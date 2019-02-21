Парни из России и Украины рассказали, как устроена обычная японская квартира (Осторожно, возможны приступы клаустрофобии)

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Глядя на красивые фотографии, нам может показаться, что японцы живут в старинных домах или в роскошных современных лофтах. Но такое могут позволить себе далеко не все. Простые жители Страны восходящего солнца арендуют «апаато» — они наиболее близки к нашему пониманию съемного жилья. Блогеры Дима Дорошенко и Дмитрий Шамов уже давно живут в Японии. И они показали, как устроены их обычные японские квартиры.

Дима Дорошенко и Дмитрий Шамов.

AdMe.ru провел расследование и готов показать, чем квартира в Японии отличается от привычной нам.

Договор аренды

Договор на аренду сложно заключить без гаранта-поручителя из Японии. Если все-таки получится найти жилье без него, то не стоит ждать идеальных условий проживания. Бывает, что в квартире разрешено жить только 1 человеку, и японцы не отступят от условий договора (даже если вы женаты и места хватит). Практически всегда квартира сдается без мебели, кроме кухонного уголка, тумбочки в ванной и иногда большого шкафа. Минимальная высота потолка в помещениях — 2,05 метра, в среднем 2,10 метра. Но при этом проемы дверей гораздо ниже, и высоким (примерно от 1,7 метра) людям приходится быть очень внимательными, чтобы уберечь голову.

Очень редко в квартирах разрешают держать домашних животных, и это увеличивает стоимость аренды. Японцы боятся, что, когда вы съедете, шерсть все равно останется. И следующий квартирант может из-за вас страдать от аллергии. Это одна из причин, почему в Стране восходящего солнца так популярны кошачьи кафе.

Стоимость аренды

Арендная плата без учета коммунальных платежей и интернета по текущему курсу составляет: У Димы Дорошенко — около ₽ 35 тыс. за маленькую 1-комнатную квартиру без коридора, отдельной кухни и с совмещенным санузлом. Также есть большой (по японским меркам) балкон.

без коридора, отдельной кухни и с совмещенным санузлом. Также есть большой (по японским меркам) балкон. У Дмитрия Шамова в Токио — около ₽ 51 тыс. за 2-комнатную квартиру с большой кухней, коридором и раздельным санузлом.

Пространство у домов

Обычно перед домом есть место, чтобы оставить велосипед и мопед. Но с парковкой для автомобиля могут возникнуть сложности: просто поставить машину во дворе не получится, только на платной стоянке. Поэтому в Японии при покупке авто просят представить доказательства, что у вас есть место для его парковки. В больших городах строят целые парковочные башни, чтобы решить эту проблему. Часто у каждой квартиры есть два почтовых ящика: дверной и основной. Первый находится у входа в дом, туда кидают различные листовки и рекламу. Он очень похож на те, что устанавливают в коридорах российских многоэтажек. А основной ящик для корреспонденции — щель для почты прямо в двери в квартиру. Туда приходят все важные письма, официальные документы и т. п.

В домах со съемными квартирами непривычно открытые коридоры и лестничные площадки. Наверное, это не очень удобно, когда идет дождь.

Зато когда идешь домой или на работу по такому коридору, то можно любоваться видом, будто смотришь в панорамное окно.

Стены

В японских домах очень тонкие стены. Бывает, когда возвращаешься домой и говоришь традиционное «Я дома», тебе могут ответить «Добро пожаловать» из квартиры на 1 или 2 этажа выше твоей. Но особенно стены не внушают доверия во время мощных тайфунов, тогда кажется, будто дрожит весь дом.

Прихожая

Сразу за входной дверью в любой японской квартире будет небольшой порог, где нужно снять уличную обувь. Обычно ее сразу ставят носками ко входу. А потом проходят внутрь дома босиком или в тапочках. В более бюджетных квартирах (как у Димы Дорошенко) прямо за порогом начинается кухня и единственная комната с выходом на балкон и в санузел. В квартирах подороже (как у Дмитрия Шамова) чаще всего комнаты отделены друг от друга.

В каждой квартире есть видеодомофон, ночью над входом загорается лампочка. Поэтому вы всегда знаете, кто пришел.

Кухня

В Японии даже в более просторных квартирах стараются максимально экономить место. Поэтому в кухонном уголке все очень компактно. Холодильник, раковина, немного места для готовки и плита, а вот обеденного стола может и не быть. Плиты чаще всего устанавливают газовые, но встречаются и миниатюрные электрические. В раковине может быть установлено несколько фильтров, чтобы даже самые мелкие частички еды не попали в трубы. Часто на кухне предусмотрено место для «мусорного шкафа». Туда японцы складывают отсортированный мусор, чтобы потом выбросить его в нужный день.

Почти на любой кухне можно найти рисоварку. А микроволновые печи в Японии открываются сверху вниз, а не справа налево, как мы привыкли.

Санузел

Санузел в домах часто совмещенный. Сама ванна очень маленькая (в ней можно поместиться только сидя), но достаточно глубокая. А «умный», говорящий и с подогревом унитаз — вошлет, — который так удивляет иностранцев в Японии, увидишь нечасто. Это недешевое удовольствие. Вообще раздельный санузел — здесь редкость, и с ним арендная плата будет выше. В таких квартирах ванная комната может быть герметичной, а душ — располагаться не привычно над ванной, а прямо над полом, где и находится главный слив. Так японцы поддерживают традицию, согласно которой их предки погружались в ванну уже чистыми и только расслаблялись в ней. Затем воду из ванны использовали для купания другие члены семьи или на хозяйственные нужды.

Японцы очень любят разные датчики и указатели. В любой квартире один обязательно будет перед ванной — он управляет бойлером. Каждый раз, чтобы принять горячий душ или нормально помыть посуду, приходится устанавливать нужную температуру и ждать, пока вода нагреется. Это объясняется и тем, что в стране нет централизованного отопления.

Главное отличие японских стиральных машин — они загружаются сверху, а вещи стирают холодной водой.

Гостиная

Чаще всего гостиная никак не отделена от кухни и также служит спальней. Ради экономии места японцы спят на футонах. Их раскладывают на ночь, а потом скатывают в трубочку и убирают в большой шкаф. Кстати, в современных квартирах для регулирования освещения есть специальный пульт. С ним можно выключить свет, не вставая с кровати.

Если достаточно пространства, в гостиной перед телевизором ставят низкий (без ножек) диванчик и такой же невысокий столик. А под спальню отводится еще одна комната, которую почти целиком может занять стандартная двуспальная кровать.

Окна

Часто в Японии в окнах стоят матовые стекла, потому что соседние дома расположены очень близко к друг другу (буквально в паре метров). Иначе посторонние могли бы легко заглянуть в квартиру. Кроме того, во все стекла вставлена армированная сетка. В случае землетрясения она не позволяет острым осколкам лететь внутрь квартиры.

Балкон

На фото выше нетипично большой для японской квартиры балкон, там иногда могут хранить ненужные вещи. Но чаще всего туда вывешивают белье после стирки, тщательно закрепляя сушилки, чтобы их не сдуло при тайфуне. Практически все балконы в Японии незастекленные.

Аварийная лестница

Если в многоквартирном доме от 3 этажей не предусмотрены стационарные аварийные лестницы, в каждой квартире должна быть вот такая складная.

Что удивило вас больше всего в японской квартире?