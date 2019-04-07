Папа-одиночка записался в школу красоты и теперь радует свою дочь каждый день

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Ленни Кравиц, Колин Фаррелл, Аль Пачино, Николас Кейдж — всех этих людей объединяет то, что они воспитывали и продолжают растить своих детей в одиночку. В последнее время много говорят и об отце-одиночке маленькой Иззи Греге Уикхерсте. Он прославился тем, что делает умопомрачительные прически своей дочери, которые хотела бы примерить, наверное, каждая маленькая модница. В социальных сетях Грег известен под ником The Hair Dad (Папа-парикмахер).

Мы в AdMe.ru восхищенно просматривали фото Грега с Иззи и поняли, что этой девочке очень повезло с папой. Об этом нам сказали глаза ребенка, наполненные бесконечным счастьем.

Грег Уикхерст (Greg Wickherst) развелся с супругой, когда их дочери Иззи было два года. Он работает в IntelliTec College в Колорадо-Спрингс, где, собственно, его и научили премудростям парикмахерского искусства, но об этом позже.

Девочка проводила много времени с отцом, и максимум, что он мог соорудить у нее на голове, — хвостик. Да и тот не всегда выходил удачно. И в какой-то момент Грег понял, что ему необходимо научиться хотя бы азам парикмахерского дела, чтобы волосы дочурки выглядели аккуратно.

Грег обратился за помощью в свой колледж, где преподают в том числе и такой предмет, как косметология. Он попросил научить его хотя бы нескольким простым прическам. Молодой папа оказался способным учеником. На парикмахерских курсах он сразу же освоил плетение разных видов кос и завязывание хвостов.

Вернувшись домой после первого занятия, Грег стал практиковаться на Иззи, которая была очень рада доверить свои волосы любимому папе. «Для нас это стало отличным способом сближения, особенно когда за окном идет снег и нужно остаться дома».

Молодого отца с дочерью начали приглашать на телевизионные шоу. Он стал настолько популярен, что ему начали писать со всех концов земли папы-одиночки с просьбой поделиться своим мастерством. И тогда Грег решил выкладывать в своем аккаунте в фейсбуке обучающие видеоуроки по созданию простых, но в то же время эффектных детских причесок.

Всех отцов-одиночек молодой папа призывает наслаждаться каждой минутой, проведенной со своим ребенком, ведь дети растут очень быстро.

Ну а сейчас мы хотим поделиться с вами некоторыми работами Грега Уикхерста, созданными для его самой главной модели — дочери Иззи.

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