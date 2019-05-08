Почему на бал Met Gala звезды одеваются так, будто сошли с ума? Мы нашли ответ и выбрали лучшие костюмы церемонии-2019
Каждый год в первый понедельник мая самые красивые и стильные люди США собираются в Нью-Йорке на балу Met Gala. Мероприятие, где проводится сбор средств для Метрополитен-музея, превратилось в модный «Оскар»: гости должны следовать определенной теме и подбирать соответствующие костюмы. На Met Gala можно надевать самые сумасшедшие платья, которые немыслимы на красных дорожках обычных премий, — креатив только приветствуется.
AdMe.ru ослеплен невероятными нарядами звезд — участников Met Gala и хочет поделиться с вами самыми яркими образами мероприятия в 2019 году.
Как родилась идея проводить такой бал
Met Gala в 1950 году.
Первый Met Gala прошел в 1948 году и был эдаким междусобойчиком высшего общества Нью-Йорка. Чопорные дамы и господа встретились на благотворительном ужине, чтобы собрать деньги для Института костюма и отметить открытие выставки.
И только в 1972 году Met Gala стал напоминать нынешнюю гламурную тусовку, а на приеме появились эпатажные звезды: Энди Уорхол, Шер, Дайана Росс.
А с 1995 года мероприятием руководит легендарная главред Vogue Анна Винтур. Ей удалось сделать из Met Gala эксклюзивное мероприятие — именно она составляет список гостей, которые могут попасть на бал и пройти по красной дорожке. Сегодня стоимость входного билета доходит до $ 30 тыс., а чтобы сесть за столик, нужно выложить $ 250 тыс. Правда, это относится к простым посетителям — звезды Голливуда и моды проходят бесплатно.
У каждого Met Gala есть своя тема
Принцесса Диана на Met Gala — 1996. Тема бала — Dior.
Одна из фишек Met Gala в том, что каждый год организаторы придумывают оригинальную тему бала, а гости стараются соответствовать ей. Темы звучат, например, так: «Высокая мода» (1995), «Богиня: классический образ» (2003), «Англомания: традиция и трансгрессия в британской моде» (2006).
В 2019-м организаторы выбрали тему «Кэмп: Записки о моде» (Camp: Notes on Fashion). Они вдохновились книгой Сьюзен Зонтаг «Записки о кэмпе». Автор называет кэмпом «любовь к преувеличениям и сочетание высокого и вульгарного искусства». А значит, звездам в этом году было предложено оторваться по полной, что они и сделали.
Самые необычные наряды Met Gala — 2019
1. Джаред Лето и Билли Портер
Билли Портер — тот самый парень, который появился на «Оскаре» в платье.
2. Перформанс Леди Гага
© Anthony Behar / Sipa USA / East News © Anthony Behar / Sipa USA / East News © Anthony Behar / Sipa USA / East News
Певица сменила 4 наряда за несколько минут.
Конечный результат выглядел вот так.
3. Эзра Миллер
4. Кэти Перри и Селин Дион
© Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
5. Кайли, Кендалл и Крис Дженнер
© Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
6. Ким Кардашьян и Канье Уэст
7. Серена Уильямс и Мария Шарапова
8. Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
9. Хэмиш Боулз, редактор Vogue
10. Эшли Грэм
11. Флоренс Уэлч (Florence and the Machine) и Сирша Ронан
12. Джиджи Хадид, Белла Хадид и дизайнер Джереми Скотт
11. Эмили Ратаковски и Кара Делевинь
13. Джо Джонас и Софи Тернер/ Ник Джонас и Приянка Чопра
14. Дженнифер Лопес и Донателла Версаче
16. Хозяйка вечера — Анна Винтур, главный редактор Vogue
А вот легендарные наряды Met Gala прошлых лет. В свое время они наделали немало шума
Рианна (2015/ 2018)
Эмбер Валлетта (2004/ 2019)
Карди Би (2018)
Сара Джессика Паркер (2015/ 2018)
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Марк Джейкобс (2012)
Наоми Кэмпбелл (1990)
Алессандро Микеле, Лана Дель Рей и Джаред Лето (2018)
Блейк Лайвли (2018)
Каролина Куркова (2005)
Рита Ора (2016)
Бейонсе (2015)
Признаемся честно, нам и самим захотелось пройтись по красной дорожке в каком-нибудь ослепительном платье. А как вы относитесь к высокой моде? Какой из нарядов вам хватило бы смелости примерить?
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News