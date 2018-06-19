Дизайн некоторых вещей настолько бессмысленный и беспощадный, что им можно закалять характер

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Мы привыкли восхищаться работами дизайнеров и удивляться, откуда же у них столько вдохновения. Но иногда не все складывается так гладко, и получаются не совсем гениальные продукты: шлепанцы с карманами, рисунки смайликов с двумя ртами или платья, которые ничем не отличаются от чехла из химчистки.

AdMe.ru собрал для вас 24 фото, на которых запечатлены наглядные доказательства того, что дизайнерам тоже иногда нужен отдых.

Дизайнер футболок явно думал о чем-то своем

Самый последний тренд от Nike. Перфекционистам лучше не смотреть

«Я думал, что купил серебристую упаковочную бумагу»

Кресло ручной работы за $ 900, спонсор ваших ночных кошмаров

А это лампа из терки. И да, она тоже продается

Как вышло, что их фото уже на обложке книги, если они только позируют для нее?

Этому смайлику на фрисби решили нарисовать целых 2 рта

Вам на какой этаж?

Шлепанцы-бананки за $ 50 от Nike

Это торт, а не губка

Некоторые дизайнеры интерьера считают, что стеклянные двери — это универсальное решение

«Эти муравьи напечатаны прямо на столе. Это заставило меня понервничать за обедом»

Зачем убирать под стекло объявление со шрифтом Брайля?

«Издалека это было совсем не похоже на праздничный кекс!»

Кто-то совсем не соотнес размеры крана и раковины в номере этого отеля

Всегда интересно, насколько далеко может зайти мода

Moschino выпустили платье, которое выглядит как пакет для одежды из химчистки. Черное платье на модели в стоимость не входит

Одна и та же урна, сфотографированная с противоположных сторон

«Отходы». «На переработку».

Местная пиццерия решила «наглядно» объяснить, какого размера будут заказанные пиццы

«Большая». «Маленькая».

Не стоит покупать такую клавиатуру, пока не освоишь печать вслепую

Когда реклама превращает тебя в Таноса

«Принт на моей футболке выглядит как брызги воды»

Видимо, выходят из этого заведения уже изрядно поправившись

«Выход». «Добро пожаловать».

Чтобы снять одну вешалку, нужно убрать все перед ней

А какой брендовый или неудобный дизайн вы видели в последнее время?