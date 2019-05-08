Почему на бал Met Gala звезды одеваются так, будто сошли с ума? Мы нашли ответ и выбрали лучшие костюмы церемонии-2019

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Каждый год в первый понедельник мая самые красивые и стильные люди США собираются в Нью-Йорке на балу Met Gala . Мероприятие, где проводится сбор средств для Метрополитен-музея, превратилось в модный «Оскар»: гости должны следовать определенной теме и подбирать соответствующие костюмы. На Met Gala можно надевать самые сумасшедшие платья, которые немыслимы на красных дорожках обычных премий, — креатив только приветствуется.

AdMe.ru ослеплен невероятными нарядами звезд — участников Met Gala и хочет поделиться с вами самыми яркими образами мероприятия в 2019 году.

Как родилась идея проводить такой бал

Первый Met Gala прошел в 1948 году и был эдаким междусобойчиком высшего общества Нью-Йорка. Чопорные дамы и господа встретились на благотворительном ужине, чтобы собрать деньги для Института костюма и отметить открытие выставки.

И только в 1972 году Met Gala стал напоминать нынешнюю гламурную тусовку, а на приеме появились эпатажные звезды: Энди Уорхол, Шер, Дайана Росс.

А с 1995 года мероприятием руководит легендарная главред Vogue Анна Винтур. Ей удалось сделать из Met Gala эксклюзивное мероприятие — именно она составляет список гостей, которые могут попасть на бал и пройти по красной дорожке. Сегодня стоимость входного билета доходит до $ 30 тыс., а чтобы сесть за столик, нужно выложить $ 250 тыс. Правда, это относится к простым посетителям — звезды Голливуда и моды проходят бесплатно.