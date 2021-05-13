Мы выяснили, как изменилась свадебная мода за 100 лет и почему мы больше не мечтаем о «платье принцессы»

Белое платье далеко не всегда было непременным атрибутом невесты. Например, в Средние века девушки облачались в разные цвета, а в Скандинавских странах и вовсе выходили замуж в черном. Белый цвет подвенечного наряда стал популярен лишь после свадьбы королевы Виктории в 1840 году.

Свадебная мода стремительно менялась, и AdMe.ru проследил за ее неожиданными поворотами за последний век «с хвостиком». В бонусе вас ждет свадебное платье, над которым время не властно.

Эдвардианские 1910-е

Многослойность, драпировки и завышенная талия — вот главные отличительные особенности эдвардианских свадебных платьев, которые предпочитали невесты того времени. Рукава были длинными, а ворот преимущественно высоким, хотя и не всегда. В качестве украшений использовались шелковые розы и декоративные складки. Вместо фаты иногда надевали широкополую шляпу. Несмотря на внешнюю закрытость, платья невест казались воздушными и часто шились из полупрозрачной кружевной материи.

Ревущие 1920-е

На моду 20-х, в том числе и на подвенечные платья, оказывали влияние популярные в то время направления искусства — ар-нуво и ар-деко. В «ревущие 20-е» свадебные платья становятся короче: подол доходит до середины икры, а линия талии перемещается в область бедер. Если в 1910-е она могла располагаться максимально высоко, то теперь ее искусственно занижали. Шелковые розы и кружевной декор уступили место бисеру и бахроме. В это время модельеры окончательно отказались от стесняющих движение корсетов и кринолинов в пользу удобства и элегантности. Несмотря на простой, чуть мешковатый крой, элементы лоска все же проявлялись — в длинном шлейфе и фате, также украшенной бисером.

По-голливудски шикарные 1930-е

К 30-м годам XX века кинематограф стремительно развивается, невесты хотят походить на шикарных экранных героинь в атласе и шелках. Вот только воспроизвести киношные наряды имели возможность не все, особенно в период Великой депрессии, поэтому небогатые женщины довольствовались более скромными материалами. Подол вновь скрывает ноги и достигает пола, рукава становятся длинными. Сверкающий декор больше не цепляет взгляд, дизайнеры стремятся эффектно подчеркнуть фигуру при помощи струящихся тканей и драпировок. При этом силуэт остается предельно лаконичным. В качестве головного убора невесты надевают тиару или диадему. К платью с короткими рукавами подбирают длинные перчатки — для случаев, когда открытые руки не приветствовались.

Лаконичные 1940-е

В это время мир омрачили военные потрясения, тратиться на дорогие и модные платья было практически невозможно. Эпоха нашла отражение в покрое: платья становятся очень практичными, с минимумом декоративных элементов. Женщины стали больше работать, в их одежду стали включаться элементы мужского гардероба. Рукава становятся короткими и акцентируют внимание на плечах. Некоторые невесты скидывались, чтобы купить одно платье и затем использовать его по очереди. Удешевляются и материалы: платья шились из вискозы, а иногда и вовсе из парашютной ткани.

Поздние 40-е ознаменовались трендом на женственность: крупные, пышные рукава указывали, что женщина не обременена тяжелым ручным трудом. Вновь подчеркивалась талия, чтобы фигура напоминала силуэт песочных часов. Кроме белого, невесты выбирали кремовый или бежевый цвета.

Женственные 1950-е

К этому времени жизнь потихоньку возвращается в привычное русло, наступает всплеск рождаемости, тогдашние молодожены вновь готовы тратиться на пышные свадьбы и шикарные наряды. Модельеров вдохновляют звезды кино той эпохи, такие как Мэрилин Монро, Ава Гарднер, Грейс Келли. В моду входят вырез в виде сердца, открытые плечи, тонкая талия в сочетании с пышной юбкой — все это демонстрировало формы в наиболее выгодном свете. Платья шьются «чайной длины» — нечто среднее между макси и миди, чтобы показать изящную ножку и красивую обувь.

