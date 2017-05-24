Почему в одних странах обручальные кольца носят на левой руке, а в других — на правой?

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Ох уж эти традиции — о них редко задумываешься в повседневной жизни, но они зачастую имеют огромное культурное и историческое значение. Сегодня AdMe.ru решил узнать, почему женатые парочки в одних странах носят обручальные кольца на левой руке, а в других — на правой. Всегда чертовски интересно узнавать про такие маленькие, но важные различия.

У древних римлян и египтян существовало поверье, согласно которому в безымянном пальце есть некий нерв или вена, напрямую соединяющая его с сердцем. У римлян даже было для нее специальное название — «вена любви» (лат. vena amoris). Если человек надевал кольцо на безымянный палец, это означало, что его сердце уже занято. А вот еще одно не менее красивое и романтичное объяснение.

Древние римляне были первыми, кто стал носить обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Тогда считалось, что левая рука — несчастливая и «неблагонадежная». В Индии на протяжении многих лет было принято носить кольца только на правой руке из-за того, что левая рука — «нечистая». В наши дни обручальные кольца можно носить на обеих руках. В Германии и Нидерландах влюбленные носят обручальные золотые кольца до свадьбы на левой руке, а после церемонии — на правой, что как бы знаменует изменение социального статуса. Согласно еврейской традиции жених надевает невесте кольцо на указательный палец правой руки как самый важный на руке. После бракосочетания девушки обычно надевают это кольцо на безымянный палец той же руки. Страны, в которых обручальные кольца носят на правой руке: Норвегия, Дания, Австрия, Польша, Болгария, Россия, Португалия, Испания и Бельгия (на некоторых территориях), Грузия, Сербия, Украина, Греция, Латвия, Венгрия, Колумбия, Куба, Перу, Венесуэла.

Носить обручальное кольцо на левой руке — относительно недавняя традиция, зародившаяся лишь в начале XVIII века (до этого даже в англоязычных странах кольца надевались на правую руку). В статье 1869 года предполагают, что в некоторых странах смена руки, на которой носится кольцо, с правой (доминирующей, главной руки) на левую (неосновную) стала знаком почтительности, с которой женщина относится к своему супругу (мужчины в то время не носили обручальные кольца). В Ливане, Турции, Сирии и Бразилии до свадьбы кольцо носят на правой руке, а после — на левой. Страны, в которых обручальные кольца носят на левой руке: Австралия, Канада, Египет, Ботсвана, Египет, Ирландия, Новая Зеландия, страны Южной Африки, Великобритания, США, Франция, Италия, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Румыния, Словения, Словакия, Хорватия, а также большинство азиатских стран.

В Шри-Ланке жених носит обручальное кольцо на правой руке, а невеста — на левой. Обручальные кольца не принято носить в большинстве мусульманских стран (традиция обмена кольцами также отсутствует в религиозной церемонии бракосочетания), однако если его все-таки надевают, то это может быть как безымянный палец левой (Иран), так и правой руки (Иордания). В странах, где кольцо носится на левой руке, после смерти супруга или супруги многие надевают его на безымянный палец правой руки. Этот жест символизирует нерушимость связи с покойным мужем или женой. До Второй мировой войны мужчины не носили обручальные кольца. Солдаты, воевавшие вдали от дома и семьи, стали носить их как утешительное напоминание о том, что их ждут любимые жены.

Если вы не стремитесь следовать традициям или религиозным канонам, то выбор руки для ношения обручального кольца — вопрос удобства и личного предпочтения. Например, некоторые левши выбирают правую руку для ношения кольца, просто потому что не хотят, чтобы оно потускнело или поцарапалось. Обручальные кольца — это в первую очередь символ вашей любви, и нет никакого закона, требующего носить их на той или иной руке. Так что выбор за вами!