Почему все больше людей предпочитает брендовым бутикам секонд-хенды (И уровень дохода тут ни при чем)

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Дрю Бэрримор, Зоуи Дешанель, Энн Хэтэуэй — вот неполный список знаменитостей, которые делают покупки в комиссионных магазинах и не стыдятся говорить об этом. Потому что дело здесь не в отсутствии средств и не в том, что этим звездам плевать на то, как они выглядят (все мы знаем, что это не так). У них есть свои весомые причины носить одежду из секонд-хендов.

Руководствуясь этими же аргументами, сегодня все больше молодых людей обходит стороной бутики в торговых центрах и отдает предпочтение вещам, бывшим в употреблении. Какова их мотивация — AdMe.ru решил разобраться сегодня.

Причина № 1: Подержанные вещи не требуют новых ресурсов

Орошение хлопкового поля.

По данным статистики, чтобы вырастить количество хлопка, необходимое для производства всего 1 футболки, может потребоваться 2 700 л воды (столько человек выпивает за 900 дней). А теперь представьте, сколько ресурсов уходит на то, чтобы укомплектовать футболками, джинсами и прочей одеждой магазины по всему миру. Для справки: только в Китае ежегодно производится порядка 300 млн пар джинсов.

Причина № 2: Вещи из секонд-хенда не требуют упаковки

Это касается не столько одежды, сколько предметов быта и игрушек. Вы замечали, что, если положить отдельно элементы упаковки этих товаров и сами товары, первая кучка окажется намного больше. И чаще всего она будет состоять из пластика, который большинство из нас просто выбросит в ведро, не думая о загрязнении окружающей среды. В этом преимущество подержанных вещей: они не упакованы. Максимум, что может произойти, — вам сложат их в пластиковый пакет.

Причина № 3: Вещи, которые продаются в секонд-хендах, не загрязняют планету

Вещи, попавшие на полки комиссионных магазинов, обретают вторую жизнь, вместо того чтобы стать еще одной шестеренкой в механизме глобальной мусорной проблемы. Только задумайтесь: Каждый год на нашей планете производится в среднем 400 млрд кв. м ткани.

60 млрд из них выбрасывается тут же — это мелкие обрезки, которые уже невозможно пустить в ход.

Остальное уходит на производство текстильной продукции, в том числе 80 млрд предметов гардероба.

1/3 этих вещей уже спустя год оказывается на свалке.

3 из 4 выброшенных вещей не перерабатывается (максимум — их сожгут). И только 4-я поддается переработке. Кстати, это повод для того, чтобы не выбрасывать ненужные вещи, а сдавать их в секонд-хенды. Разумеется, речь идет о тех вещах, которые не потеряли товарный вид. Остальные можно сдавать на переработку в специальные центры.

Причина № 4: Покупка вещей, бывших в употреблении, экономит бюджет

Часто шопинг в стоковых и комиссионных магазинах превращается в охоту. Среди куч вещей, которые взыскательному покупателю могут показаться хламом, счастливчикам удается обнаружить брендовые товары. И их цена способна приятно удивить: часто она отличается от той, что была выставлена производителем, на 50–90 %. Мама троих детей Энни Рено написала как-то в своем блоге: «Мое любимое летнее платье очаровательно. На нем есть цветы, но их не слишком много, у него правильная длина, и оно мило развевается, если покружиться. Оно идеально. Каждый раз, когда я ношу его, я получаю море комплиментов и неизбежно хоть кто-то да спрашивает, где я купила это платье. „В секонд-хенде, — с улыбкой отвечаю я. — И всего за 4 бакса [₽ 260]“». А еще, по словам Энни, ей удавалось купить зимние штаны Columbia для мужа всего за $ 10 (₽ 650) и кошелек Aldo за $ 1,49 (₽ 97). Неплохая экономия, правда?

Причина № 5: Это не так опасно, как кажется

Главный аргумент противников секонд-хендов звучит так: «Я не могу носить то, что носил кто-то до меня». Однако вы не можете знать, сколько людей примерили вещь, которую вы купили в брендовом магазине, как эти люди выглядели и соблюдали ли они правила гигиены. Многие секонд-хенды дезинфицируют поступившие вещи перед тем, как разместить их на прилавках. Но, если в вашем комиссионном магазине этим не занимаются, вы можете обеззаразить покупки самостоятельно.

Причина № 6: Это модно, и эта мода интеллектуальна

Раньше модные таблоиды обожали писать о том, насколько дорогие наряды надевают на себя звезды. В статьях могли фигурировать такие цифры, что рядовому читателю казалось: даже если просто обмотаться купюрами — и то было бы дешевле. Но сейчас все чаще корреспонденты модных журналов концентрируют внимание на том, насколько недорогой и притом стильный наряд выбрала та или иная звезда. Это связано со сменой модных приоритетов. Раньше считалось престижным показать, сколько ты зарабатываешь, что можешь позволить себе настолько дорогую одежду. Сейчас же — насколько ты интеллектуально развит, что способен разумно тратить и выглядеть сногсшибательно в дешевых вещах. Как однажды сказала журналистам Зоуи Дешанель: «Стиль проявляется не тогда, когда вы покупаете себе все самое дорогое».

Знаменитости, предпочитающие комиссионные магазины

Зоуи Дешанель — не единственная звезда, которая покупает подержанную одежду. Дрю Бэрримор, например, однажды прошлась в купленном в секонд-хенде платье по красной дорожке. А певицу Кайли Миноуг и вовсе часто застают за покупками в недорогих комиссионных магазинчиках. Кстати, недавно она вместе с певицей Билли Айлиш отдала пару своих аксессуаров на благотворительную распродажу.

Рок-музыкант Элис Купер не только покупает, но и продает подержанную одежду. Он открыл комиссионный магазин в 2014 году. Знаменитая актриса Энн Хэтэуэй заботится об экологии, поэтому тоже не брезгует вещами из секонд-хендов. Посмотрите, как мило знаменитость выглядит в подержанном цветочном платье, купленном за $ 15.

В своей любви к секонд-хендам признается также Сара-Джессика Паркер, которая считает, что совершение покупок в таких магазинах делает шопинг не только приятным, но и очень бюджетным.