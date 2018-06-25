Одежда от дизайнеров, которым лучше бы найти другую работу
В погоне за трендами дизайнеры порой немного перебарщивают в своем творческом размахе. Не совсем понятно, они слишком сильно стараются или не стараются совсем, но на свет появляются вещи, на которые без улыбки и не взглянешь.
Мы в AdMe.ru собрали несколько выдающихся дизайнерских провалов и предлагаем вам посмеяться над ними вместе с нами.
Что это там такого интересного?
Неоднозначное дизайнерское решение
Так 12 или 13?
«Тринадцать».
А тут ананас или арбуз?
«Арбуз».
Интересно, о чём думал дизайнер, создавая это платье
Талия выглядит отлично, а вот ноги подвели
Для тех, кто не определился, какой фильм круче
Марио, ты ли это?
Два в одном, а что, отличная экономия
Аж глаз задергался
Это как вообще?
Девушка, у вас застряло... а, нет, показалось
Фото на превью hottopic, chattahannah / instagram