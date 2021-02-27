Парикмахер посоветовала своим клиентам сделать короткую стрижку, и как же она была права

Многие женщины отказываются от коротких стрижек, потому что длинные волосы обычно ассоциируются с женственностью. Но это уже не так, и парикмахеру из России удалось сломать этот стереотип. Кристина Кацабина вдохновила своих клиенток постричься коротко, и надо сказать, что она не ошиблась: новая прическа им подошла как нельзя лучше.