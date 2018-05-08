27 забавных и пугающих багов, которые встречаются в компьютерных играх
Индустрия компьютерных игр весьма сложная и странная штука. Например, легендарную игру Minecraft разработал один единственный шведский программист — Маркурс Перссон, а над созданием Assassin’s Creed Origins трудилась команда из полутысячи человек. Но как бы ни старались создатели и тестировщики, в релиз все же попадают различные ошибки и лаги. Только вот одни мешают прохождению и раздражают игроков, а другие заставляют смеяться до колик и поднимают настроение.
AdMe.ru собрал для вас странные, забавные и жуткие баги, которые можно встретить в играх.
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А какие баги повеселили вас? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью The Sims 3, The Sims 3