Наконец-то придумали автомобиль для комфортных поездок с домашними животными
Владельцы собак считают своих животных полноправными членами семьи. И как же можно оставить их дома в одиночестве, а самим уехать в путешествие?
Нам в AdMe.ru понравилась идея компании Nissan, которая придумала, как оборудовать автомобиль, чтобы он стал максимально удобным не только для людей, но и для собак.
Знакомьтесь, это 4Dogs — концепт первого в мире автомобиля для путешествий с собаками.
Концепт представляет собой кроссовер, оснащенный специальным оборудованием для повышения комфорта и удобства перевозки собак.
В автомобиле есть душ и фен для собак, которые не занимают дополнительного места: они встроены в скрытый отсек.
Для перевозки животных оборудован задний отсек машины. Он обит моющимся кожаным покрытием. Здесь есть удобная лежанка и миски с дозаторами для воды и корма. А с помощью инновационной технологии «dog-cam» водитель может общаться со своим питомцем в пути. Для этого используются ЖК-экраны.
Выдвижная рампа помогает животному легко и быстро забираться в свой «люкс», а владельцу оставаться чистым.
В багажнике есть много скрытых отсеков для хранения всевозможных вещей. Так что складывать их в салоне не придется.
Источник nissan-global
Фото на превью nissan-global