Наконец-то придумали автомобиль для комфортных поездок с домашними животными

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Владельцы собак считают своих животных полноправными членами семьи. И как же можно оставить их дома в одиночестве, а самим уехать в путешествие?

Нам в AdMe.ru понравилась идея компании Nissan, которая придумала, как оборудовать автомобиль, чтобы он стал максимально удобным не только для людей, но и для собак.