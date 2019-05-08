Почему на бал Met Gala звезды одеваются так, будто сошли с ума? Мы нашли ответ и выбрали лучшие костюмы церемонии-2019

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Каждый год в первый понедельник мая самые красивые и стильные люди США собираются в Нью-Йорке на балу Met Gala. Мероприятие, где проводится сбор средств для Метрополитен-музея, превратилось в модный «Оскар»: гости должны следовать определенной теме и подбирать соответствующие костюмы. На Met Gala можно надевать самые сумасшедшие платья, которые немыслимы на красных дорожках обычных премий, — креатив только приветствуется.

AdMe.ru ослеплен невероятными нарядами звезд — участников Met Gala и хочет поделиться с вами самыми яркими образами мероприятия в 2019 году.

Как родилась идея проводить такой бал

Met Gala в 1950 году.

Первый Met Gala прошел в 1948 году и был эдаким междусобойчиком высшего общества Нью-Йорка. Чопорные дамы и господа встретились на благотворительном ужине, чтобы собрать деньги для Института костюма и отметить открытие выставки.

И только в 1972 году Met Gala стал напоминать нынешнюю гламурную тусовку, а на приеме появились эпатажные звезды: Энди Уорхол, Шер, Дайана Росс.

А с 1995 года мероприятием руководит легендарная главред Vogue Анна Винтур. Ей удалось сделать из Met Gala эксклюзивное мероприятие — именно она составляет список гостей, которые могут попасть на бал и пройти по красной дорожке. Сегодня стоимость входного билета доходит до $ 30 тыс., а чтобы сесть за столик, нужно выложить $ 250 тыс. Правда, это относится к простым посетителям — звезды Голливуда и моды проходят бесплатно.

У каждого Met Gala есть своя тема

Принцесса Диана на Met Gala — 1996. Тема бала — Dior.

Одна из фишек Met Gala в том, что каждый год организаторы придумывают оригинальную тему бала, а гости стараются соответствовать ей. Темы звучат, например, так: «Высокая мода» (1995), «Богиня: классический образ» (2003), «Англомания: традиция и трансгрессия в британской моде» (2006).

В 2019-м организаторы выбрали тему «Кэмп: Записки о моде» (Camp: Notes on Fashion). Они вдохновились книгой Сьюзен Зонтаг «Записки о кэмпе». Автор называет кэмпом «любовь к преувеличениям и сочетание высокого и вульгарного искусства». А значит, звездам в этом году было предложено оторваться по полной, что они и сделали.

Самые необычные наряды Met Gala — 2019

1. Джаред Лето и Билли Портер

Билли Портер — тот самый парень, который появился на «Оскаре» в платье.

2. Перформанс Леди Гага

Певица сменила 4 наряда за несколько минут.

Конечный результат выглядел вот так.

3. Эзра Миллер

4. Кэти Перри и Селин Дион

5. Кайли, Кендалл и Крис Дженнер

6. Ким Кардашьян и Канье Уэст

7. Серена Уильямс и Мария Шарапова

8. Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

9. Хэмиш Боулз, редактор Vogue

10. Эшли Грэм

11. Флоренс Уэлч (Florence and the Machine) и Сирша Ронан

12. Джиджи Хадид, Белла Хадид и дизайнер Джереми Скотт

11. Эмили Ратаковски и Кара Делевинь

13. Джо Джонас и Софи Тернер/ Ник Джонас и Приянка Чопра

14. Дженнифер Лопес и Донателла Версаче

16. Хозяйка вечера — Анна Винтур, главный редактор Vogue

А вот легендарные наряды Met Gala прошлых лет. В свое время они наделали немало шума

Рианна (2015/ 2018)

Эмбер Валлетта (2004/ 2019)

Карди Би (2018)

Сара Джессика Паркер (2015/ 2018)

Марк Джейкобс (2012)

Наоми Кэмпбелл (1990)

Алессандро Микеле, Лана Дель Рей и Джаред Лето (2018)

Блейк Лайвли (2018)

Каролина Куркова (2005)

Рита Ора (2016)

Бейонсе (2015)

Признаемся честно, нам и самим захотелось пройтись по красной дорожке в каком-нибудь ослепительном платье. А как вы относитесь к высокой моде? Какой из нарядов вам хватило бы смелости примерить?

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News

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