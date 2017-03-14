Наконец-то придумали автомобиль для комфортных поездок с домашними животными

Владельцы собак считают своих животных полноправными членами семьи. И как же можно оставить их дома в одиночестве, а самим уехать в путешествие?

Нам в AdMe.ru понравилась идея компании Nissan, которая придумала, как оборудовать автомобиль, чтобы он стал максимально удобным не только для людей, но и для собак.

Знакомьтесь, это 4Dogs — концепт первого в мире автомобиля для путешествий с собаками.

Концепт представляет собой кроссовер, оснащенный специальным оборудованием для повышения комфорта и удобства перевозки собак.

В автомобиле есть душ и фен для собак, которые не занимают дополнительного места: они встроены в скрытый отсек.

Для перевозки животных оборудован задний отсек машины. Он обит моющимся кожаным покрытием. Здесь есть удобная лежанка и миски с дозаторами для воды и корма. А с помощью инновационной технологии «dog-cam» водитель может общаться со своим питомцем в пути. Для этого используются ЖК-экраны.

Выдвижная рампа помогает животному легко и быстро забираться в свой «люкс», а владельцу оставаться чистым.

В багажнике есть много скрытых отсеков для хранения всевозможных вещей. Так что складывать их в салоне не придется.

Источник nissan-global
Фото на превью nissan-global

14 На склад!
10 Комментарии
  • 14 марта 2017
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То, что я искал всю жизнь!

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