Бунтарские 1960-е

Чтобы добавить торжественности свадебному наряду, его украшают массивными воротниками, бахромой, бантами. Фата, напротив, становится более объемной и высокой, чем в 50-х. Это было время экспериментов и бунта против устоявшихся традиций. Подчеркнутая талия, пышные юбки, кричащая женственность отходят на второй план, уступая место более свободному крою. Яркий макияж тоже теряет свои позиции: невесты красят губы бледной помадой, а глаза — темными тенями.

Объемные юбки и всевозможные декоративные излишества постепенно уходят на второй план, уступая место дерзости молодого поколения. Юбка сужается, а подол становится все короче, появляются первые свадебные платья длины мини, которые не сковывают движения. В тренде — прямые линии, в моду входит лаконичный А-силуэт. Некоторые невесты вовсе отказывались от фаты, как это сделала Миа Фэрроу.

Романтично-небрежные 1970-е

К 70-м годам молодежные движения и первые субкультуры находятся на подъеме. В те годы на улицах можно встретить не только хиппи, но и панков. Дух бунтарства сказывается и на свадебной моде, андрогинные нотки в одежде набирают популярность, а нарочитая женственность уже не столь популярна. Именно в это время невесты решаются надеть белый либо пастельного оттенка брючный костюм или комбинезон. В нарядах чувствуется легкая небрежность. Но это не единственная тенденция: с этого времени становится трудно выделить доминирующий тренд. Часть девушек выбирает для бракосочетания ностальгические образы: длинные платья с длинными узкими рукавами, сдержанным декольте. Все больше дам предпочитает фате элегантные шляпы. Наряду с классическим цветом платья появляется цветочный принт.

Пышные 1980-е

Пышные рукава, массивные плечи и объемные прически — вот визитная карточка подвенечного наряда из 80-х. Кое-что дизайнеры позаимствовали у своих предшественников: на платьях снова появились бисер и кружево. Платья этой эпохи выглядели по-королевски роскошно, тон задала принцесса Диана.

Невесты выглядят так, словно пришли на бал: платья украшают оборки, а фата вновь становится длинной. В это же время на нарядах появляются банты: это мог быть небольшой аккуратный бант на плече или более крупный аксессуар, размещенный на талии или спине.

Дерзкие 1990-е

Невесты из 90-х отдавали предпочтение простому платью-футляру либо костюму с юбкой — оба элемента подчеркивали формы. Кстати, именно в этот период появляется платье, сочетающее в себе и мини, и макси: к короткому облегающему платью по бокам и спинке пришивались длинные юбки из тюля.

Но не всем по душе лаконичность, поэтому на регистрации брака в 90-е можно было увидеть и «платье принцессы». Вот только рукава буфы уходят с подиумов, а перчатки (или обтягивающие рукава, имитирующие перчатки) становятся одним из любимых элементов.

Свободные 2000-е

Нулевые привнесли в свадебную моду больше свободы: невестам очень полюбились наряды с открытыми плечами и фасоны с бретелями. Еще одна тенденция того десятилетия — ткани с отливом. Например, тафта, шелк или атлас. Стразы и блестки вытеснили надоевшие кружева. Все чаще на платьях можно было заметить атласный пояс или аппликацию. Платье принцессы в 2000-е встречается уже не так часто, а фата уступает место диадемам или коронам. Наряды невест преимущественно имели простой прямой крой.

Многоликие 2010-е

В ушедшем десятилетии были популярны платья, по силуэту напоминающие русалочий хвост. Вновь появились рукава, но на этот раз без подплечников, как в 80-х годах. В тренде были расшитые бисером платья. Наряду с белым цветом, под венец шли в нюдовых нарядах. Большое влияние на предпочтения невест в наши дни оказала Кейт Миддлтон, платье которой сочетало одновременно простоту и тончайшую, искусную работу.

Примечательная деталь: сегодня невесты стремятся придать платью индивидуальность и выбирают наряды, подчеркивающие это. Например, с контрастными деталями, ярких цветов или дополненные карманами.

Бонус: вот как одно и то же платье смотрится на невестах 3 поколений

«Три поколения в одном платье: я (2014 год), моя мама (1981 год) и моя бабушка (1957 год)».