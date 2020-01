Почему весь мир обожает ботинки Dr. Martens, которые 60 лет назад носили почтальоны и полицейские

Почти каждый, кто носил обувь Dr. Martens, задавался вопросом: «При чем тут доктор?»

В 1960 году Билл Григг увидел рекламу Мартенса, и бренд становится английским

Носы приобрели более симпатичные округлые очертания, на подошве появились протекторы с уникальным рисунком, а швы были выполнены характерными желтыми нитками. Ботинки маркировались как Airwair, на заднике красовалась черно-желтая петля с логотипом. Слоган «С подпрыгивающими подошвами» (With Bouncing Soles) был написан шрифтом, похожим на почерк Билла Григга. Первая классическая модель с 8 отверстиями для шнурков была выпущена 1 апреля 1960 года, отсюда и происходит ее название — Dr. Martens 1460.

Первые «мартенсы» стоили £ 2 и были ориентированы на рабочих

В это же время они становятся популярными в субкультурной среде

Dr. Martens проложили себе дорогу и на музыкальную сцену

Американские группы, приезжая с гастролями в Британию, вдохновлялись местной модой и увозили с собой «мартенсы», невольно делая им рекламу и распространяя по миру. Вслед за Таунсендом удобство и стиль ботинок Dr. Martens оценили Джо Страммер (Joe Strummer) из The Clash, Тим Армстронг (Tim Armstrong) из Rancid, Сид Вишес (Sid Vicious) из Sex Pistols, Элтон Джон (Elton John), группа The Specials и многие другие культовые музыканты. Кстати, ботинки любили не только музыканты — в частности, их носил и политик Тони Белл (Tony Bell), боровшийся за права рабочих.

Первым музыкантом , который вышел в «доках» на сцену, стал Пит Таунсенд (Pete Townshend) из группы The Who. К тому моменту Питу надоело наряжаться подобно новогодней елке и он выбрал более повседневный имидж, который, помимо прочего, не мешал ему играть на гитаре.

На рубеже XX и XXI веков продажи обуви Dr. Martens начали сильно падать, и компания едва не закрылась

Во втором десятилетии XXI века позиционирование марки меняется. В 2010 году бренд создал платформу, где покупатели могли вспомнить о своей первой паре Dr. Martens. А в 2013 году запустил кампанию Stand For Something, которую посвятили не только субкультурам, но и людям, которые мыслят вне шаблонов. Сегодня в мире шьется 100 000 пар ботинок в год, причем лишь 1 % в том самом цехе в Уолластоне — здесь создают модель 1460 и коллекцию Made in England.