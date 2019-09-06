Откуда взялось правило покупать девочкам все розовое, а мальчикам — голубое

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Если показать людям две простые футболки, одна из которых будет розового цвета, а другая — голубого, и спросить, какая из них принадлежит девочке, а какая мальчику, большинство опрошенных, пожалуй, ответят, что розовая вещица — девочки, а мальчик является обладателем голубого предмета гардероба. Почему? Существует мнение, что людей тянет к определенным цветам в зависимости от пола. Но что, если мы скажем вам, что это миф?

Сегодня AdMe.ru решил разобраться, откуда растут ноги у этого деления цветов на мужские и женские.

Действительно ли врожденной тяги к определенному цвету не существует?

На этот вопрос ответили ученые, которые провели исследование и выяснили, в каком возрасте девочки начинают отдавать предпочтение розовому цвету, а мальчики — голубому. Они отобрали группу годовалых детей, которым во время эксперимента предлагали поиграть с разными предметами: рамками для фото, цветными баночками, письменными принадлежностями и т. д. Оказалось, что годовалые девочки выбирают розовый не чаще, чем другие цвета. Да и мальчики не проявили отчетливой тяги к голубому. Зато 4-летние дети показали совершенно другие результаты: девочки преимущественно выбирали розовые тона, а мальчики — любые, только не розовые. В этом возрасте дети начинают четко осознавать свою половую принадлежность и пытаются вписаться в ее рамки.

Но почему дети воспринимают цвет как один из признаков своего пола?

По мнению ученых, это связано с желанием соответствовать нормам социальной группы, к которой ребенок себя относит. В данном случае речь идет о разделении по полу. Чтобы подтвердить это, было проведено еще одно исследование. На этот раз в нем участвовали девочки и мальчики в возрасте от 3 до 5 лет. Их разделили на группы. Каждой группе выделили «фирменный» цвет (розового и голубого среди них не было). Детей одевали в одежду заданных оттенков, а педагоги постоянно акцентировали внимание малышей на отличительном цвете группы. Вскоре дети начали отдавать предпочтение своим командным цветам во всем: в выборе игрушек, декоративных предметов и просто безделушек. На то, чтобы воспитать в них тягу к новым оттенкам, у педагогов ушло всего 3 недели.

Но если сам цвет не имеет значения, почему символичными стали именно голубой и розовый?

Тут нужно сказать, что эти цвета получили привязку к определенному полу относительно недавно. Еще до Второй мировой войны в западных странах, которые сегодня так четко следуют розово-голубой градации, детей одевали в белые платья, так как хлопок этого цвета можно было отбеливать, когда он загрязнялся. А вот у появления отдельных «гендерных» оттенков есть несколько причин. И чтобы понять их, нужно посмотреть, что происходило в Европе и Америке в середине прошлого века.

По окончании войны производители одежды, наконец пережившие трудные времена, снова начинают активно работать. Чтобы увеличить продажи, они выпускают детские вещи, максимально похожие на взрослые. У одежды для девочек появляются нежные женственные силуэты, а мальчикам предлагают одеваться в брюки и рубашки, как и их отцы. Это увеличивает продажи, ведь девочки больше не могут донашивать одежду за старшими братьями, как и мальчики — за сестрами. Хотя разделения по цветам пока нет.

В конце 40-х и начале 50-х годов розовый цвет начинают рекламировать как оттенок свободы. Журналы предлагают дамам, которые на протяжении нескольких лет были вынуждены одеваться в угрюмые «солдатские» цвета, отдавать предпочтение одежде розовых и красных оттенков, напоминающих цветочные лепестки.

В 1953 году на инаугурации американского президента Дуайта Эйзенхауэра его жена Мейми появляется в сногсшибательном розовом платье, которое сводит с ума всех модниц. Они начинают активно подражать первой леди, скупая одежду таких же оттенков себе и своим дочерям.

В 1957 на экраны выходит мюзикл «Забавная мордашка», в котором розовому цвету даже поют оду, называя его цветом современных женщин.

В начале 60-х годов прошлого столетия розовый укрепляется в позиции «женского» цвета. Журналы с розовыми обложками начинают восприниматься как исключительно женские, а рекламные макеты, созданные в таких оттенках, нацелены именно на женскую аудиторию. Но все меняется в 70-х годах.

В 1979 году ООН принимает Конвенцию о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Слабый пол больше не хочет оставаться слабым. Женщины начинают чаще надевать брюки, шорты и деловые костюмы, отказываются от каблуков и конфетно-нежного розового цвета, который теперь остается исключительно оттенком маленьких девочек и кукол Барби. Позднее женщины еще вернутся к этому цвету, подражая упомянутому игрушечному стилю, но это слишком скоро перерастет в стереотипный образ.

С розовым понятно. Но почему мальчикам «отдали» голубой цвет?

Примечательно, что голубой цвет долгое время считался именно «женским». Это оттенок нежности и чистоты, в который часто окрашивали одежды Девы Марии в скульптурах и живописи.

В странах Западной Европы голубой цвет «отдали» мальчикам, скорее всего, следуя такой логике: девочкам — пастельный оттенок теплого красного, мальчикам — пастельный оттенок холодного синего. В общем, шли от обратного.

В России и Советском Союзе

Нам известно, что даже в СССР, настолько закрытом от веяний западной моды, все равно при выписке из роддома одеяла девочек перевязывали розовыми лентами, а мальчиков — голубыми. У этой традиции, скорее всего, истоки отличаются от европейских. Предположительно, этот обычай восходит корнями ко временам царской России, где до 1917 года девочек знатных родов при крещении награждали орденом Святой Екатерины, представлявшем собой звезду на красной ленте. У мальчиков же был свой аналог — орден Андрея Первозванного на синей ленте.

Со временем красный и синий цвета стали считать слишком грубыми для новорожденных, поэтому «упразднили» их до более мягких розового и голубого.