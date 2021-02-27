Парикмахер посоветовала своим клиентам сделать короткую стрижку, и как же она была права
Многие женщины отказываются от коротких стрижек, потому что длинные волосы обычно ассоциируются с женственностью. Но это уже не так, и парикмахеру из России удалось сломать этот стереотип. Кристина Кацабина вдохновила своих клиенток постричься коротко, и надо сказать, что она не ошиблась: новая прическа им подошла как нельзя лучше.
AdMe.ru хочет показать вам чудеса, сделанные ее руками. Мы собрали 25 фотографий ярких женщин, которые просто сияют в своем новом образе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
На каком из этих образов вы перестали скроллить мышкой и сказали «вау!»? Были ли у вас когда-нибудь короткие волосы или вы планируете коротко постричься в ближайшее время?
Фото на превью kristinakatsabina / Instagram
Поделиться этой статьёй