусчатке старых кварталов Рима или Стамбула. И все это ради того, чтобы произвести впечатление, продемонстрировать стройность ног и привлечь внимание представителей противоположного пола. Российские модницы пока вряд ли согласятся коллекционировать кроссовки. У многих они ассоциируются с обычной спортивной обувью или не особо качественным рыночным ширпотребом. А вот врачи были бы не против, если бы женщины массово переобулись в удобную обувь. В 2014 году всерьез обсуждался вопрос запрета туфель на высоком каблуке, постоянное ношение которых приводит к травмам связок и суставов, а также к развитию плоскостопия.

Что же победит — шпильки или кроссовки?

Хорошая новость для обычных потребителей: обувь будет становиться более удобной и экологичной. С 2012 года из моды не выходят вязаные кроссовки, созданные в преддверии Олимпийских игр в Лондоне. Верхняя часть этой обуви изготовлена из цельного куска пряжи. Еще одним развивающимся направлением в обувной промышленности называют 3D-печать. Уже сейчас возможно создание туфель или кроссовок, идеально подходящих именно для вашей ноги. Вполне возможно, что неудобные шпильки скоро уйдут в прошлое. Зато с подиумов они вряд ли исчезнут. Другое дело, что это будут уже не совсем обычные каблуки. Не так давно дизайнер Айрис ван Херпен (Iris van Herpen) представила ​​на Неделе высокой моды в Париже уникальные кристаллические туфли. При их изготовлении использовалась не только 3D-печать, но и лазерная резка.

А что предпочитаете носить вы — красивые каблуки или удобные кроссовки?