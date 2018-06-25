Одежда от дизайнеров, которым лучше бы найти другую работу

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В погоне за трендами дизайнеры порой немного перебарщивают в своем творческом размахе. Не совсем понятно, они слишком сильно стараются или не стараются совсем, но на свет появляются вещи, на которые без улыбки и не взглянешь.

Мы в AdMe.ru собрали несколько выдающихся дизайнерских провалов и предлагаем вам посмеяться над ними вместе с нами.

Что это там такого интересного?

Неоднозначное дизайнерское решение

Так 12 или 13?

«Тринадцать».

А тут ананас или арбуз?

«Арбуз».

Интересно, о чём думал дизайнер, создавая это платье

Талия выглядит отлично, а вот ноги подвели

Для тех, кто не определился, какой фильм круче

Марио, ты ли это?

Два в одном, а что, отличная экономия

Аж глаз задергался

Это как вообще?